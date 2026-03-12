Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Craque do Flamengo pode ser esperança de seleção europeia para ida à Copa do Mundo

Veterano do meio-campo aparece em pré-lista e pode voltar à Itália em momento decisivo rumo ao Mundial de 2026

A seleção italiana vive um momento de alerta nas Eliminatórias. Pela terceira vez consecutiva, a equipe disputa a repescagem e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo, torneio em que a Azzura não participa desde 2014. Para evitar uma nova frustração, o técnico Gennaro Gattuso afirmou, recentemente, que buscará convocar jogadores experientes para reforçar o elenco neste momento decisivo.

Entre os nomes que podem ser chamados está o de Jorginho, atualmente no Flamengo, que apareceu na pré-lista de convocados da Itália para os jogos da repescagem europeia. O volante não é chamado há quase dois anos, mas, segundo o jornal espanhol Marca, o treinador considera seu retorno justamente pela experiência internacional. Além dele, outro veterano avaliado era Marco Verratti, de 33 anos, hoje no Catar, mas a possibilidade foi logo cortada por causa de uma lesão do meio-campista.

A possível convocação de Jorginho se explica pelo histórico de sucesso com a camisa italiana. O meio-campista foi um dos protagonistas do título da Eurocopa de 2020, conquistado sobre a Inglaterra na final. Na mesma temporada, também brilhou pelo Chelsea, equipe campeã da Champions League, desempenho que o levou ao terceiro lugar na votação da Bola de Ouro daquele ano.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Jorginho, ItalyGetty

    O desempenho de Jorginho com a Itália

    Nascido em Imbituba, em Santa Catarina, Jorginho se naturalizou italiano em 2007 devido à nacionalidade de seu avô. "Defender a Itália é muito especial pra mim. Foi fácil optar pela Itália ao invés do Brasil, que nunca me deu a chance de realizar o meu sonho", disse o meio-campista em entrevista ao Players Tribune, em 2021.  

    O volante estreou pela seleção em 2016 e permaneceu como presença constante nas convocações da Azzurra ao longo dos anos, com sua última participação sendo na Eurocopa de 2024, na qual a Itália caiu nas oitavas de final para Suíça. No total, Jorginho soma 57 partidas pela seleção italiana, com 5 gols marcados e participações em diferentes ciclos de Eliminatórias e torneios continentais. 

    O grande momento da sua trajetória internacional com a Itália aconteceu na conquista da Eurocopa de 2020. Peça-chave no meio-campo da equipe, Jorginho foi um dos protagonistas da campanha que recolocou a Azzurra no topo do futebol europeu; seu papel importante no título lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da Uefa, batendo N'golo Kanté e Kevin de Bruyne na disputa.

    • Publicidade

  • A última convocação de Gattuso

    Na última convocação do técnico Gennaro Gattuso para a seleção italiana, o meio-campo contou com Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan) e Sandro Tonali (Newcastle United). Entre eles, Barella foi o único titular naquele time que conquistou a Eurocopa de 2020, enquanto Cristante e Locatelli apareciam como opções no banco. Já os demais sequer foram convocados.

    Além de Jorginho, o retorno do veterano Marco Verratti era avaliado, mas ex-jogador do PSG sofreu uma lesão no menisco e terá que passar por cirurgia no joelho; o incidente acabou com a possibilidade de Verratti ser convocado para os jogos finais que decidirão se a Azzurra estará ou não no Mundial de 2026.

  • Gennaro Gattuso Italy 2025Getty

    Onde e quando serão os jogos da Itália na repescagem?

    A Itália jogará a semifinal da repescagem europeia contra a Irlanda do Norte no dia 26 de março, no Estádio de Bérgamo, casa da Atalanta. Para os supersticiosos, há bons sinais: além de a Azzurra nunca ter sido derrotada neste estádio, Bérgamo foi palco de estreia do treinador Gennaro Gattuso no futebol profissional.

    Caso a Azzurra ganhe a partida, eles enfrentarão, na final da repescagem, o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia na final, marcada para o dia 31 de março. O local do jogo ainda não foi definido.

Brasileirão
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Eliminatórias Europeias
Itália crest
Itália
ITÁ
Irlanda do Norte crest
Irlanda do Norte
NIR
0