Craque do Flamengo pode ser esperança de seleção europeia para ida à Copa do Mundo

A seleção italiana vive um momento de alerta nas Eliminatórias. Pela terceira vez consecutiva, a equipe disputa a repescagem e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo, torneio em que a Azzura não participa desde 2014. Para evitar uma nova frustração, o técnico Gennaro Gattuso afirmou, recentemente, que buscará convocar jogadores experientes para reforçar o elenco neste momento decisivo.

Entre os nomes que podem ser chamados está o de Jorginho, atualmente no Flamengo, que apareceu na pré-lista de convocados da Itália para os jogos da repescagem europeia. O volante não é chamado há quase dois anos, mas, segundo o jornal espanhol Marca, o treinador considera seu retorno justamente pela experiência internacional. Além dele, outro veterano avaliado era Marco Verratti, de 33 anos, hoje no Catar, mas a possibilidade foi logo cortada por causa de uma lesão do meio-campista.

A possível convocação de Jorginho se explica pelo histórico de sucesso com a camisa italiana. O meio-campista foi um dos protagonistas do título da Eurocopa de 2020, conquistado sobre a Inglaterra na final. Na mesma temporada, também brilhou pelo Chelsea, equipe campeã da Champions League, desempenho que o levou ao terceiro lugar na votação da Bola de Ouro daquele ano.