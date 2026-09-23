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CR7 é insano! Sorridente, Odegaard avisa os vizinhos dinamarqueses antes de reencontrar o ídolo Ronaldo
Odegaard lidera a Noruega para o duelo contra a Dinamarca transbordando confiança
O capitão da Noruega, Martin Odegaard, falou com os repórteres ao lado do técnico Stale Solbakken antes da estreia de quinta-feira à noite no Grupo 4 da Liga das Nações da Uefa contra a Dinamarca. A partida marca o retorno da Noruega ao Ullevaal Stadion após sua histórica campanha até as quartas de final da Copa do Mundo na América do Norte.
Apesar de ter passado por um ano marcado por lesões, o meio-campista do Arsenal confirmou que está de volta à melhor forma física.
Odegaard destacou a evolução tática do elenco e a confiança em si mesmo como grandes trunfos para a entrada na Liga A.
- Getty Images Sport
Craque do Arsenal presta homenagem ao ex-companheiro de equipe Cristiano Ronaldo
Olhando para a próxima rodada dupla da Noruega contra Portugal, Odegaard refletiu sobre sua ligação pessoal com Cristiano Ronaldo. Tendo feito sua estreia pelo Real Madrid anos atrás ao entrar como substituto do astro português, o meio-campista norueguês expressou enorme admiração por sua carreira.
Odegaard destacou que se testar contra Ronaldo no cenário internacional continua sendo um marco especial.
"O que eu acho da carreira dele? Acho que todos aqui concordam que ela foi absolutamente insana", disse Odegaard. "Aprendi muito com ele."
Capitão incendeia rivalidade antes de duelo escandinavo
Voltando a atenção para o clássico de quinta-feira, Odegaard enfatizou a importância de enfrentar os rivais regionais Dinamarca e Suécia. Ele afirmou que vencer nações vizinhas continua sendo vital para os torcedores noruegueses e prometeu uma postura agressiva em um Ullevaal lotado.
O meio-campista destacou que a Noruega tem uma segurança tática muito maior do que em confrontos anteriores.
"Tem que haver rivalidade, e sinto que há. Vencer seus vizinhos é sempre importante", explicou Odegaard. "Agora temos ainda mais segurança e autoconfiança. Além disso, mostramos que pertencemos ao grupo das melhores seleções."
- AFP
Odegaard relembra eliminação emocionante da Copa do Mundo e união nacional
Odegaard falou sobre as consequências emocionais da eliminação da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, relembrando como sua esposa, Helene Spilling, caiu no choro nas arquibancadas. O capitão expressou enorme orgulho pela forma como a seleção nacional uniu o país inteiro durante o torneio.
A Noruega agora entra em uma intensa janela da Liga das Nações, com jogos contra Dinamarca, Portugal e País de Gales.
"Foi 'absolutamente insano' ver o entusiasmo do povo norueguês", relembrou Odegaard. "Fiquei emocionado. Todo mundo que estava lá sentiu isso, e muitos sentiram essas emoções quando fomos eliminados. O país inteiro sentiu um senso de pertencimento ao nosso time."
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