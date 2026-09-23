O capitão da Noruega, Martin Odegaard, falou com os repórteres ao lado do técnico Stale Solbakken antes da estreia de quinta-feira à noite no Grupo 4 da Liga das Nações da Uefa contra a Dinamarca. A partida marca o retorno da Noruega ao Ullevaal Stadion após sua histórica campanha até as quartas de final da Copa do Mundo na América do Norte.

Apesar de ter passado por um ano marcado por lesões, o meio-campista do Arsenal confirmou que está de volta à melhor forma física.

Odegaard destacou a evolução tática do elenco e a confiança em si mesmo como grandes trunfos para a entrada na Liga A.