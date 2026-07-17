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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Corriere della Sera - Rocchi, em gravação: “Prefiro colocar alguém que seja honesto com o Inter”

Campeonato Italiano
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As escutas telefônicas da investigação sobre os árbitros, que foi encerrada sem acusações penais

«Como esses caras do Inter estão nos dando muito trabalho, eu estava pensando... E se a gente invertesse e, no jogo Inter x Verona, colocássemos o Piccinini no lugar do Sozza?».


Divulgado pelo Corriere.it, esse é um dos trechos das escutas telefônicas de 29 de abril de 2025, publicadas pelo Corriere della Sera, que envolvem o então designador de árbitros Gianluca Rocchi. Das conversas, fica evidente o descontentamento do Inter com a possível designação de Simone Sozza. Pinzani relata a Rocchi: “Schenone me ligou”, acrescentando: “Schenone me disse: ‘Olha, sei que Marotta estava falando sobre isso com Viglione’”. Rocchi responde: “Eu sei, o Inter está me dando na testa com esse assunto” e, em seguida: “Sim, me ligaram, me deram na testa, posso te garantir”.


  • A ligação mencionada por Rocchi, no entanto, não consta como tendo sido interceptada. No mesmo dia, conversando com Dino Tommasi, o designador explica ter alterado a designação porque “o Inter está dando um saco de novo, e prefiro colocar alguém que tenha uma relação limpa com o Inter”, o que provocou a réplica do colega: “é um absurdo que Sozza não possa mais apitar o Inter”.


    As escutas também relatam, por fim, uma conversa de 20 de abril de 2026 com Maurizio Mariani, em vista do jogo Torino x Inter, na qual Rocchi afirma: “A situação permite que a gente faça isso: você está bem, eles estão bem, então não tem problema nenhum! Olha, vou dar uma olhada na Copa da Itália também, mas, enfim, acho que não tem problema nenhum!”, segundo o Corriere.it.



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