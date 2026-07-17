«Como esses caras do Inter estão nos dando muito trabalho, eu estava pensando... E se a gente invertesse e, no jogo Inter x Verona, colocássemos o Piccinini no lugar do Sozza?».





Divulgado pelo Corriere.it, esse é um dos trechos das escutas telefônicas de 29 de abril de 2025, publicadas pelo Corriere della Sera, que envolvem o então designador de árbitros Gianluca Rocchi. Das conversas, fica evidente o descontentamento do Inter com a possível designação de Simone Sozza. Pinzani relata a Rocchi: “Schenone me ligou”, acrescentando: “Schenone me disse: ‘Olha, sei que Marotta estava falando sobre isso com Viglione’”. Rocchi responde: “Eu sei, o Inter está me dando na testa com esse assunto” e, em seguida: “Sim, me ligaram, me deram na testa, posso te garantir”.



