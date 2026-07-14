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Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Corinthians tenta driblar transfer ban para conseguir a contratação de Wesley

Corinthians
Wesley

Timão acelera negociações para quitar pendências na Fifa após avançar por atacante do Al Nassr; registro do reforço depende da retirada das punições

O Corinthians mudou a estratégia financeira na reta inicial da janela de transferências e passou a tratar como prioridade a derrubada dos transfer bans impostos pela Fifa. A mudança de postura ocorreu após o avanço nas negociações pela contratação do atacante Wesley, atualmente vinculado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e emprestado ao Real Sociedad, da Espanha.

Sem poder registrar novos jogadores enquanto as punições estiverem em vigor, a diretoria alvinegra intensificou os esforços para regularizar as pendências financeiras. A avaliação interna é de que a chegada de Wesley depende diretamente da resolução desses entraves, o que recolocou o tema entre as principais prioridades do clube.

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  • Al-Nassr v Al-Sadd - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    Contratação de Wesley faz Corinthians mudar planejamento

    Até então, o Corinthians concentrava seus recursos em outros compromissos financeiros, principalmente débitos ligados ao elenco. Como a diretoria não trabalhava com a perspectiva de buscar reforços nesta janela de transferências, a resolução dos transfer bans havia sido colocada em segundo plano.

    O cenário, porém, mudou completamente após as conversas por Wesley ganharem força. Internamente, o entendimento é de que, depois da quitação da dívida com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, os casos restantes envolvem valores considerados mais administráveis dentro do fluxo de caixa do clube.

    Com isso, a diretoria passou a acelerar as tratativas para eliminar os impedimentos e viabilizar a inscrição do atacante.

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  • Corinthians - Transfer BanGetty/GOAL

    Timão convive com dois transfer bans ativos

    Atualmente, o Corinthians possui duas punições que impedem o registro de novos atletas.

    A primeira foi aplicada em maio, em razão de uma dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos. O débito é referente ao não pagamento de parcelas da contratação do volante José Martínez, realizada em 2024.

    Já o segundo transfer ban foi imposto pela Fifa na última segunda-feira (13) e decorre do não pagamento de aproximadamente US$ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão) em multas aplicadas ao clube por condenações recentes.

    Essas multas estão ligadas justamente a processos que geraram ou ainda podem gerar novas punições ao Corinthians. Entre eles está a condenação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) por uma dívida de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,86 milhões) com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, além do processo envolvendo o New York City pelo não pagamento das taxas do empréstimo do atacante Talles Magno.

  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Clube busca soluções para retirar as punições

    Paralelamente às negociações por Wesley, a diretoria mantém conversas com o Philadelphia Union para tentar parcelar a dívida e, assim, encerrar um dos transfer bans sem causar um impacto significativo no caixa.

    A situação da segunda punição é diferente. Como ela está relacionada ao pagamento de multas determinadas pela Fifa, a possibilidade de parcelamento é considerada remota. Nos bastidores, porém, o entendimento é de que o valor é mais acessível e pode ser quitado à vista, encerrando rapidamente essa restrição.

    A expectativa do clube é resolver ambas as situações antes do fechamento da negociação pelo atacante.

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  • Corinthians v Juventude - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Wesley prioriza retorno ao Corinthians

    Sem espaço no Al Nassr e também no Real Sociedad, onde atua por empréstimo, Wesley vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Entre os clubes interessados, o atacante colocou o Corinthians como prioridade.

    O Cruzeiro chegou a avançar nas conversas pelo jogador, mas diminuiu o ritmo das negociações ao perceber a preferência do atleta pelo Timão. Ainda assim, a diretoria mineira segue monitorando o cenário, especialmente por entender que os transfer bans podem dificultar a concretização do negócio.

    Para voltar ao clube que o revelou, Wesley aceitou reduzir seus vencimentos e adequar seu salário à realidade financeira corintiana. O acordo em discussão prevê um empréstimo, com o Corinthians assumindo parte dos salários, enquanto o Al Nassr arcaria com outra parcela dos vencimentos. O próprio atacante também se mostrou disposto a abrir mão de parte da remuneração para facilitar a transferência.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Negócio depende da regularização junto à Fifa

    Apesar do otimismo entre as partes, a contratação de Wesley ainda está condicionada à retirada dos transfer bans. Enquanto as punições permanecerem ativas, o Corinthians não poderá registrar novos jogadores, tornando inviável a conclusão da negociação.

    Por isso, a diretoria trata a regularização das pendências como etapa fundamental para concretizar aquele que pode ser o principal reforço do clube nesta janela de transferências. A expectativa é resolver os entraves o quanto antes para permitir que Wesley volte a vestir a camisa alvinegra ainda nesta temporada.

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