Corinthians tenta driblar transfer ban para conseguir a contratação de Wesley

Atualmente, o Corinthians possui duas punições que impedem o registro de novos atletas.

A primeira foi aplicada em maio, em razão de uma dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos. O débito é referente ao não pagamento de parcelas da contratação do volante José Martínez, realizada em 2024.

Já o segundo transfer ban foi imposto pela Fifa na última segunda-feira (13) e decorre do não pagamento de aproximadamente US$ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão) em multas aplicadas ao clube por condenações recentes.

Essas multas estão ligadas justamente a processos que geraram ou ainda podem gerar novas punições ao Corinthians. Entre eles está a condenação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) por uma dívida de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,86 milhões) com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, além do processo envolvendo o New York City pelo não pagamento das taxas do empréstimo do atacante Talles Magno.