Corinthians tenta driblar transfer ban para conseguir a contratação de Wesley

O Corinthians mudou a estratégia financeira na reta inicial da janela de transferências e passou a tratar como prioridade a derrubada dos transfer bans impostos pela Fifa. A mudança de postura ocorreu após o avanço nas negociações pela contratação do atacante Wesley, atualmente vinculado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e emprestado ao Real Sociedad, da Espanha.
Sem poder registrar novos jogadores enquanto as punições estiverem em vigor, a diretoria alvinegra intensificou os esforços para regularizar as pendências financeiras. A avaliação interna é de que a chegada de Wesley depende diretamente da resolução desses entraves, o que recolocou o tema entre as principais prioridades do clube.