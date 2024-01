Corinthians encaminha acordo com o Toluca por compra de Pedro Raul

Paulistas vão desembolsar valor ligeiramente inferior a R$ 25 milhões pela contratação do centroavante de 27 anos no mercado da bola

O Corinthians encaminhou o acordo para a contratação de Pedro Raul no mercado da bola. O atacante de 27 anos será adquirido por um valor ligeiramente inferior a US$ 5 milhões (R$ 25 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O estafe do atleta e a diretoria do Corinthians ajustam os últimos detalhes para que ele sacramente a saída do futebol mexicano e a volta ao Brasil, onde defendeu o Vasco da Gama mais recentemente – a saída do centroavante aconteceu em julho do ano passado.

O Toluca, do México, desembolsou US$ 5 milhões à época pela aquisição de Pedro Raul. Agora, pretende recuperar parte do investimento feito com a venda ao Timão. Os paulistas vão pagar um valor muito próximo do que foi desembolsado pelos estrangeiros naquela ocasião.

