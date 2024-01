Corinthians arrastou pagamento de compra de Lucas Veríssimo antes de ida ao Qatar

Benfica, de Portugal, tinha determinado pagamento de parte do valor — € 8 milhões — até 15 de janeiro, mas valor não foi quitado

A saída de Lucas Veríssimo do Corinthians causou desgaste no Parque São Jorge, e o presidente Augusto Melo tentou responsabilizar o zagueiro pela ida ao Al Duhail, do Qatar. No entanto, o clube enrolou para colocar no papel o acordo com o Benfica, de Portugal, pela aquisição do defensor, como soube a GOAL.

O Benfica havia chegado a um acordo com os paulistas pela venda do jogador, e a maior parte do valor deveria ser quitada à vista. Sem dinheiro em caixa, o Timão postergou para quitar o montante, avaliado em € 8 milhões (R$ 43,11 milhões na cotação atual). O prazo estabelecido nas negociações era o dia 15 de janeiro.

Sem o pagamento do Corinthians, o jogador optou pela ida ao futebol do Qatar no mercado da bola, e a negociação foi fechada em € 9 milhões (R$ 48,52 milhões). O atleta vai defender as cores do Al Duhail nas próximas temporadas.

Mais artigos abaixo