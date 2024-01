Os detalhes da proposta do Corinthians pelo atacante Pedro Raul

Timão ofereceu menos de US$ 5 milhões, valor pago pelo Toluca, do México, para ter o atacante em definitivo

O Corinthians enviou uma proposta pela contratação de Pedro Raul em definitivo e está animado com a possibilidade de contar com o centroavante, que pertence ao Toluca, do México. A oferta é inferior a US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O valor de parâmetro é o pago pelos mexicanos para tirar o centroavante do Vasco, em julho do ano passado. Na ocasião, foram desembolsados US$ 5 milhões (R$ 26,9 milhões à época) para a ida do atleta ao exterior.

A diretoria do Corinthians deseja contratá-lo pagando o valor de forma parcelada, conforme apurado pela reportagem. O clube gostaria de quitar o montante durante o mandato de Augusto Melo, que terá duração de três temporadas, até 31 de dezembro de 2026.

Mais artigos abaixo