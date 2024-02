O que falta para o Corinthians anunciar a contratação do zagueiro Cacá?

Defensor de 24 anos é esperado no Parque São Jorge até a próxima sexta-feira, dia 1º de março

O Corinthians espera anunciar o zagueiro Cacá até sexta-feira (1º), como soube a GOAL. Com tudo certo para a mudança ao Parque São Jorge, o defensor aguarda a documentação do Tokushima Vortis, do Japão, para viajar a São Paulo, onde realizará exames médicos e assinará contrato de empréstimo até dezembro de 2024.

Haverá uma cláusula para a aquisição do jogador de 24 anos ao término do contrato de cessão — as minutas são mantidas em sigilo. Portanto, não se sabe se o acordo será para a obrigação ou opção de compra. A princípio, o desejo dos asiáticos é que a venda seja definida desde já.

O Athletico-PR, clube com o qual Cacá tem contrato de empréstimo até junho deste ano, já autorizou a saída do jogador para defender o clube paulista. Ele se prepara para deixar a Arena da Baixada nos próximos dias. O Corinthians venceu uma disputa com o Red Bull Bragantino para contar com o defensor.

Mais artigos abaixo