Corinthians tem vantagem contra o Red Bull Bragantino em disputa por Cacá

Zagueiro de 24 anos não vai ficar no Athletico-PR e vê o Timão perto de um acordo pela contratação por empréstimo de forma gratuita

O Corinthians tem negociações adiantadas pela contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, e está emprestado ao Athletico-PR. A informação sobre o interesse foi inicialmente divulgada pelo Uol. Os paulistas devem firmar a contratação do atleta por empréstimo de forma gratuita com obrigação de compra, como soube a GOAL. Os valores para a aquisição do jogador ainda são mantidos em sigilo.

Além do Corinthians, o Red Bull Bragantino também demonstrou interesse no defensor, revelado pelas divisões de base do Cruzeiro. No entanto, o clube do interior de São Paulo está atrás do Timão na disputa pelo defensor.

O Athletico-PR tinha a opção de compra de Cacá avaliada em US$ 3,5 milhões (R$ 17,4 milhões na cotação atual), mas não vai exercê-la. Os paranaenses entendem que não têm condições de pagar o valor neste momento e optaram pela liberação do jogador.

