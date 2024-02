Corinthians vence disputa com o Red Bull Bragantino e acerta com o zagueiro Cacá

Defensor de 24 anos vai assinar por empréstimo até o fim de 2024 com o clube do Parque São Jorge; ele é esperado na capital paulista

O Corinthians venceu a disputa com o Red Bull Bragantino e acertou a contratação do zagueiro Cacá, como soube a GOAL. O defensor de 24 anos vai assinar por empréstimo gratuito até dezembro de 2024. Os paulistanos chegaram a um acordo com o Tokushima Vortis, do Japão, detentor dos direitos do atleta.

O jogador foi liberado pelo Athletico-PR, clube com o qual tinha contrato de cessão até 30 de junho de 2024, e é esperado em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato no Parque São Jorge. Os paranaenses tinham a opção de comprá-lo por US$ 3,5 milhões (R$ 17,4 milhões na cotação atual), mas optaram por não contratá-lo em definitivo.

O vínculo de Cacá ainda terá uma cláusula de compra — os valores e os moldes ainda são mantidos em sigilo pela atual diretoria corintiana. A princípio, a ideia é que a minuta contasse com uma obrigação de compra, mas a situação não é confirmada pela gestão do presidente Augusto Melo.

