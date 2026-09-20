Corinthians perde a sexta seguida no Brasileirão e se aproxima do Z-4

O Fluminense aproveitou uma das primeiras oportunidades claras que criou e saiu na frente ainda no primeiro tempo. Depois de uma jogada construída pelo lado do campo, Lucho Acosta encontrou Hulk, que apareceu bem posicionado para completar o cruzamento e abrir o placar.

A desvantagem fez o Corinthians voltar mais agressivo após o intervalo. A equipe passou a ocupar o campo ofensivo e acumulou oportunidades até chegar ao empate. Após cobrança de escanteio, Memphis finalizou e Fábio defendeu. No rebote, Gustavo Henrique apareceu para deixar tudo igual.

O gol aumentou a pressão corintiana, que chegou perto da virada em cobrança de falta de Memphis. Fábio, porém, evitou o segundo gol dos paulistas e manteve o Fluminense vivo no confronto.