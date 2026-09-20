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Pedro Augusto Dias

Corinthians perde a sexta seguida no Brasileirão e se aproxima do Z-4

Corinthians
Corinthians x Fluminense
Fluminense
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Timão é derrotado pelo Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena e fica apenas três pontos acima da zona de rebaixamento

O Corinthians viveu mais uma tarde de frustração no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, neste domingo (20), o Timão sofreu a sexta derrota consecutiva na competição ao perder por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir.

Hulk, duas vezes, e Kevin Serna marcaram para o time carioca, enquanto Gustavo Henrique descontou para os donos da casa. O resultado amplia a sequência negativa do Corinthians, que também chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer considerando todas as competições.

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  • Corinthians reage, mas não consegue virar

    O Fluminense aproveitou uma das primeiras oportunidades claras que criou e saiu na frente ainda no primeiro tempo. Depois de uma jogada construída pelo lado do campo, Lucho Acosta encontrou Hulk, que apareceu bem posicionado para completar o cruzamento e abrir o placar.

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    A desvantagem fez o Corinthians voltar mais agressivo após o intervalo. A equipe passou a ocupar o campo ofensivo e acumulou oportunidades até chegar ao empate. Após cobrança de escanteio, Memphis finalizou e Fábio defendeu. No rebote, Gustavo Henrique apareceu para deixar tudo igual.

    O gol aumentou a pressão corintiana, que chegou perto da virada em cobrança de falta de Memphis. Fábio, porém, evitou o segundo gol dos paulistas e manteve o Fluminense vivo no confronto.

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  • Corinthians próximo da zona

    Com o novo revés, o Corinthians permanece na 14ª colocação, com 32 pontos, apenas três à frente do Grêmio, primeiro clube dentro do Z-4. O cenário aumenta a pressão sobre o time durante a pausa para a Data Fifa.

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