Corinthians perde a sexta seguida no Brasileirão e se aproxima do Z-4

O Corinthians viveu mais uma tarde de frustração no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, neste domingo (20), o Timão sofreu a sexta derrota consecutiva na competição ao perder por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir.
Hulk, duas vezes, e Kevin Serna marcaram para o time carioca, enquanto Gustavo Henrique descontou para os donos da casa. O resultado amplia a sequência negativa do Corinthians, que também chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer considerando todas as competições.