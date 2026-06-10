Copa do Mundo: Irã, se houver gritos de torcida "inadequados", vamos interromper os jogos

Ahmad Donyamali, Ministro do Esporte e da Juventude da República Islâmica, na véspera da Copa do Mundo da FIFA de 2026, alertou sobre o que definiu como “possíveis incidentes nas arquibancadas do estádio”, afirmando que tal questão poderia afetar o andamento do torneio.





O gerente da equipe terá “o dever”, nesse caso, de interromper a partida. Segundo o Iranwire, que cita o site esportivo iraniano “Varzh 3”, o ministro destacou que o Irã será “extremamente sensível” à exibição de bandeiras não oficiais ou ao entoar slogans de protesto durante as competições.



