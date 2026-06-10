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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Copa do Mundo: Irã, se houver gritos de torcida "inadequados", vamos interromper os jogos

República Islâmica do Irã
Copa do Mundo

Teerã lança um aviso antes do início do campeonato mundial

Ahmad Donyamali, Ministro do Esporte e da Juventude da República Islâmica, na véspera da Copa do Mundo da FIFA de 2026, alertou sobre o que definiu como “possíveis incidentes nas arquibancadas do estádio”, afirmando que tal questão poderia afetar o andamento do torneio.


O gerente da equipe terá “o dever”, nesse caso, de interromper a partida. Segundo o Iranwire, que cita o site esportivo iraniano “Varzh 3”, o ministro destacou que o Irã será “extremamente sensível” à exibição de bandeiras não oficiais ou ao entoar slogans de protesto durante as competições.


  • "Se nos estádios onde jogamos virmos uma bandeira ou um símbolo diferente do da República Islâmica do Irã — frase de Donyamali divulgada pela France Presse e reproduzida na Itália pela Ansa — ou se forem entoados slogans que violem as normas, o dirigente da equipe certamente terá o dever de interromper a partida".


    “É responsabilidade dos organizadores remediar a situação”, acrescentou. O regulamento da Fifa, lembra ainda a AFP, proíbe símbolos políticos durante as partidas da Copa do Mundo. Anteriormente, Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, havia escrito cartas ao presidente da Fifa solicitando que fossem tomadas medidas para impedir que incidentes semelhantes se repetissem.


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