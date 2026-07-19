O intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da final da Copa do Mundo, de fato, será mais longo do que os habituais 15 minutos e deve chegar a cerca de 25, assim como acontece no showdo intervalo do Super Bowl. Durante o intervalo entre os dois tempos, haverá um show com a participação de vários artistas, entre eles Coldplay, Madonna, Laura Pausini e muitos outros.