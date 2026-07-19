A Copa do Mundo que está sendo disputada na América, entre Estados Unidos, México e Canadá, terminará com uma importante novidade anunciada pela FIFA. A grande final, marcada para domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, não muito longe de Nova York), contará com uma inovação absoluta no estilo do Super Bowl.
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Copa do Mundo de 2026 segue os passos do Super Bowl: show no intervalo da grande final, com o Coldplay
CAMPEONATOS MUNDIAIS COMO O SUPER BOWL
O intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da final da Copa do Mundo, de fato, será mais longo do que os habituais 15 minutos e deve chegar a cerca de 25, assim como acontece no showdo intervalo do Super Bowl. Durante o intervalo entre os dois tempos, haverá um show com a participação de vários artistas, entre eles Coldplay, Madonna, Laura Pausini e muitos outros.
A CONFIRMAÇÃO DE INFANTINO
Durante a Cúpula Econômica Mundial, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que o show da grande final será comandado pelo vocalista da famosa banda britânica, Chris Martin: “A apresentação? Não será apenas uma, será uma das maiores do mundo”.
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