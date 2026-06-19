Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Copa do Mundo de 2026, EUA x Austrália AO VIVO

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália

Acompanhe a partida da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Tudo pronto para o retorno aos gramados dos anfitriões desta Copa doMundo, os EUA, que enfrentam a Austrália: confronto entre as duas seleções do Grupo D com pontuação máxima. Quem vencer, já passa para a próxima fase após apenas duas partidas. Pulisic está fora; Balogun é titular e busca o título de artilheiro. Surpreendentes os australianos, que derrotaram a Turquia e agora querem continuar impressionando.

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    EUA x Austrália 0 a 0


    ARTILHEIROS -


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -

    • Publicidade

  • O PLACAR

    ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
    Reservas: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.


    AUSTRÁLIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Toure, Velupillay. Técnico: Tony Popović.
    Reservas: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.


    AMONITADOS -


    EXPULSOS -


Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Austrália crest
Austrália
AUS