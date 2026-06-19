Tudo pronto para o retorno aos gramados dos anfitriões desta Copa doMundo, os EUA, que enfrentam a Austrália: confronto entre as duas seleções do Grupo D com pontuação máxima. Quem vencer, já passa para a próxima fase após apenas duas partidas. Pulisic está fora; Balogun é titular e busca o título de artilheiro. Surpreendentes os australianos, que derrotaram a Turquia e agora querem continuar impressionando.
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Copa do Mundo de 2026, EUA x Austrália AO VIVO
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
EUA x Austrália 0 a 0
ARTILHEIROS -
GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -
O PLACAR
ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Reservas: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.
AUSTRÁLIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Toure, Velupillay. Técnico: Tony Popović.
Reservas: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.
AMONITADOS -
EXPULSOS -