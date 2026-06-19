Tudo correu bem para os Estados Unidos, que também derrotaram a Austrália e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo, que sediam junto com o México e o Canadá.
A equipe de Pochettino vence mais uma vez e volta a convencer, derrotando os australianos por 2 a 0 com um gol contra de Burgess e uma cabeçada de Freeman. Tudo aconteceu no primeiro tempo. Com pontuação máxima e um futebol brilhante, a USMNT já garantiu a classificação e agora se apresenta como uma possível zebra neste torneio muito equilibrado.