EUA x Austrália 2 a 0





GOLS - 11' gol contra de Burgess, 45' Freeman





GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -





63' – Oportunidade imediata para Volpato, bola por cima





52' – Balogun desperdiça um contra-ataque promissor





Segundo tempo





52' – Chute de esquerda de Dest; o ex-jogador do Milan continua perigoso





45' – Domínio dos americanos, que encerram um excelente primeiro tempo com McKennie, Balogun e Dest em destaque





44' - Segundo gol! Freeman, de cabeça, após um rebote, faz 2 a 0: gol inicialmente anulado por impedimento e depois validado

12' – Leckie tenta logo com a parte externa do pé, mas não consegue o empate





11' – Vantagem dos EUA! Balogun avança e tenta passar para Pepi no meio, mas a bola sofre um desvio infeliz de Burgess, resultando em um gol contra: 1 a 0





1' – Primeiro minuto e primeiro chute: Toure tenta para os visitantes, com um chute no meio do gol