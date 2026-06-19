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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Copa do Mundo de 2026, EUA x Austrália 2 a 0: sem Pulisic, a equipe de Pochettino vence mais uma vez e avança para as oitavas de final

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália

Acompanhe a partida da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Tudo correu bem para os Estados Unidos, que também derrotaram a Austrália e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo, que sediam junto com o México e o Canadá.


A equipe de Pochettino vence mais uma vez e volta a convencer, derrotando os australianos por 2 a 0 com um gol contra de Burgess e uma cabeçada de Freeman. Tudo aconteceu no primeiro tempo. Com pontuação máxima e um futebol brilhante, a USMNT já garantiu a classificação e agora se apresenta como uma possível zebra neste torneio muito equilibrado.

  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    EUA x Austrália 2 a 0


    GOLS - 11' gol contra de Burgess, 45' Freeman


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -


    63' – Oportunidade imediata para Volpato, bola por cima


    52' – Balogun desperdiça um contra-ataque promissor


    Segundo tempo


    52' – Chute de esquerda de Dest; o ex-jogador do Milan continua perigoso


    45' – Domínio dos americanos, que encerram um excelente primeiro tempo com McKennie, Balogun e Dest em destaque


    44' - Segundo gol! Freeman, de cabeça, após um rebote, faz 2 a 0: gol inicialmente anulado por impedimento e depois validado

    12' – Leckie tenta logo com a parte externa do pé, mas não consegue o empate


    11' – Vantagem dos EUA! Balogun avança e tenta passar para Pepi no meio, mas a bola sofre um desvio infeliz de Burgess, resultando em um gol contra: 1 a 0


    1' – Primeiro minuto e primeiro chute: Toure tenta para os visitantes, com um chute no meio do gol

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  • O PLACAR

    ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scally), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Técnico: Mauricio Pochettino.
    Reservas: Turner, Brady, Robinson, Arfsten, McKenzie, Roldan, Aaronson, Weah, Zendejas.


    AUSTRÁLIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess (46' Geria); Italiano, O’Neill, Okon-Engstler (77' Irvine); Bos; Leckie (61' Volpato), Toure (46' Irankunda), Velupillay (46' Metcalfe). Técnico: Tony Popović.
    Reservas: Ryan, Izzo, Degenek, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Hrustic, Mabil, Yengi.


    AMARELADOS - Bos, Circati, Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards


    EXPULSOS -


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