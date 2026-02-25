Goal.com
Continue dançando, Vinicius Jr! O astro do Real Madrid volta a seu melhor nível, deixando para trás os haters, os racistas e um péssimo 2025

Depois de tudo o que se seguiu, talvez tenha sido esquecido o quão bom foi o gol de Vinicius Jr contra o Benfica na semana passada. O ponta brasileiro tem um belo histórico pelo Real Madrid, mas esse foi certamente um dos melhores. Vinicius cortou para dentro antes de usar a marcação de um zagueiro para direcionar seu chute para o ângulo superior. Foi um momento verdadeiramente maravilhoso de expressão individual — que deve ser absolutamente celebrado.

Vinicius sabia o quanto o gol era importante e comemorou de forma exuberante, deleitando-se em esfregar sua alegria na cara daqueles que o vaiaram desde o primeiro minuto. O ex-jovem jogador do Flamengo é um daqueles atletas que se alimenta da energia do jogo. Quando a torcida grita, ele corre mais rápido; quando um adversário o chuta, Vinicius quer vencê-lo ainda mais. Há uma espécie de persistência contagiante nele, uma motivação pura que sem dúvida o ajuda a se destacar nas ocasiões mais importantes. Isso é absolutamente positivo. 

Infelizmente, de forma deplorável, tudo isso foi arruinado na semana passada, quando ele foi alvo de supostos insultos racistas de Gianluca Prestianni. O atacante do Benfica protesta sua inocência, mas vários relatos de testemunhas oculares, bem como um vídeo, parecem contar uma história diferente. Esta saga, sem dúvida, vai se arrastar. Prestianni, caso seja considerado culpado, esperamos que receba uma punição adequada. 

Mas, perdido em meio a tudo isso — os comentários tolos de José Mourinho, a interrupção do jogo, o relato contundente de Kylian Mbappé — está o fato de que Vinicius foi brilhante durante toda a noite. Na verdade, ele vem sendo assim há quase dois meses.

Pedir a Vinicius para simplesmente “deixar seu jogo falar por si” desvaloriza a magnitude da situação, mas ignorar que ele é um jogador de futebol verdadeiramente excelente, voltando ao seu melhor nível, seria um ato ainda mais flagrante de revisionismo. Vinicius, em resumo, está jogando seu futebol mais eficaz em um ano e, à medida que os jogos ficam mais importantes, sua qualidade inegável só se tornará mais vital para o Los Blancos. 

    Prosperando na adversidade

    Certamente há uma relação entre a forma como os adversários interagem com Vinicius e a qualidade do seu jogo. Ele prospera em meio a um nível saudável de adversidade. Chutes, empurrões, algumas palavras bem-humoradas trocadas; tudo isso faz parte do futebol e, embora não seja tolerado, deve ser aceito. E Vinicius, quando sujeito a isso de uma forma que não seja pessoal ou abusiva, é excelente no futebol. Ele atinge novos níveis quando os adversários o provocam.

    Antes de seu gol contra o Benfica, era exatamente o tipo de jogo em que o brasileiro se destaca. Ele recebeu a bola várias vezes e levou vários chutes. Os jogadores do Benfica provocavam-no e ele respondia. Ele marcou um gol realmente maravilhoso e desfrutou de um breve momento de comemoração exuberante.

    Claro, alguns torcedores do Benfica ficaram irritados, mas Vinicius mereceu seu momento. Ele tem o direito de fazer essas coisas, especialmente quando seu jogo comprova isso.

    Turnê de vingança lamentável

    E seu desempenho tem sido brilhante ultimamente. Vinicius foi alvo de trollagem na internet quando passou por um ano de má fase após prometer se recuperar depois de terminar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2024. Vinicius afirmou que “voltaria 10 vezes mais forte, se fosse necessário”, mas marcou apenas oito gols na La Liga ao longo de 2025. 

    Em meio a mudanças na comissão técnica e lesões de companheiros importantes, a verdade é que Vinicius nunca conseguiu descobrir como jogar com Kylian Mbappé — e, na verdade, ainda não descobriu. Ele passou por um jejum de 19 jogos sem marcar gols pelo clube e pela seleção nos últimos meses do ano, quando o jogador instável de seus anos de juventude voltou a aparecer. 

    Mas, apesar de tudo isso, Vinicius teve o apoio e a proteção dos dirigentes do Real Madrid. Quando ele se desentendeu com o ex-técnico Xabi Alonso, o clube fez questão de garantir ao atacante que seu lugar na equipe estava seguro — e que ele era um jogador valioso no Bernabéu enquanto quisesse estar lá. Ele continua sendo o garoto de ouro do Real Madrid e é tratado como tal. 

    Atirando novamente

    Vinicius retribuiu essa confiança com excelentes atuações no início de 2026. Desde o início do ano, ele marcou sete gols e deu três assistências em 12 jogos. Em suas primeiras seis partidas pelo campeonato neste ano, ele já marcou metade do total de gols (quatro) que conseguiu na La Liga em todo o ano de 2025 (oito). 

    Álvaro Arbeloa, desde que substituiu Alonso como técnico, prometeu que Vinicius continuará sendo uma peça crucial da equipe — talvez mais do que Mbappé, cujo desempenho caiu após a saída do ex-técnico do Bayer Leverkusen. 

    “Vinicius é muito bom, com muita vontade. Muito motivado para este tipo de jogo”, disse Arbeloa na terça-feira, antes da partida de volta contra o Benfica. “Desde que cheguei, ele tem tido um ótimo desempenho. É um jogador diferenciado. Queremos aproveitar ao máximo. Ele tem muito caráter, é um líder. Precisamos dele.” 

    Os resultados do Real Madrid podem ter sido mistos, mas isso não é culpa de Vinicius. Ele marcou um gol e foi realmente o único jogador eficaz — nenhum jogador completou mais dribles ou teve mais toques na área adversária — na derrota do Los Blancos por 2 a 1 para o Osasuna no sábado. Três jogadores diferentes do Osasuna tiveram que ser substituídos em vários momentos porque se viram em apuros após chutarem incessantemente o camisa 7 do Real Madrid, um sinal claro de que Vinicius está voltando à sua melhor forma. 

    Trabalhando duro

    A chave para o ressurgimento de Vinicius tem sido a forma como Arbeloa decidiu utilizá-lo. Sob o comando de Ancelotti, as estrelas do Real Madrid tinham liberdade para se movimentar. Sob o comando de Alonso, as coisas ficaram talvez um pouco rígidas demais. E embora o Real Madrid de Arbeloa ainda não tenha tomado forma totalmente, até agora parece que eles estão em algum ponto intermediário. 

    Vinicius recebeu instruções claras para ocupar a ala esquerda, mas também tem coberto os espaços de forma mais eficaz quando o Real Madrid não está com a bola. Ninguém fez mais sprints pelo Los Blancos do que o jogador de 25 anos nos últimos dois jogos. Suas estatísticas defensivas são difíceis de quantificar — Vinicius não é um especialista em desarmes ou duelos aéreos —, mas o que se vê sugere que ele está pelo menos fazendo o tipo de trabalho de pernas que antes evitava. 

    É claro que ainda há espaço para melhorias, mas a formação de Arbeloa — com um lado esquerdo sólido para apoiar Vinicius, formado por Eduardo Camavinga e Álvaro Carreras — deu a ele o tipo de proteção que antes não existia. Vinicius, por sua vez, respondeu sendo um pouco mais ativo quando o Real Madrid não está com a posse de bola. 

    Compartilhando a carga

    Com 11 gols e 11 assistências na La Liga e na Liga dos Campeões até agora nesta temporada, Vinicius ainda está longe de ter uma campanha digna do Ballon d'Or. Esperar que ele alcance mais de 40 contribuições para gols, como fez sob o comando de Ancelotti, talvez seja irrealista com Mbappé ao seu lado, mas ele está pelo menos produzindo mais agora do que parecia provável na primeira metade de 2025-26.

    Se ele conseguir fazer isso, o Real Madrid continuará bem posicionado para terminar a temporada com títulos, mesmo que tenha perdido a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha. O time está apenas um ponto atrás do Barcelona na La Liga e parece prestes a confirmar sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira. Em breve, poderá receber de volta Jude Bellingham, que se recupera de uma lesão, enquanto Trent Alexander-Arnold, que tem enfrentado problemas físicos desde que chegou à Espanha, começa a encontrar um pouco de forma. O Real Madrid está entrando em forma no momento certo, o que só ajudará Vinicius, já que outros jogadores ocupam a defesa adversária.

    O seu tipo de palco

    É claro que derrotar o Benfica na quarta-feira é a prioridade imediata. O Real Madrid tem uma vantagem mínima de 1 a 0 sobre o time português antes da partida de volta, que será disputada em casa. Não se engane: o Real Madrid é um time muito superior, jogador por jogador, mas o Benfica jogou de igual para igual na semana passada e venceu por 4 a 2 em 28 de janeiro. Não é difícil imaginar uma espécie de masterclass de Mourinho na competição europeia.

    Mas esses também são os tipos de jogos em que, historicamente, Vinicius se destaca. Ele marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões de 2022, fez dois gols na semifinal de 2024 e balançou as redes para garantir o título do Real Madrid algumas semanas depois, em Wembley. Em 77 jogos da Liga dos Campeões, ele marcou 31 gols e deu 31 assistências. Descartá-lo em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões seria, portanto, uma tolice.

    E depois de uma semana infernal, poucos merecem dançar mais do que Vinicius neste momento.

