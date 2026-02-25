Continue dançando, Vinicius Jr! O astro do Real Madrid volta a seu melhor nível, deixando para trás os haters, os racistas e um péssimo 2025

Vinicius sabia o quanto o gol era importante e comemorou de forma exuberante, deleitando-se em esfregar sua alegria na cara daqueles que o vaiaram desde o primeiro minuto. O ex-jovem jogador do Flamengo é um daqueles atletas que se alimenta da energia do jogo. Quando a torcida grita, ele corre mais rápido; quando um adversário o chuta, Vinicius quer vencê-lo ainda mais. Há uma espécie de persistência contagiante nele, uma motivação pura que sem dúvida o ajuda a se destacar nas ocasiões mais importantes. Isso é absolutamente positivo.

Infelizmente, de forma deplorável, tudo isso foi arruinado na semana passada, quando ele foi alvo de supostos insultos racistas de Gianluca Prestianni. O atacante do Benfica protesta sua inocência, mas vários relatos de testemunhas oculares, bem como um vídeo, parecem contar uma história diferente. Esta saga, sem dúvida, vai se arrastar. Prestianni, caso seja considerado culpado, esperamos que receba uma punição adequada.

Mas, perdido em meio a tudo isso — os comentários tolos de José Mourinho, a interrupção do jogo, o relato contundente de Kylian Mbappé — está o fato de que Vinicius foi brilhante durante toda a noite. Na verdade, ele vem sendo assim há quase dois meses.

Pedir a Vinicius para simplesmente “deixar seu jogo falar por si” desvaloriza a magnitude da situação, mas ignorar que ele é um jogador de futebol verdadeiramente excelente, voltando ao seu melhor nível, seria um ato ainda mais flagrante de revisionismo. Vinicius, em resumo, está jogando seu futebol mais eficaz em um ano e, à medida que os jogos ficam mais importantes, sua qualidade inegável só se tornará mais vital para o Los Blancos.