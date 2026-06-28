De contestado a indispensável: como Danilo virou peça-chave da seleção de Ancelotti

Se os números explicam parte da importância de Danilo, sua influência sobre o grupo talvez seja ainda maior.
Enquanto o entusiasmo cresce em torno da campanha brasileira, o defensor tem sido uma das principais vozes de equilíbrio dentro da delegação.
"Nós temos que ser claros: nós não temos a maturidade da França ou da Argentina. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não possa fazer um bom papel".
A postura demonstra um perfil de liderança valorizado por Ancelotti. Em vez de alimentar a euforia, Danilo ajuda a controlar expectativas e transmite serenidade aos jogadores mais jovens, algo considerado fundamental em uma competição de mata-mata.
Para Athirson, ex-lateral do Flamengo e da seleção brasileira, essa maturidade explica por que o treinador italiano nunca deixou de confiar no camisa 13.
"Vejo o Danilo vivendo um momento de muita maturidade. Ele talvez não tenha mais o mesmo vigor físico de alguns anos atrás, mas compensa isso com inteligência tática, posicionamento e leitura de jogo. Em uma competição como a Copa do Mundo, experiência pesa muito. Se o treinador o mantém entre os convocados, é porque ele entrega equilíbrio, liderança e confiança ao grupo", disse em entrevista ao Lance!.
Athirson também destaca o peso da liderança em torneios curtos.
"Uma Copa do Mundo é decidida não só pela qualidade técnica, mas também pelo controle emocional e pela força do grupo. Um líder como o Danilo ajuda a manter o ambiente equilibrado, orienta os mais jovens e transmite tranquilidade nos momentos de pressão. Muitas vezes, esse tipo de liderança não aparece nas estatísticas, mas faz toda a diferença dentro do vestiário e em campo. As grandes seleções campeãs sempre tiveram jogadores com esse perfil, capazes de unir o grupo e manter todos focados no objetivo".