De contestado a indispensável: como Danilo virou peça-chave da seleção de Ancelotti

A convocação de Danilo para a Copa do Mundo foi cercada por desconfiança. Reserva no Flamengo, o defensor teve sua presença na lista questionada por parte da torcida e da imprensa, sobretudo após Carlo Ancelotti afirmar, semanas antes da convocação oficial, que o experiente jogador estaria no Mundial. Para muitos, o treinador italiano apostava em um atleta que já não parecia viver seu melhor momento.

Pouco tempo depois, o cenário mudou completamente. Bastaram três partidas para Danilo transformar a desconfiança em reconhecimento. Desde que entrou no intervalo da estreia diante do Marrocos, substituindo Ibañez após um primeiro tempo inseguro, o camisa 13 não deixou mais a equipe titular.

Hoje, é difícil imaginar a seleção brasileira sem sua presença, tanto pelo equilíbrio defensivo quanto pela liderança exercida dentro e fora de campo.