Conte elogia Lautaro: “Há um Inter com ele e um Inter sem ele”

"O que me impressiona no Lautaro? Seu crescimento contínuo — explica Conte —. E também sua personalidade e carisma. Há um Inter com o Lautaro e um Inter sem ele: a presença dele faz toda a diferença. A jogada do Lautaro no terceiro gol da Argentina contra o Egito passou um pouco despercebida, mas foi incrível: ele subiu pelo campo, defendeu a bola, deu tempo para o Enzo Fernández chegar e fez um cruzamento perfeito”.