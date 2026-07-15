Antonio Conte, ex-técnico da Seleção Italiana e ex-treinador da Juventus, do Inter e do Napoli, atualmente sem time, concede entrevista à Gazzetta dello Sport. Entre os trechos mais significativos da entrevista, destacam-se as palavras que o técnico (e ex-meio-campista) de Salento dedica a Lautaro Martínez, que Conte treinou na Inter de 2019 a 2021, conquistando um Scudetto, não sem alguns desentendimentos verbais com o atacante argentino.
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Conte elogia Lautaro: “Há um Inter com ele e um Inter sem ele”
"O que me impressiona no Lautaro? Seu crescimento contínuo — explica Conte —. E também sua personalidade e carisma. Há um Inter com o Lautaro e um Inter sem ele: a presença dele faz toda a diferença. A jogada do Lautaro no terceiro gol da Argentina contra o Egito passou um pouco despercebida, mas foi incrível: ele subiu pelo campo, defendeu a bola, deu tempo para o Enzo Fernández chegar e fez um cruzamento perfeito”.
Conte conclui assim sua análise: “Não se espera que um número 9 faça uma jogada dessas. E, além disso, Lautaro percebeu, assim como Alvarez, que pode ser importante mesmo que seja por apenas alguns minutos. Eles aceitaram a situação, colocando o ego em segundo plano em relação às necessidades da equipe: os dois foram excelentes, assim como Scaloni, por ter conseguido convencê-los”.
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