Consórcio liderado por John Terry vê fracassar a oferta de aquisição do Colchester

O Colchester anunciou oficialmente que as negociações relativas à venda do clube a um consórcio liderado por Terry chegaram ao fim. A notícia surge após meses de especulações e análises detalhadas, tendo o ícone do Chelsea sido visto no JobServe Community Stadium ainda em abril para assistir a uma partida contra o Accrington Stanley.

Em comunicado oficial do clube, o U’s esclareceu a situação: “O Colchester United Football Club confirma que as negociações relativas à possível aquisição do clube foram encerradas e que as partes não darão continuidade à transação. Ambas as partes investiram tempo e esforço consideráveis na análise da oportunidade e gostariam de agradecer a todos os envolvidos pelo profissionalismo e cooperação demonstrados ao longo do processo.”