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Consórcio liderado por John Terry vê fracassar a oferta de aquisição do Colchester
O Colchester confirma que as negociações sobre a aquisição foram encerradas
O Colchester anunciou oficialmente que as negociações relativas à venda do clube a um consórcio liderado por Terry chegaram ao fim. A notícia surge após meses de especulações e análises detalhadas, tendo o ícone do Chelsea sido visto no JobServe Community Stadium ainda em abril para assistir a uma partida contra o Accrington Stanley.
Em comunicado oficial do clube, o U’s esclareceu a situação: “O Colchester United Football Club confirma que as negociações relativas à possível aquisição do clube foram encerradas e que as partes não darão continuidade à transação. Ambas as partes investiram tempo e esforço consideráveis na análise da oportunidade e gostariam de agradecer a todos os envolvidos pelo profissionalismo e cooperação demonstrados ao longo do processo.”
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Uma separação amigável para Robbie Cowling
A decisão de suspender a venda foi descrita pelo clube como mútua, após uma avaliação exaustiva dos requisitos financeiros e estruturais. O comunicado continuou: “Após um longo período de due diligence e discussões, as partes concordaram em não dar continuidade à transação. A decisão foi tomada de forma amigável e com respeito mútuo. O Colchester United continua focado nos preparativos para a próxima temporada e em dar continuidade ao progresso positivo alcançado tanto dentro quanto fora de campo.”
O atual proprietário, Robbie Cowling, que está à frente do clube há quase duas décadas, expressou sua gratidão pela conduta profissional durante as negociações. Cowling comentou: “Gostaria de agradecer a todos os envolvidos pelo tempo, esforço e cortesia demonstrados ao longo do processo. Embora tenhamos decidido, em última instância, não seguir em frente juntos, desejo a todos os envolvidos muito sucesso no futuro. Não serão feitos mais comentários neste momento.”
A tentativa frustrada de Terry de adquirir a propriedade
O interesse de Terry pelo time da League Two veio a público pela primeira vez em abril, quando o Telegraph Sport noticiou que estava em negociação uma venda no valor de 14 milhões de libras. A lenda do Chelsea estava ansioso para assumir a presidência e a propriedade do clube, a fim de levar sua experiência de alto nível para as divisões inferiores da Liga Inglesa de Futebol. No entanto, apesar do entusiasmo da torcida, as partes não conseguiram chegar a um acordo.
Esta é a terceira vez em pouco mais de um ano que uma possível aquisição do U’s não se concretiza. Cowling anunciou inicialmente sua intenção de vender o clube em maio de 2023, buscando passar o bastão para uma nova geração de dirigentes que pudesse garantir estabilidade de longo prazo para o time do norte de Essex após seus vinte anos no comando.
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Histórico de tentativas frustradas de aquisição
Os torcedores do Colchester já se acostumaram com as decepções relacionadas a tentativas de aquisição nos últimos tempos. Antes da oferta liderada por Terry, uma proposta apresentada pelo Lightwell Sports Group, com sede nos Estados Unidos, não se concretizou no verão passado. Além disso, uma tentativa de grande repercussão por parte de um consórcio envolvendo o ex-atacante do AC Milan e da seleção brasileira Alexandre Pato também terminou sem sucesso em fevereiro.
Por enquanto, Cowling permanece no comando enquanto o clube volta seu foco para as questões em campo e para a temporada 2026-27. A busca por um novo regime de propriedade continua, já que Cowling pretende se afastar de suas funções, embora qualquer potencial comprador tenha agora que atender aos altos padrões estabelecidos pelo clube durante essa longa busca por investimento.