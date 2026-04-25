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Kevin Viveros GFXGetty Images/GOAL
Joaquim Lira Viana

Conheça Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR que desperta o interesse de Corinthians e Flamengo

Especiais e Opinião
K. Viveros
Athletico Paranaense
Brasileirão
Corinthians
Flamengo

Centroavante colombiano foi a contratação mais cara da história da Série B e pode render altas quantias para o Furacão em um futuro próximo

Kevin Viveros vive grande fase no Athletico-PR e já desperta atenção no mercado. Segundo o GE, Flamengo e Corinthians monitoram a situação do atacante colombiano e fizeram sondagens recentes para entender as condições de uma possível negociação. O Furacão, porém, adota postura firme e não pretende facilitar a saída de seu principal goleador na temporada.

Segundo a publicação, o Athletico recusou propostas que chegaram a 18 milhões de dólares (cerca de R$ 89,5 milhões) pelo jogador. A diretoria entende que Viveros pode se valorizar ainda mais ao longo de 2026 e já avalia uma renovação contratual para ampliar a proteção financeira sobre o atleta. Aos 25 anos, o colombiano tem contrato até junho de 2028 e aparece como um dos ativos mais valiosos do elenco.

Mas quem é e como joga Kevin Viveros? A GOAL informa logo abaixo.

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  • Kevin Viveros Atlético Nacional Copa Libertadores 2025Getty

    Da Colômbia ao radar do Brasil

    Natural da Colômbia, Kevin Viveros foi revelado pelo América de Cali em 2018. Como acontece com muitos atacantes sul-americanos, o começo foi de construção lenta. Ele rodou, ganhou minutos em diferentes contextos e precisou amadurecer longe dos holofotes antes de explodir de vez.

    A primeira grande temporada veio em 2022, pelo Carabobo, da Venezuela. Ali apareceu um atacante mais maduro e decisivo: foram 21 gols em 34 jogos, números que colocaram seu nome no mapa do mercado sul-americano.

    Depois disso, passou pelo Deportivo Cali, rival local do clube que o revelou, onde marcou sete gols em 23 partidas. Em seguida, teve rápida experiência no FK Sarajevo, da Bósnia, antes de retornar à Colômbia. Primeiro, passou pelo La Equidad, onde fez oito gols em 21 jogos, o que chamou atenção do Atlético Nacional, que pouco tempo depois o contratou.

    No Atlético Nacional, Viveros teve um início pouco empolgante em 2024, balançado as redes apenas quatro vezes em 32 jogos. A virada aconteceu no primeiro semestre de 2025, quando o centroavante somou 10 gols e 3 assistências em 27 partidas, com direito a quatro gols marcados na Copa Libertadores 2025. Foi nesse momento que o Athletico entrou forte na disputa por sua contratação.

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  • Kevin Viveros 2026Getty Images

    A aposta milionária do Athletico

    O Athletico enxergou em Viveros o perfil ideal para a Série B de 2025. O clube queria um atacante pronto fisicamente, competitivo e com instinto goleador. A contratação aconteceu por indicação de Odair Hellmann, técnico da equipe.

    Para tirá-lo do Atlético Nacional, o Furacão investiu 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões na cotação da época), negociação que virou a maior contratação da história de um time da Série B. O movimento mostrou o tamanho da aposta feita pelo clube paranaense no colombiano.

    Em campo, o retorno veio rápido. Viveros marcou 10 gols e deu três assistências em 25 jogos pelo Furacão em 2025 e participou diretamente da campanha que recolocou o Athletico na elite nacional em 2026.

  • Kevin Viveros 2026Getty Images

    Artilheiro da equipe e destaque em 2026

    Na Série A, ele não sentiu o salto de nível. Viveros iniciou 2026 como principal referência ofensiva do time e rapidamente se consolidou como homem-gol do elenco. São sete gols e uma assistência em 15 jogos na temporada, sendo seis destes no Brasileirão, o que o coloca na vice-artilharia da competição (apenas atrás de Carlos Vinícius, do Grêmio, que tem um tento a mais).

    No Campeonato Brasileiro 2026, o colombiano virou o artilheiro do Athletico e um dos atacantes mais perigosos nas primeiras rodadas. Mais do que os números, chama atenção a forma como participa dos jogos: sabe jogar como pivô ou mais aberto, pressiona saídas de bola, usa bem o físico e é uma constante ameaça para a defesa adversária, com ou sem a bola.

    Esse impacto imediato fez crescer o interesse de Corinthians e Flamengo, dois clubes atentos a jogadores já prontos para render sem longo tempo de adaptação.

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  • Kevin Viveros Athletico 2026Getty Images

    Como joga Kevin Viveros?

    As principais marcas do colombiano são a imposição física e a velocidade. Viveros arranca com potência em campo aberto, ganha vantagem nos primeiros metros e costuma levar a melhor nos duelos corpo a corpo com os marcadores. É um atacante difícil de ser parado quando encontra espaço para acelerar.

    Outro ponto forte é a capacidade de atacar profundidade. Viveros interpreta bem os movimentos da defesa adversária, se infiltra com frequência nas costas dos zagueiros e aparece em zonas perigosas quase sempre em velocidade. Por isso, encaixa especialmente bem em equipes que jogam em transição e buscam ataques verticais.

    Tecnicamente, ainda há margem para evolução. O drible em espaços curtos e o domínio orientado podem crescer, tornando-o um jogador ainda mais completo. Mesmo assim, compensa com objetividade: tem faro de gol e movimenta-se bastante dentro da área.

    Sem a bola, entrega intensidade. Pressiona defensores, disputa segundas bolas e usa o porte físico para sustentar lançamentos longos. Em resumo: Viveros chama atenção porque mistura força, velocidade e gol — um pacote cada vez mais procurado entre atacantes sul-americanos no futebol brasileiro.