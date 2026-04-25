Conheça Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR que desperta o interesse de Corinthians e Flamengo

Kevin Viveros vive grande fase no Athletico-PR e já desperta atenção no mercado. Segundo o GE, Flamengo e Corinthians monitoram a situação do atacante colombiano e fizeram sondagens recentes para entender as condições de uma possível negociação. O Furacão, porém, adota postura firme e não pretende facilitar a saída de seu principal goleador na temporada.

Segundo a publicação, o Athletico recusou propostas que chegaram a 18 milhões de dólares (cerca de R$ 89,5 milhões) pelo jogador. A diretoria entende que Viveros pode se valorizar ainda mais ao longo de 2026 e já avalia uma renovação contratual para ampliar a proteção financeira sobre o atleta. Aos 25 anos, o colombiano tem contrato até junho de 2028 e aparece como um dos ativos mais valiosos do elenco.

Mas quem é e como joga Kevin Viveros? A GOAL informa logo abaixo.