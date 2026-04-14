Confusão no túnel após Corinthians x Palmeiras pode gerar multa e suspensão de até quatro jogadores

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, disputado no último domingo, foi marcado por confusão e discussões, especialmente após o Timão ter dois jogadores expulsos. O Dérbi, realizado na Neo Química Arena, terminou empatado em 0 a 0, mas ficou longe de ser tranquilo.
O clima quente dentro de campo se estendeu para além do apito final. No túnel de acesso aos vestiários, jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes protagonizaram discussões acaloradas e precisaram ser separados para evitar que a situação escalasse ainda mais.
Após o incidente, foi relatado que quatro jogadores do Corinthians, além de um integrante da comissão técnica, foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As punições podem variar de uma a 12 partidas de suspensão, e o Timão ainda corre o risco de receber uma multa de até R$ 100 mil; o Palmeiras, por ter se envolvido, também pode ser multado em até R$ 20 mil, segundo a denúncia.