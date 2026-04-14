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Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Confusão no túnel após Corinthians x Palmeiras pode gerar multa e suspensão de até quatro jogadores

Corinthians
Palmeiras
Brasileirão

Dérbi termina sem gols, mas tensão extracampo leva denúncia ao STJD e pode resultar em punições pesadas aos clubes

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, disputado no último domingo, foi marcado por confusão e discussões, especialmente após o Timão ter dois jogadores expulsos. O Dérbi, realizado na Neo Química Arena, terminou empatado em 0 a 0, mas ficou longe de ser tranquilo.

O clima quente dentro de campo se estendeu para além do apito final. No túnel de acesso aos vestiários, jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes protagonizaram discussões acaloradas e precisaram ser separados para evitar que a situação escalasse ainda mais.

Após o incidente, foi relatado que quatro jogadores do Corinthians, além de um integrante da comissão técnica, foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As punições podem variar de uma a 12 partidas de suspensão, e o Timão ainda corre o risco de receber uma multa de até R$ 100 mil; o Palmeiras, por ter se envolvido, também pode ser multado em até R$ 20 mil, segundo a denúncia.

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    Procuradoria da Justiça Desportiva faz denúncia após o Dérbi

    No dia seguinte ao Dérbi, a Procuradoria da Justiça Desportiva formalizou uma denúncia contra o Corinthians, os jogadores André, Matheuzinho, Breno Bidon e Hugo Souza, além do preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos. O Palmeiras também foi incluído no processo, em meio às apurações sobre os acontecimentos fora de campo.


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    O que fizeram os denunciados?

    Segundo o relatório da Procuradoria da Justiça Desportiva, o volante André, expulso durante a partida por gesto obsceno, foi denunciado por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e pode pegar de uma a seis partidas de suspensão.

    Matheuzinho, que recebeu cartão vermelho por "desferir um soco em um adversário", foi denunciado por "agressão física" e corre o risco de ser suspenso de quatro a 12 partidas.

    Breno Bidon, por sua vez, foi denunciado por "praticar ato desleal ou hostil na zona mista do estádio após o jogo", podendo ser punido com suspensão de uma a três partidas.

    O goleiro Hugo Souza foi denunciado por "ofensa à honra", após críticas à arbitragem durante entrevista pós-jogo, e pode receber multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, além de suspensão de uma a seis partidas.

    O preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos também foi denunciado, por "participação em tumulto na zona mista após a partida", e pode pegar de duas a dez partidas de suspensão.

    Além disso, o Corinthians foi denunciado por "desordem no estádio, atraso para início ou reinício da partida, ato discriminatório por parte da torcida e participação em tumulto", e pode sofrer multas entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de perda de mando de campo de uma a dez partidas.

    Já o Palmeiras foi denunciado por "participação em tumulto na zona mista após o jogo" e pode ser punido com multa de R$ 20 mil caso não sejam identificados os envolvidos; estes, individualmente, podem receber suspensões de duas a dez partidas.

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    Quando será o julgamento?

    O julgamento das denúncias foi agendado para a próxima sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), e será realizado pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro.

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