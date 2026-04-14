Confusão no túnel após Corinthians x Palmeiras pode gerar multa e suspensão de até quatro jogadores

Segundo o relatório da Procuradoria da Justiça Desportiva, o volante André, expulso durante a partida por gesto obsceno, foi denunciado por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e pode pegar de uma a seis partidas de suspensão.

Já Matheuzinho, que recebeu cartão vermelho por "desferir um soco em um adversário", foi denunciado por "agressão física" e corre o risco de ser suspenso de quatro a 12 partidas.

Breno Bidon, por sua vez, foi denunciado por "praticar ato desleal ou hostil na zona mista do estádio após o jogo", podendo ser punido com suspensão de uma a três partidas.

O goleiro Hugo Souza foi denunciado por "ofensa à honra", após críticas à arbitragem durante entrevista pós-jogo, e pode receber multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, além de suspensão de uma a seis partidas.

O preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos também foi denunciado, por "participação em tumulto na zona mista após a partida", e pode pegar de duas a dez partidas de suspensão.

Além disso, o Corinthians foi denunciado por "desordem no estádio, atraso para início ou reinício da partida, ato discriminatório por parte da torcida e participação em tumulto", e pode sofrer multas entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de perda de mando de campo de uma a dez partidas.

Já o Palmeiras foi denunciado por "participação em tumulto na zona mista após o jogo" e pode ser punido com multa de R$ 20 mil caso não sejam identificados os envolvidos; estes, individualmente, podem receber suspensões de duas a dez partidas.