Há muito que circulavam inúmeros rumores sobre ele, e as conversas sobre uma renovação antecipada do contrato, que expira em 2027, arrastavam-se como pastilha elástica: agora, Karim Adeyemi deixou o Borussia Dortmund e transferiu-se para o FC Barcelona, onde o espera Hansi Flick, um treinador que em tempos o ajudou a estrear-se na seleção alemã. Em vários aspetos, esta é uma boa decisão por parte do BVB, mas também expõe um plano falhado.
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Confissão dolorosa: a transferência de Karim Adeyemi revela uma verdade amarga sobre o BVB
Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jovem de 20 anos para o arrancar de Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, com poucos jogadores a custarem mais ao clube em toda a sua história. Foi um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.
Mas agora é fácil constatá-lo: o investimento não deu os frutos que o BVB esperava. Esse é o doloroso reconhecimento que os dortmundenses têm de fazer. Adeyemi nunca se tornou uma figura indiscutível entre os Schwarz-Gelben, estando, na verdade, sempre muito longe desse estatuto.
Ainda assim, tornou-se internacional em Dortmund e, por vezes, apresentou exibições brilhantes. Sob o comando de Niko Kovac, porém, Adeyemi transformou-se recentemente num suplente a tempo parcial, e não num ponto de referência indiscutível no jogo ofensivo. Não o conseguiu com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo somou um tempo médio de jogo de apenas 42 minutos por partida.
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BVB: Por isso, a venda de Karim Adeyemi está certa
Adeyemi mostrou por vezes em campo, em momentos mais luminosos como na Liga dos Campeões, a sua profundidade e velocidade inimitáveis, e em alguns períodos também fez semestres muito respeitáveis. Mas, no cinzento quotidiano da liga e olhando para uma temporada inteira, faltaram-lhe simplesmente a consistência e também o profissionalismo para dar o decisivo próximo passo na carreira.
O facto de o Borussia receber agora por ele uma taxa de transferência fixa de apenas 22 milhões de euros diz muito, tanto sobre o jogador como sobre o clube. As receitas finais deverão, muito provavelmente, ultrapassar o valor originalmente investido graças a bónus fáceis de atingir, bem como a uma participação de 35 por cento numa futura venda. Mas não o irão superar de forma significativa — e era precisamente esse, claro, o objetivo em 2022.
Assim, o negócio com Adeyemi não resultou para o BVB. Não há dúvida de que ele tem potencial para oferecer muito mais em termos de rendimento e valor de transferência. No entanto, isso surgiu com demasiada pouca frequência. Por isso, é correto colocar um ponto final e dar-se por satisfeito com o dinheiro que agora se recebe por um suplente e por um jogador que não vai ao Mundial, com apenas mais um ano de contrato.
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Caso Adeyemi: o BVB aprendeu com Julian Brandt?
O facto de agora se desligar a ficha de Adeyemi e se reinvestir o capital, em vez de voltar a passar com ele pela próxima ronda de prova desportiva, é positivo e representa para o Borussia uma espécie de curva de aprendizagem. Também revela uma nova firmeza na liderança desportiva em torno do trio Carsten Cramer, Lars Ricken e Ole Book. O princípio da esperança, que travou o clube com demasiada frequência nas últimas temporadas, parece dar lugar a um pragmatismo mais frio e orientado para o rendimento.
É bem possível que também se tenha aprendido com o caso Julian Brandt. Em termos provocatórios, o clube arrastou no seu caso a esperança de que um técnico altamente talentoso, mas cronicamente inconsistente, amadurecesse um dia para se tornar o grande ponto de referência e líder indiscutível. Mas Brandt, cujo contrato não foi renovado, oscilou durante sete anos entre a classe mundial e a classe distrital. Não foi só com ele que o BVB se agarrou teimosamente a uma narrativa que a realidade em campo raramente sustentava.
Naturalmente, o Dortmund está agora obrigado a garantir uma alternativa para o setor ofensivo. Encaixaria muito bem na nova história que o clube quer contar no futuro se conseguisse assegurar Said El Mala, um jogador da categoria de estrela em ascensão de 19 anos.
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Quem poderá ser o substituto de Karim Adeyemi no BVB?
O Borussia tem grande interesse no jogador de Colónia, que nas suas aparições até aqui encarnou exatamente o oposto do muitas vezes letárgico Adeyemi. El Mala traz uma despreocupação e uma fome que fariam bem ao jogo do Dortmund depois das exibições arrastadas e, do ponto de vista futebolístico, muitas vezes demasiado básicas dos últimos meses.
Assim, a saída de Adeyemi não deverá ser uma perda que o clube ainda venha a lamentar em grande escala. É o resultado lógico de uma evolução em que a ambição e a realidade se afastaram demasiado.
Porque, e isso também se enquadra na narrativa atual do triunvirato de Dortmund: quem quiser no futuro e de forma duradoura desempenhar um papel importante no BVB não pode brilhar apenas quando se acendem os holofotes da Liga dos Campeões ou quando o adversário oferece espaço suficiente. Tem de o fazer também quando o vento sopra de frente no outono.
Karim Adeyemi: dados de desempenho no BVB
Jogos oficiais Golos Assistências Cartões amarelos Cartões amarelos e vermelhos Cartões vermelhos 146 36 25 27 1 1
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