Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jovem de 20 anos para o arrancar de Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, com poucos jogadores a custarem mais ao clube em toda a sua história. Foi um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.

Mas agora é fácil constatá-lo: o investimento não deu os frutos que o BVB esperava. Esse é o doloroso reconhecimento que os dortmundenses têm de fazer. Adeyemi nunca se tornou uma figura indiscutível entre os Schwarz-Gelben, estando, na verdade, sempre muito longe desse estatuto.

Ainda assim, tornou-se internacional em Dortmund e, por vezes, apresentou exibições brilhantes. Sob o comando de Niko Kovac, porém, Adeyemi transformou-se recentemente num suplente a tempo parcial, e não num ponto de referência indiscutível no jogo ofensivo. Não o conseguiu com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo somou um tempo médio de jogo de apenas 42 minutos por partida.