Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jogador de 20 anos, para arrancá-lo ao Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, poucos jogadores custaram mais ao clube em toda a sua história. Foi um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.

Mas agora é fácil constatar: o investimento não deu o retorno que o BVB esperava. Essa é a dolorosa constatação que o Dortmund tem de fazer. Adeyemi nunca se tornou um titular indiscutível entre os Schwarz-Gelben; pelo contrário, esteve sempre muito longe desse estatuto.

Ainda assim, tornou-se internacional pela Alemanha em Dortmund e, por vezes, apresentou exibições brilhantes. Sob o comando de Niko Kovac, porém, Adeyemi tornou-se recentemente uma opção de rotação, e não um ponto fixo indiscutível no jogo ofensivo. Não conseguiu isso com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo teve uma média de utilização de apenas 42 minutos por jogo.