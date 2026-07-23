Há muito tempo que já circulavam numerosos rumores sobre ele, e as conversas sobre uma renovação antecipada do contrato, que expirava em 2027, arrastaram-se como pastilha elástica: agora, Karim Adeyemi deixou o Borussia Dortmund e transferiu-se para o Barcelona, onde o espera Hansi Flick, um treinador que um dia o ajudou a estrear-se pela seleção alemã. Trata-se de uma boa decisão do BVB por vários motivos, mas que também expõe um plano falhado.
Traduzido por
Confissão dolorosa: a transferência de Karim Adeyemi revela uma amarga verdade sobre o BVB
Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jogador de 20 anos, para arrancá-lo ao Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, poucos jogadores custaram mais ao clube em toda a sua história. Foi um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.
Mas agora é fácil constatar: o investimento não deu o retorno que o BVB esperava. Essa é a dolorosa constatação que o Dortmund tem de fazer. Adeyemi nunca se tornou um titular indiscutível entre os Schwarz-Gelben; pelo contrário, esteve sempre muito longe desse estatuto.
Ainda assim, tornou-se internacional pela Alemanha em Dortmund e, por vezes, apresentou exibições brilhantes. Sob o comando de Niko Kovac, porém, Adeyemi tornou-se recentemente uma opção de rotação, e não um ponto fixo indiscutível no jogo ofensivo. Não conseguiu isso com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo teve uma média de utilização de apenas 42 minutos por jogo.
- Getty Images
BVB: Eis porque a venda de Karim Adeyemi é a decisão certa
Adeyemi mostrou ocasionalmente em momentos mais luminosos, como na Liga dos Campeões, a sua profundidade e velocidade inimitáveis em campo e, por vezes, fez também meias épocas bastante decentes. Mas no cinzento dia a dia da liga e ao longo de uma época inteira faltaram-lhe simplesmente a consistência e também o profissionalismo para dar o decisivo próximo passo na sua carreira.
Por isso, o facto de o Borussia receber agora por ele uma taxa de transferência fixa de apenas 22 milhões de euros diz muito tanto sobre o jogador como sobre o clube. As receitas finais deverão, é certo, ultrapassar muito provavelmente o valor originalmente investido graças a bónus fáceis de atingir, bem como a uma percentagem de 35 por cento sobre uma futura venda. Mas não o irão superar de forma significativa - e esse era, naturalmente, o objetivo em 2022.
Assim, o negócio com Adeyemi não resultou para o BVB. Potencial para um rendimento e uma transferência significativamente superiores, sem dúvida, ele tem. No entanto, isso surgiu à vista demasiado poucas vezes. Por isso, é correto colocar um ponto final e dar-se por satisfeito com o dinheiro que agora se recebe por um suplente e ausente do Mundial com apenas mais um ano de contrato.
- Getty Images Sport
Caso Adeyemi: o BVB aprendeu com Julian Brandt?
O facto de o Adeyemi estar agora a ser dispensado e de o capital ser reinvestido, em vez de se voltar a dar com ele a próxima volta de comprovação desportiva, é positivo e representa para o Borussia uma espécie de curva de aprendizagem. Mostra também uma nova firmeza na direção desportiva em torno do trio Carsten Cramer, Lars Ricken e Ole Book. O princípio da esperança, que demasiadas vezes paralisou o clube nas últimas temporadas, parece estar a dar lugar a um pragmatismo mais frio e orientado para o rendimento.
É bem possível que também se tenha aprendido com o caso de Julian Brandt. Em termos heréticos, o clube arrastou com ele a esperança de que, a certa altura, um técnico de enorme talento, mas cronicamente inconstante, amadurecesse para se tornar o grande ponto de referência e um líder indiscutível. Mas Brandt, cujo contrato não foi renovado, oscilou durante sete anos entre classe mundial e classe distrital. Não foi só com ele que o BVB se agarrou teimosamente a uma narrativa que a realidade em campo só raramente sustentava.
Naturalmente, o Dortmund está agora obrigado a garantir um substituto para o setor ofensivo. Encaixaria muito bem na nova história que o clube quer contar no futuro se conseguisse assegurar Said El Mala, um jogador da categoria de estrela em ascensão de 19 anos.
- Getty Images Sport
Quem poderá tornar-se o substituto de Karim Adeyemi no BVB?
O Borussia tem grande interesse no jogador de Colónia, que nas suas aparições até aqui encarnou exatamente o oposto de Adeyemi, tantas vezes com um ar letárgico. El Mala traz uma despreocupação e uma fome que fariam bem ao jogo do Dortmund, depois das atuações arrastadas e, do ponto de vista futebolístico, muitas vezes pouco inspiradas dos últimos meses.
A saída de Adeyemi, portanto, não deverá ser uma perda que o clube ainda vá lamentar muito. É o resultado lógico de uma evolução em que ambição e realidade se afastaram demasiado.
Porque isso também encaixa na narrativa atual do triunvirato de Dortmund: quem quiser ter no futuro e de forma duradoura um papel de destaque no BVB não pode brilhar apenas quando os holofotes da Champions League se acendem ou quando o adversário oferece espaço suficiente. Tem de o fazer também quando, no outono, o vento sopra de frente.
Karim Adeyemi: números no BVB
Jogos oficiais Golos Assistências Cartões amarelos Cartões amarelo-vermelhos Cartões vermelhos 146 36 25 27 1 1
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.