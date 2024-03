Calma, Cristiano Ronaldo! Comportamento irritadiço é uma distração desnecessária no fim de carreira de CR7

As atitudes do português estão ofuscando seu desempenho no Al Nassr e dando um mau exemplo à próxima geração

"Tem gente por aí que me odeia e diz que sou arrogante, vaidoso e tal. Tudo isso faz parte do meu sucesso", disse Cristiano Ronaldo, em uma entrevista de 2016, ao canal espanhol Mundo Deportivo. "Não podemos viver obcecados com o que as outras pessoas pensam de nós. É impossível viver assim. Nem mesmo Deus conseguiu agradar o mundo inteiro."

O principal jogador da atualidade de Portugal nunca foi muito humilde. Antigamente, poucos realmente prestaram atenção em sua atitude, já que ele ainda estava no auge de seus poderes no Real Madrid, que varria todos os adversários na Champions League.

Mas oito anos depois, não há dúvida de que as falhas de caráter de Cristiano Ronaldo superam o seu impacto em campo. Ele disse que seu "trabalho na Europa está concluído" ao assinar um contrato recorde com o Al Nassr em janeiro do ano passado, mas realmente não tinha mais para onde recorrer após um final amargo em sua segunda passagem pelo Manchester United.

Mais artigos abaixo

Desde então, Cristiano Ronaldo não mediu esforços para tentar provar que continua relevante, contradizendo completamente seus comentários anteriores no processo. Parece que, agora, nada é mais importante para o jogador de 39 anos do que a forma como é visto pelo público, e essa mentalidade narcisista ameaça arruinar o capítulo final de sua ilustre carreira.