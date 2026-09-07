"Completamente falso!" - Real Madrid nega proibição de bandeiras da Espanha no Santiago Bernabéu

O Real Madrid se movimentou para desmentir relatos que sugeriam que o clube implementou uma proibição de bandeiras da Espanha dentro do Santiago Bernabéu. O gigante de La Liga recorreu às redes sociais e ao seu site oficial para responder ao que descreveu como desinformação que se espalhava por várias plataformas digitais e veículos da mídia tradicional sobre suas políticas de entrada.

Em resposta direta à especulação, o clube publicou um Comunicado Oficial na noite de segunda-feira. A cúpula do Bernabéu considerou necessário intervir à medida que os rumores começavam a ganhar tração significativa entre a torcida, potencialmente causando atrito entre a instituição e seus torcedores fiéis nos estágios iniciais da temporada doméstica.