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"Completamente falso!" - Real Madrid nega proibição de bandeiras da Espanha no Santiago Bernabéu
Madri faz firme desmentido
O Real Madrid se movimentou para desmentir relatos que sugeriam que o clube implementou uma proibição de bandeiras da Espanha dentro do Santiago Bernabéu. O gigante de La Liga recorreu às redes sociais e ao seu site oficial para responder ao que descreveu como desinformação que se espalhava por várias plataformas digitais e veículos da mídia tradicional sobre suas políticas de entrada.
Em resposta direta à especulação, o clube publicou um Comunicado Oficial na noite de segunda-feira. A cúpula do Bernabéu considerou necessário intervir à medida que os rumores começavam a ganhar tração significativa entre a torcida, potencialmente causando atrito entre a instituição e seus torcedores fiéis nos estágios iniciais da temporada doméstica.
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Rejeição categórica aos rumores
O clube não economizou nas palavras em sua avaliação da situação, classificando as alegações como totalmente infundadas. O comunicado deixou clara a intenção de preservar a imagem do clube como representante da identidade esportiva espanhola, garantindo que os torcedores se sentissem bem-vindos para expressar seu orgulho regional e nacional durante os jogos em casa na capital.
De acordo com o anúncio oficial do clube, é categoricamente falso que o clube tenha emitido instruções para proibir a entrada de bandeiras da Espanha ou de bandeiras de qualquer uma de nossas comunidades autônomas ou cidades no Estádio Santiago Bernabéu. Esse esclarecimento amplo abrange não apenas a bandeira nacional, mas também aquelas que representam as diversas regiões da Espanha frequentemente vistas nas arquibancadas.
Conformidade com as normas legais
O Real Madrid explicou ainda que seus protocolos internos de segurança e os regulamentos do estádio não são decisões arbitrárias tomadas pela diretoria, mas estão alinhados às leis nacionais que regem espetáculos públicos e eventos esportivos. O clube sustenta que nunca buscou ultrapassar esses limites legais para restringir a expressão dos torcedores.
O Real Madrid enfatizou que seus regulamentos seguem as diretrizes da legislação atual e, naturalmente, permitem e sempre permitiram, sem qualquer restrição, a entrada de todas as bandeiras oficiais do nosso país em nosso estádio.
Isso sugere que, embora haja revistas de segurança por motivos de proteção, elas não têm como alvo símbolos nacionalistas ou regionais específicos, desde que atendam aos critérios oficiais.
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O foco continua em campo
Ao divulgar este comunicado, o Real Madrid espera pôr fim imediato à controvérsia e recolocar o foco no futebol. O clube sempre se orgulhou da atmosfera no Bernabéu e fez questão de tranquilizar os madridistas de que o estádio continua sendo um ambiente aberto e inclusivo para todos os torcedores do clube.
A instituição ressaltou que não há medidas extraordinárias de triagem em vigor além das verificações de segurança padrão exigidas pela legislação espanhola. Enquanto a equipe segue sua campanha em múltiplas competições, a diretoria está ansiosa para garantir que rumores administrativos ou políticos não desviem a atenção da busca por títulos nem prejudiquem a relação com os apaixonados sócios do clube.
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