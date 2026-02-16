Goal.com
Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como foi a volta de Neymar ao time do Santos em 2026?

Craque entrou no segundo tempo da vitória do Peixe sobre o Velo Clube e iniciou sua trajetória para buscar o protagonismo no Paulistão

Após meses afastado dos gramados por conta de uma artroscopia no joelho esquerdo, Neymar finalmente voltou a entrar em campo pelo Santos no jogo deste domingo contra o Velo Clube, na Vila Belmiro. O atacante estava fora desde o dia 7 de dezembro, quando atuou na vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão e, posteriormente, passou por tratamento e recuperação intensiva antes de ser relacionado novamente para uma partida oficial.

Durante a semana, Neymar vinha treinando normalmente com o elenco sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, que declarou cautela ao utilizá-lo, visando sua melhor condição física e objetivos maiores no ano, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A volta aos gramados

    No duelo decisivo pelo Paulistão, o camisa 10 começou no banco de reservas, como já havia sido divulgado pelo clube, e entrou no segundo tempo, com a missão de dar ritmo de jogo e influenciar a equipe em campo.

    O Santos venceu o Velo Clube por 6 a 0, com gols de Gabigol (2x), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Rollheiser, em uma noite de boa atuação coletiva do time santista e vitória que classifica a equipe para as quartas de final do estadual.

    Embora o retorno não tenha vindo com brilho individual, a presença do craque foi festejada pela torcida e pela comissão técnica, que veem nos minutos conquistados um passo importante para dar sequência à temporada.

  • Brazil v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Missão Copa do Mundo de 2026

    A volta de Neymar aos gramados nesta temporada tem significados além do Santos. Com o calendário de 2026 apontando para a Copa do Mundo no meio do ano, o camisa 10 busca mostrar que está em forma para disputar um lugar na seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Até então, o atacante não foi convocado desde que o italiano assumiu o time nacional.

    O técnico Vojvoda chegou a frisar que, mesmo recuperado, Neymar só seria utilizado em plenas condições físicas, algo que foi observado na definição de entrada do craque neste domingo.

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Próximos passos

    Com a vitória por 4 a 0, o Santos garantiu sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, para enfrentar o Novorizontino. Neymar, por sua vez, deve ganhar mais minutos nas próximas partidas e intensificar sua busca de forma física e técnica rumo ao projeto de retorno à seleção e, quem sabe, à Copa do Mundo.

