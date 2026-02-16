Como foi a volta de Neymar ao time do Santos em 2026?

Após meses afastado dos gramados por conta de uma artroscopia no joelho esquerdo, Neymar finalmente voltou a entrar em campo pelo Santos no jogo deste domingo contra o Velo Clube, na Vila Belmiro. O atacante estava fora desde o dia 7 de dezembro, quando atuou na vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão e, posteriormente, passou por tratamento e recuperação intensiva antes de ser relacionado novamente para uma partida oficial.

Durante a semana, Neymar vinha treinando normalmente com o elenco sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, que declarou cautela ao utilizá-lo, visando sua melhor condição física e objetivos maiores no ano, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira.