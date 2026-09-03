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imago-sport-1081836178.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Como Sosa ganhou a confiança de Pedro Emanuel e virou peça-chave no Vasco

Vasco
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P. Emanuel
S. Sosa

Volante argentino rapidamente se encaixou nas ideias do treinador português e foi decisivo na classificação para a semifinal da Copa do Brasil

Santiago Sosa chegou ao Vasco em meio à temporada e, em poucas semanas, transformou uma entrada de emergência em uma vaga entre os titulares. A lesão de Jair, ainda no primeiro tempo contra o Santos, abriu espaço para o argentino, que aproveitou a oportunidade e rapidamente passou a fazer parte dos planos de Pedro Emanuel.

A mudança de status veio acompanhada pelos resultados. Sosa esteve entre os titulares nas vitórias sobre Cruzeiro e Vitória, duas partidas importantes para o momento do Vasco, e terminou a classificação no Barradão como um dos destaques da equipe. Mais do que conquistar minutos, o volante passou a receber responsabilidades dentro da estrutura montada pelo treinador português.

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  • imago-sport-1081839480.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    De opção a referência no meio-campo

    A evolução de Sosa ajuda a explicar por que Pedro Emanuel passou a confiar tão rapidamente no jogador. O argentino oferece ao treinador a possibilidade de alterar o desenho da equipe durante a partida sem necessariamente fazer uma substituição. Sua movimentação pode reforçar a defesa, proteger o meio-campo ou facilitar a saída de bola.

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    Foi justamente essa versatilidade que apareceu com força diante do Vitória. Em determinados momentos, Sosa se aproximava de Carlos Cuesta e Robert Renan para dar sustentação à defesa. Em outros, sua presença servia para controlar os espaços entre os setores e permitir que os laterais atuassem mais adiantados.

    O efeito desse trabalho apareceu também nas ações defensivas. Sosa teve três interceptações no Barradão, número que o colocou ao lado de Thiago Mendes entre os líderes do fundamento na partida. A atuação ainda lhe rendeu a maior nota entre os jogadores do Vasco em enquete com os torcedores.

    Mas o que parece ter pesado para Pedro Emanuel vai além do desempenho em uma única noite. O treinador vê no volante um jogador capaz de oferecer estabilidade ao time e, ao mesmo tempo, participar de diferentes momentos do jogo.

    "Sosa é um jogador experiente, com qualidade, e acrescentou algo que era importante: balanço e equilíbrio à nossa equipe. Faz isso também defensivamente, porque, para fazer o que ele faz, é preciso ter capacidade e entendimento do jogo. Ele consegue fazer com que a equipe se sinta tranquila porque sabe que ele está ali. Mais uma boa exibição dentro de um contexto em que ele é muito forte. É agressivo nos duelos pelo alto e pelo chão, na forma como encurta os espaços e também na nossa saída de bola. Isso nos ajuda bastante", afirmou.

    O processo de adaptação ao clube também foi acelerado pela postura do argentino. Sosa encontrou apoio entre os estrangeiros do elenco, estabeleceu boa relação com os companheiros e ganhou pontos com a comissão técnica no dia a dia do CT Moacyr Barbosa.

    "É lógico que falar apenas do Sosa depois de um jogo como este seria injusto, mas tenho que destacá-lo porque não é fácil chegar e, um mês depois, já ter essa importância na equipe. Isso se deve também à humildade e à capacidade que teve de chegar, ouvir, perceber onde estava, entender a dimensão e a cultura do clube e do grupo de trabalho e se fazer respeitar pelo trabalho dentro de campo. Acho que isso é fundamental para aquilo que será o Sosa que precisamos. Já começamos a vê-lo e acredito que continuará a agradar à nossa torcida com as suas atuações", completou.

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