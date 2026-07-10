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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

Como será que o BVB vai reagir a isso? Serhou Guirassy teria tomado uma decisão sobre sua transferência

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy
Fenerbahçe
Campeonato Turco

Por enquanto, o caixa de transferências do Borussia Dortmund não será abastecido com os milhões provenientes da venda do atacante.

Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, supostamente não vai se transferir para o Fenerbahçe de Istambul. É o que informa o jornal *Bild*.

  • Segundo a reportagem, o atacante do time preto e amarelo teria recusado a proposta do grande clube turco. De acordo com a reportagem, o Fenerbahçe foi o único clube interessado em Guirassy nas últimas semanas, o que torna cada vez mais provável que o guineense permaneça em Dortmund.

    De acordo com relatos coincidentes da mídia, Guirassy tem em seu contrato uma cláusula de rescisão que, no entanto, se aplica apenas a grandes clubes internacionais como Real Madrid, Manchester City e Barcelona. Após uma temporada mediana, porém, Guirassy provavelmente não estará nos planos desses clubes neste verão.

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  • GuirassyGetty Images

    Os clubes sauditas ainda estão interessados em Serhou Guirassy?

    O BVB teria especulado repetidamente com uma lucrativa venda de Guirassy para encher o caixa de transferências e viabilizar algumas contratações antes da próxima temporada.

    O jogador de 30 anos também vinha sendo constantemente associado a clubes da Arábia Saudita. No entanto, tudo indica que a transferência e a consequente injeção de dinheiro para o BVB não vão se concretizar.

  • Serhou Guirassy no BVB na temporada 2025/26:

    Jogos:

    46

    Minutos em campo:

    3.218

    Gols:

    22

    Assistências:

    6


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