Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, supostamente não vai se transferir para o Fenerbahçe de Istambul. É o que informa o jornal *Bild*.
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Como será que o BVB vai reagir a isso? Serhou Guirassy teria tomado uma decisão sobre sua transferência
Segundo a reportagem, o atacante do time preto e amarelo teria recusado a proposta do grande clube turco. De acordo com a reportagem, o Fenerbahçe foi o único clube interessado em Guirassy nas últimas semanas, o que torna cada vez mais provável que o guineense permaneça em Dortmund.
De acordo com relatos coincidentes da mídia, Guirassy tem em seu contrato uma cláusula de rescisão que, no entanto, se aplica apenas a grandes clubes internacionais como Real Madrid, Manchester City e Barcelona. Após uma temporada mediana, porém, Guirassy provavelmente não estará nos planos desses clubes neste verão.
- Getty Images
Os clubes sauditas ainda estão interessados em Serhou Guirassy?
O BVB teria especulado repetidamente com uma lucrativa venda de Guirassy para encher o caixa de transferências e viabilizar algumas contratações antes da próxima temporada.
O jogador de 30 anos também vinha sendo constantemente associado a clubes da Arábia Saudita. No entanto, tudo indica que a transferência e a consequente injeção de dinheiro para o BVB não vão se concretizar.
Serhou Guirassy no BVB na temporada 2025/26:
Jogos:
46
Minutos em campo:
3.218
Gols:
22
Assistências:
6
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