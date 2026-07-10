Segundo a reportagem, o atacante do time preto e amarelo teria recusado a proposta do grande clube turco. De acordo com a reportagem, o Fenerbahçe foi o único clube interessado em Guirassy nas últimas semanas, o que torna cada vez mais provável que o guineense permaneça em Dortmund.

De acordo com relatos coincidentes da mídia, Guirassy tem em seu contrato uma cláusula de rescisão que, no entanto, se aplica apenas a grandes clubes internacionais como Real Madrid, Manchester City e Barcelona. Após uma temporada mediana, porém, Guirassy provavelmente não estará nos planos desses clubes neste verão.