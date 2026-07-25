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Lionel Messi (Goal Only)Goal AR
Adhe Makayasa

Traduzido por

Como Lionel Messi poderia ter jogado pelo Brasil em vez da Argentina

L. Messi
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Brasil
Itália

Lionel Messi poderia ter defendido o Brasil em vez da Argentina, de acordo com uma investigação histórica de três anos sobre sua linhagem materna. O astro do Inter Miami, que levou a Albiceleste à final da Copa do Mundo de 2026 antes de sofrer uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, também tinha direito a jogar pela Itália e pela Espanha durante sua carreira icônica.

  • Pesquisas históricas revelam a ascendência

    Uma investigação histórica de três anos revelou que Messi, na verdade, tinha direito a representar o Brasil por meio de sua linhagem materna. De acordo com uma reportagem da Globo, divulgada pelo Yahoo Sports, o historiador italiano Fiorenzo Santini descobriu que um dos bisavós maternos de Messi nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na virada do século XX. A família posteriormente emigrou para Rosário, na Argentina, por volta de 1905, o que legalmente confere ao atacante o direito de reivindicar a cidadania brasileira.


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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Espanha tentou contratar Messi

    Além do Brasil, Messi também tinha direito a jogar pela Itália devido à origem de sua família ampliada, bem como pela Espanha, onde se desenvolveu como jogador a partir dos 13 anos. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegou a envidar grandes esforços para convencer o atacante a vestir a camisa da La Roja antes de ele, por fim, optar pela Argentina.

    O ex-técnico da Espanha, Vicente del Bosque, revelou: “A Federação fez de tudo para que Messi jogasse pela Espanha. Lionel recusou porque ama seu país. A chegada dele teria sido ótima. Messi é Messi — só existe um. Teria sido um sonho treiná-lo.”

  • O legado continua sendo firmemente argentino

    Essas revelações históricas vieram à tona logo após Messi ter levado a Albiceleste à final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, onde a equipe sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Espanha. Apesar de não ter conseguido revalidar o título aos 39 anos, seu total de oito gols e quatro assistências ao longo do torneio apenas consolidou seu status de lenda na Argentina.

    A pesquisa de Santini também observou que o sobrenome original da família materna de Messi, Coccettini, foi oficialmente alterado para Cuccittini depois que se estabeleceram em Rosário.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Ainda não há confirmação sobre futuras pausas

    A seleção argentina está atualmente aproveitando as férias de verão antes de retornar aos respectivos clubes para os preparativos da pré-temporada. Embora se espere que a Albiceleste volte à ação durante as próximas pausas internacionais de setembro e outubro, no momento não há jogos confirmados agendados no horizonte.

    O próprio Messi deve se concentrar em sua preparação física com o Miami, da Major League Soccer, enquanto reflete sobre os próximos passos em sua carreira internacional.