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Como Lionel Messi poderia ter jogado pelo Brasil em vez da Argentina
Pesquisas históricas revelam a ascendência
Uma investigação histórica de três anos revelou que Messi, na verdade, tinha direito a representar o Brasil por meio de sua linhagem materna. De acordo com uma reportagem da Globo, divulgada pelo Yahoo Sports, o historiador italiano Fiorenzo Santini descobriu que um dos bisavós maternos de Messi nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na virada do século XX. A família posteriormente emigrou para Rosário, na Argentina, por volta de 1905, o que legalmente confere ao atacante o direito de reivindicar a cidadania brasileira.
- Getty Images Sport
A Espanha tentou contratar Messi
Além do Brasil, Messi também tinha direito a jogar pela Itália devido à origem de sua família ampliada, bem como pela Espanha, onde se desenvolveu como jogador a partir dos 13 anos. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegou a envidar grandes esforços para convencer o atacante a vestir a camisa da La Roja antes de ele, por fim, optar pela Argentina.
O ex-técnico da Espanha, Vicente del Bosque, revelou: “A Federação fez de tudo para que Messi jogasse pela Espanha. Lionel recusou porque ama seu país. A chegada dele teria sido ótima. Messi é Messi — só existe um. Teria sido um sonho treiná-lo.”
O legado continua sendo firmemente argentino
Essas revelações históricas vieram à tona logo após Messi ter levado a Albiceleste à final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, onde a equipe sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Espanha. Apesar de não ter conseguido revalidar o título aos 39 anos, seu total de oito gols e quatro assistências ao longo do torneio apenas consolidou seu status de lenda na Argentina.
A pesquisa de Santini também observou que o sobrenome original da família materna de Messi, Coccettini, foi oficialmente alterado para Cuccittini depois que se estabeleceram em Rosário.
- Getty
Ainda não há confirmação sobre futuras pausas
A seleção argentina está atualmente aproveitando as férias de verão antes de retornar aos respectivos clubes para os preparativos da pré-temporada. Embora se espere que a Albiceleste volte à ação durante as próximas pausas internacionais de setembro e outubro, no momento não há jogos confirmados agendados no horizonte.
O próprio Messi deve se concentrar em sua preparação física com o Miami, da Major League Soccer, enquanto reflete sobre os próximos passos em sua carreira internacional.
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