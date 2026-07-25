Como Lionel Messi poderia ter jogado pelo Brasil em vez da Argentina

Além do Brasil, Messi também tinha direito a jogar pela Itália devido à origem de sua família ampliada, bem como pela Espanha, onde se desenvolveu como jogador a partir dos 13 anos. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegou a envidar grandes esforços para convencer o atacante a vestir a camisa da La Roja antes de ele, por fim, optar pela Argentina.

O ex-técnico da Espanha, Vicente del Bosque, revelou: “A Federação fez de tudo para que Messi jogasse pela Espanha. Lionel recusou porque ama seu país. A chegada dele teria sido ótima. Messi é Messi — só existe um. Teria sido um sonho treiná-lo.”