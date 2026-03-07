Como Jesse Lingard pode encaixar no Corinthians?

O Corinthians confirmou a contratação do inglês Jesse Lingard, que chega ao clube com contrato até o fim de 2026. Aos 33 anos, o meia desembarca no Brasil após uma passagem pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, onde voltou a ter sequência e protagonismo em campo após passagem apagada pelo Nottingham Forest. Agora, ele tenta escrever um novo capítulo da carreira vestindo a camisa alvinegra.

Jesse Lingard foi revelado no Manchester United e teve seu auge na carreira jogando pelo clube: entre 2016 e 2018, ele foi peça fundamental de um dos times mais perigosos do United da última década, jogando ao lado de Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba e mais. Da sua estréia em 2014/15 até sua saída dos Red Devils em 2021/22, o meia disputou 232 partidas, marcou 35 gols e deu 20 assistências, além de conquistar quatro títulos — o principal deles sendo a Europa League 2016/17. Suas boas atuações lhe renderam convocações para a seleção da Inglaterra, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018.

Foi em Manchester, inclusive, que Lingard dividiu o vestiário com Memphis Depay. Os dois atuaram juntos por três temporadas e desenvolveram uma amizade que ultrapassou o campo, criando uma parceria dentro e fora dele. Agora, anos depois, os caminhos dos dois voltam a se cruzar, desta vez no Corinthians.

A presença de Lingard amplia as opções ofensivas do Timão e levanta uma pergunta interessante: onde exatamente ele pode jogar nesse time?