Joaquim Lira Viana

Como Jesse Lingard pode encaixar no Corinthians?

Reencontro com Memphis Depay reacende parceria antiga e abre novas possibilidades no ataque do Timão

O Corinthians confirmou a contratação do inglês Jesse Lingard, que chega ao clube com contrato até o fim de 2026. Aos 33 anos, o meia desembarca no Brasil após uma passagem pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, onde voltou a ter sequência e protagonismo em campo após passagem apagada pelo Nottingham Forest. Agora, ele tenta escrever um novo capítulo da carreira vestindo a camisa alvinegra.

Jesse Lingard foi revelado no Manchester United e teve seu auge na carreira jogando pelo clube: entre 2016 e 2018, ele foi peça fundamental de um dos times mais perigosos do United da última década, jogando ao lado de Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba e mais. Da sua estréia em 2014/15 até sua saída dos Red Devils em 2021/22, o meia disputou 232 partidas, marcou 35 gols e deu 20 assistências, além de conquistar quatro títulos — o principal deles sendo a Europa League 2016/17. Suas boas atuações lhe renderam convocações para a seleção da Inglaterra, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018. 

Foi em Manchester, inclusive, que Lingard dividiu o vestiário com Memphis Depay. Os dois atuaram juntos por três temporadas e desenvolveram uma amizade que ultrapassou o campo, criando uma parceria dentro e fora dele. Agora, anos depois, os caminhos dos dois voltam a se cruzar, desta vez no Corinthians.

A presença de Lingard amplia as opções ofensivas do Timão e levanta uma pergunta interessante: onde exatamente ele pode jogar nesse time?

  • Shanghai Port v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport

    Principais características

    Ao longo da carreira, Lingard se destacou por ser um meia móvel, que participa bastante das jogadas ofensivas e gosta de atacar espaços na defesa adversária. Ele pode jogar centralizado ou aberto, funcionando como meia-esquerda, meia-atacante ou centroavante — função que desempenhava com mais frequência no FC Seoul.

    Na Coréia do Sul, o inglês marcou 19 gols e deu 10 assistências em 67 partidas, números que ajudaram a recuperar sua confiança e ritmo competitivo. Lingard continua tendo um bom chute de longa e média distância que o transformou em um jogador valioso em seus melhores momentos na Inglaterra, além do domínio de ambos os pés (o direito é o seu preferido), que tende a confundir os adversários.

    Ainda que o inglês se movimente muito bem, ele não é o tipo de jogador que recua para construir jogadas como um meia-central; sua função é finalizar ou dar o passe final para algum companheiro. Apesar da idade, ele continua sendo habilidoso e rápido, o que possibilita que ele crie as próprias chances de chute ou infiltre para se posicionar bem perto da área adversária.

  • FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANSAFP

    Encaixe no Corinthians

    A tendência é que Jesse Lingard atue mais próximo do ataque no Corinthians. Pela forma como joga, ele costuma aparecer na última linha ofensiva, funcionando como um segundo atacante ao lado de Yuri Alberto ou de Memphis Depay. 

    Isso acontece porque Lingard não é exatamente um construtor de jogadas. Diferente de Rodrigo Garro, que organiza o jogo e dita o ritmo das partidas, o inglês se destaca principalmente pelas infiltrações e pela presença na área. Ele costuma atacar espaços nas costas da defesa e aparecer para finalizar as jogadas. 

    Dentro do elenco atual do Corinthians, seu perfil lembra o de Vitinho: um jogador que parte do meio para ocupar espaços no ataque e se aproximar dos centroavantes. A diferença está no nível técnico e na experiência internacional — aspectos em que Lingard chega com um currículo mais sólido.

    Em um esquema 4-2-3-1, Lingard provavelmente atuaria na meia-esquerda, enquanto Memphis fica centralizado no meio-campo e Yuri Alberto no ataque. Caso Dorival Júnior opte por um 4-3-1-2, Lingard provavelmente jogaria como "camisa 10", e Garro recuaria para atuar como meia-central, com Memphis e Yuri no ataque.  

    As possibilidades são várias, e cabe a Dorival Júnior saber equilibrar e encaixar todas as peças neste elenco bem fornecido do Timão.

  • Norwich City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Parceria com Memphis Depay

    O reencontro entre Jesse Lingard e Memphis Depay no Corinthians resgata uma conexão que começou no Manchester United. Entre 2015 e 2017, os dois dividiram o campo em 31 partidas, com retrospecto de 15 vitórias, 10 empates e seis derrotas quando atuaram juntos. Nesses jogos, Lingard teve participação ofensiva mais relevante: marcou seis gols e deu quatro assistências, enquanto Depay balançou as redes três vezes. 

    Na temporada 2015/16, quando eles jogaram a maioria das partidas juntos, tanto Lingard quanto Depay eram vistos como promessas: o inglês havia subido há pouco da base e buscava espaço no time titular, enquanto o holandês havia chegado do PSV em alta após uma temporada de 28 gols marcados e também queria uma posição de maior destaque. 

    Na temporada 2016/17, no entanto, Memphis se transferiu para o Lyon, enquanto Lingard permaneceu no United até 2021, quando foi emprestado ao West Ham.

  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    O que vem por aí?

    Com a contratação confirmada, a expectativa agora gira em torno da estreia de Jesse Lingard com a camisa do Corinthians. O jogador já treinou no CT do clube e deve passar por um processo rápido de adaptação física e tática. 

    Se estiver regularizado e em boas condições, ele pode aparecer entre os relacionados já nas próximas partidas do Timão. A estreia marcaria não apenas o início de uma nova etapa na carreira do meia, mas também um momento histórico para o futebol brasileiro, que recebe o segundo inglês em sua história — o primeiro foi Colin Kazim-Richards, ex-jogador do Timão, nascido e crescido na Inglaterra, mas que atuava pela seleção da Turquia.

    Se a conexão com Memphis Depay voltar a funcionar como nos tempos de Manchester United, o Corinthians pode ganhar uma dupla capaz de dar ainda mais criatividade e imprevisibilidade ao seu ataque.

0