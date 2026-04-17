Como incentivo extra: Niko Kovac oferece um bônus especial pela vitória no BVB

Além disso, continuam ausentes o capitão Emre Can (ruptura do ligamento cruzado) e Felix Nmecha (ruptura do ligamento lateral). Enquanto para Can a temporada já chegou ao fim, Kovac acredita que Nmecha “ainda jogará por nós ainda nesta temporada”. Ele está “otimista” e “muito confiante”, mas também “cauteloso”, disse Kovac. Yan Couto retornará ao elenco após se recuperar de problemas musculares.

O BVB tem praticamente garantida a segunda colocação na tabela, com oito pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o VfB Stuttgart. A nova participação na Liga dos Campeões também está praticamente garantida para o Dortmund antes da 30ª rodada. Por isso, Kovac está adotando medidas especiais nesta reta final da temporada para manter alta a motivação de seus jogadores.