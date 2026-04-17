O Borussia Dortmund não poderá contar com o jogador da seleção nacional Karim Adeyemi na partida fora de casa contra o TSG Hoffenheim. O atacante ficará de fora do jogo deste sábado em Sinsheim devido a problemas musculares. “A situação é tal que ele não está em condições de jogar amanhã”, informou o técnico Niko Kovac na coletiva de imprensa desta sexta-feira.
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Como incentivo extra: Niko Kovac oferece um bônus especial pela vitória no BVB
Além disso, continuam ausentes o capitão Emre Can (ruptura do ligamento cruzado) e Felix Nmecha (ruptura do ligamento lateral). Enquanto para Can a temporada já chegou ao fim, Kovac acredita que Nmecha “ainda jogará por nós ainda nesta temporada”. Ele está “otimista” e “muito confiante”, mas também “cauteloso”, disse Kovac. Yan Couto retornará ao elenco após se recuperar de problemas musculares.
O BVB tem praticamente garantida a segunda colocação na tabela, com oito pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o VfB Stuttgart. A nova participação na Liga dos Campeões também está praticamente garantida para o Dortmund antes da 30ª rodada. Por isso, Kovac está adotando medidas especiais nesta reta final da temporada para manter alta a motivação de seus jogadores.
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Kovac dá aos craques do BVB um dia de folga extra em caso de vitória
"Fiz um acordo com os rapazes", relatou ele. Atualmente, sua equipe tem um dia de folga por semana, mas: "Com vitórias, eles podem conquistar um segundo dia de folga", disse o croata, acrescentando: "Isso já é suficiente para motivar os jogadores."
No último fim de semana, isso não deu certo na derrota por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen, a terceira derrota na liga nesta temporada. “Ainda queremos ganhar jogos. E precisamos ganhar esses jogos. Pois não seria legal se disséssemos agora: a temporada acabou e vamos dar o caso como encerrado”, disse Kovac: “Ainda temos muitos pontos a conquistar. Ainda podemos bater um ou outro recorde do BVB. Esse é o nosso objetivo.”