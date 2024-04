Como Germán Cano deixou pecha de “pipoqueiro” no Vasco para ser abraçado por time, torcida e história do Fluminense

O artilheiro argentino quase foi um ídolo cruz-maltino, antes de entrar na lista de imortais do Tricolor das Laranjeiras

A perda de um é o ganho do outro. No futebol e também na vida. Quando Germán Cano deixou o Vasco da Gama no final de 2021, escrevendo carta de despedida que era praticamente uma declaração de amor, boa parte dos cruz-maltinos não ligou muito. Pouco depois, quando passou a vestir a camisa do Fluminense, a história mudou.

Um argentino saindo do Vasco e indo direto para o Fluminense? A lembrança de ambos os lados evocou memórias de Darío Conca. Mas as circunstâncias foram bem diferentes: se em 2008 o Tricolor fez uso do investimento de sua patrocinadora para tirar o meia-atacante de São Januário, com Germán Cano a contratação não foi além de oportunidade de mercado. O resultado final, contudo, foi tão especial quanto -- ou ainda melhor -- para o time das Laranjeiras.