Como funciona o regulamento do Campeonato Paulista 2026

O Campeonato Paulista de 2026 chega ao seu pontapé inicial cercado de expectativas e com mudanças significativas em seu formato de disputa. A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma reformulação importante no regulamento do Estadual, buscando adequá-lo ao novo calendário do futebol brasileiro e tornar a competição mais atrativa. Inspirado no modelo da Champions League, o Paulistão 2026 aposta em um sistema inovador de pontos corridos na primeira fase, garantindo confrontos de peso e um caminho mais direto até o mata-mata.
A competição começou no dia 10 de janeiro e tem a grande final marcada para 8 de março, período em que os clubes da elite do futebol paulista também estarão envolvidos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que tem seu início marcado para o dia 28 de janeiro. Essa sobreposição de datas foi determinante para a adoção do novo modelo.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢