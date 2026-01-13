+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Santos - Paulistao 2024Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como funciona o regulamento do Campeonato Paulista 2026

Novo formato inspirado na Champions League promete Estadual mais dinâmico, com clássicos garantidos e decisão mantida em dois jogos

O Campeonato Paulista de 2026 chega ao seu pontapé inicial cercado de expectativas e com mudanças significativas em seu formato de disputa. A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma reformulação importante no regulamento do Estadual, buscando adequá-lo ao novo calendário do futebol brasileiro e tornar a competição mais atrativa. Inspirado no modelo da Champions League, o Paulistão 2026 aposta em um sistema inovador de pontos corridos na primeira fase, garantindo confrontos de peso e um caminho mais direto até o mata-mata.

A competição começou no dia 10 de janeiro e tem a grande final marcada para 8 de março, período em que os clubes da elite do futebol paulista também estarão envolvidos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que tem seu início marcado para o dia 28 de janeiro. Essa sobreposição de datas foi determinante para a adoção do novo modelo.

  • FBL-BRAZIL-CBF-ELECTIONAFP

    Mudança de calendário força reformulação do Estadual

    A principal motivação para a mudança no formato do Campeonato Paulista foi a alteração no calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com o Brasileirão começando mais cedo, os grandes clubes do estado passam a disputar, simultaneamente, jogos do torneio nacional e do estadual.

    Diante desse cenário, a FPF entendeu que era necessário enxugar datas e tornar o campeonato mais curto, sem abrir mão da competitividade nem do apelo junto ao torcedor. A solução encontrada foi criar uma primeira fase em pontos corridos, mas com número reduzido de partidas, seguindo um modelo semelhante ao utilizado nas competições europeias.

  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Primeira fase em pontos corridos e clássicos garantidos

    Na primeira fase do Paulistão 2026, as equipes disputarão a classificação em um sistema de pontos corridos. No entanto, diferentemente do modelo tradicional em que todos enfrentam todos, os clubes foram divididos em potes previamente definidos pela FPF, com base em critérios técnicos e de ranking.

    Cada equipe enfrentará os rivais do mesmo pote, além de disputar mais cinco rodadas contra times de outros potes. Esse formato garante equilíbrio esportivo, evita uma quantidade excessiva de jogos e mantém o interesse do público ao longo da fase inicial.

    Ao fim dessa etapa, todas as equipes estarão em uma classificação geral única, independentemente do pote ao qual pertencem.

    Um dos pontos altos do novo regulamento é a garantia dos clássicos estaduais. Como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos foram definidos como cabeças de chave, a FPF assegurou que os principais duelos do futebol paulista estejam no calendário do campeonato.

    Além dos clássicos da capital e do litoral, o tradicional Dérbi Campineiro, entre Guarani e Ponte Preta, também está confirmado, reforçando a importância histórica e regional da competição.

    A manutenção desses confrontos era uma demanda antiga de clubes, torcedores e emissoras, já que os clássicos costumam ser os jogos de maior audiência e impacto esportivo do Paulistão.

  • Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Classificação, rebaixamento e mata-mata

    Concluída a primeira fase, os oito melhores colocados na classificação geral avançam para a fase eliminatória do campeonato. A partir daí, o torneio entra em seu momento decisivo, com confrontos diretos valendo vaga nas fases seguintes.

    Na parte de baixo da tabela, a disputa também será intensa. Os dois piores colocados ao final da primeira fase serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista, aumentando a pressão sobre os clubes de menor investimento desde a rodada inicial.

    Outra novidade importante do Paulistão 2026 está no formato das fases eliminatórias. Tanto as quartas de final quanto as semifinais serão disputadas em jogo único, o que aumenta o grau de emoção e imprevisibilidade dos confrontos.

    Nesse modelo, não há espaço para erro: uma partida define quem segue vivo na competição. O mando de campo será do time com melhor campanha na fase classificatória, premiando o desempenho ao longo do campeonato.

    Apesar das mudanças, a FPF optou por manter a tradição na decisão. A final do Campeonato Paulista 2026 será disputada em dois jogos, com partidas de ida e volta. O formato busca dar equilíbrio e competitividade, permitindo que as duas equipes joguem em casa.

    A grande final está programada para o dia 8 de março, encerrando pouco menos de dois meses de disputa.

  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Paulistão 2026 promete equilíbrio e inovação

    Com um novo regulamento, inspirado em modelos internacionais e adaptado à realidade do calendário brasileiro, o Campeonato Paulista 2026 surge como uma tentativa clara de modernização. A expectativa da FPF é oferecer um torneio mais atrativo para o público, viável para os clubes e tecnicamente equilibrado.

    Entre novidades e tradições mantidas, o Paulistão segue como uma das competições estaduais mais relevantes do país, prometendo emoção do início ao fim.

