Como funciona o regulamento do Campeonato Paulista 2026

Na primeira fase do Paulistão 2026, as equipes disputarão a classificação em um sistema de pontos corridos. No entanto, diferentemente do modelo tradicional em que todos enfrentam todos, os clubes foram divididos em potes previamente definidos pela FPF, com base em critérios técnicos e de ranking.

Cada equipe enfrentará os rivais do mesmo pote, além de disputar mais cinco rodadas contra times de outros potes. Esse formato garante equilíbrio esportivo, evita uma quantidade excessiva de jogos e mantém o interesse do público ao longo da fase inicial.

Ao fim dessa etapa, todas as equipes estarão em uma classificação geral única, independentemente do pote ao qual pertencem.

Um dos pontos altos do novo regulamento é a garantia dos clássicos estaduais. Como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos foram definidos como cabeças de chave, a FPF assegurou que os principais duelos do futebol paulista estejam no calendário do campeonato.

Além dos clássicos da capital e do litoral, o tradicional Dérbi Campineiro, entre Guarani e Ponte Preta, também está confirmado, reforçando a importância histórica e regional da competição.

A manutenção desses confrontos era uma demanda antiga de clubes, torcedores e emissoras, já que os clássicos costumam ser os jogos de maior audiência e impacto esportivo do Paulistão.