Como funciona o regulamento do Campeonato Mineiro 2026

A elite do futebol mineiro nesta temporada é formada por 12 equipes: América-MG, Athletic Club, Atlético-MG, Betim, Cruzeiro, Democrata-GV, Itabirito, North, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e URT.

Um dado que chama atenção é o modelo de gestão: 11 dos 12 clubes participantes seguem o formato de SAF ou clube-empresa. Esse movimento tem elevado o nível de investimento no interior do estado, tornando o campeonato mais equilibrado e desafiador, inclusive para os times da capital.

Na fase classificatória, os clubes são divididos em três grupos com quatro times cada. A composição ficou definida da seguinte forma:

Grupo A:

Atlético-MG

Democrata-GV

Uberlândia

URT

Grupo B:

América-MG

Betim

Pouso Alegre

Tombense

Grupo C:

Cruzeiro

Athletic Club

Itabirito

North

Diferentemente de campeonatos em que os times enfrentam adversários do próprio grupo, o regulamento do Mineiro 2026 prevê que cada equipe jogue apenas contra clubes das outras chaves. Com isso, cada time realiza oito partidas na primeira fase, enfrentando todos os integrantes dos dois grupos opostos.

Esse modelo evita confrontos repetidos logo no início do campeonato e amplia a diversidade de duelos, além de exigir regularidade desde as primeiras rodadas.