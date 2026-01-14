+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Atlético-MG 2025Pedro Souza / Atlético
Gabriel Marin

Como funciona o regulamento do Campeonato Mineiro 2026

Com novo formato mantido, fase classificatória enxuta e final em jogo único, Estadual reúne 12 clubes e promete equilíbrio do início ao fim

O Campeonato Mineiro de 2026 começou no último sábado (10) e já movimenta o futebol estadual com um regulamento que prioriza competitividade, calendário curto e decisões rápidas. A edição do Módulo 1 reúne 12 clubes, entre eles os tradicionais Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, mas também equipes do interior fortalecidas por novos modelos de gestão, principalmente as SAFs, que hoje dominam o cenário do torneio.

A seguir, confira em detalhes como funciona o regulamento do Campeonato Mineiro 2026, desde a fase classificatória até a decisão do título, marcada para o dia 7 de março.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Atletico Mineiro v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O formato da primeira fase

    A elite do futebol mineiro nesta temporada é formada por 12 equipes: América-MG, Athletic Club, Atlético-MG, Betim, Cruzeiro, Democrata-GV, Itabirito, North, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e URT.

    Um dado que chama atenção é o modelo de gestão: 11 dos 12 clubes participantes seguem o formato de SAF ou clube-empresa. Esse movimento tem elevado o nível de investimento no interior do estado, tornando o campeonato mais equilibrado e desafiador, inclusive para os times da capital.

    Na fase classificatória, os clubes são divididos em três grupos com quatro times cada. A composição ficou definida da seguinte forma:

    Grupo A:

    Atlético-MG

    Democrata-GV

    Uberlândia

    URT

    Grupo B: 

    América-MG

    Betim

    Pouso Alegre

    Tombense

    Grupo C:

    Cruzeiro

    Athletic Club

    Itabirito

    North

    Diferentemente de campeonatos em que os times enfrentam adversários do próprio grupo, o regulamento do Mineiro 2026 prevê que cada equipe jogue apenas contra clubes das outras chaves. Com isso, cada time realiza oito partidas na primeira fase, enfrentando todos os integrantes dos dois grupos opostos.

    Esse modelo evita confrontos repetidos logo no início do campeonato e amplia a diversidade de duelos, além de exigir regularidade desde as primeiras rodadas.

    • Publicidade
  • América-MG x Atlético MG 2025Mourão Panda / América

    Classificação e rebaixamento

    Ao fim das oito rodadas da fase classificatória, avançam para as semifinais quatro equipes: Os três líderes de grupo garantem vaga direta. Já a quarta vaga, fica com o segundo colocado de melhor campanha geral, considerando todos os grupos.

    Essa regra valoriza o desempenho ao longo da competição e mantém a disputa aberta até a última rodada, já que segundos colocados de chaves diferentes concorrem entre si por uma vaga no mata-mata.

    A luta contra o rebaixamento também é definida ainda na fase classificatória. De acordo com o regulamento, os dois piores lanternas de grupo, ou seja, os times que terminarem em último lugar em suas chaves com as piores campanhas gerais, serão rebaixados para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2027.

    Esse critério aumenta a pressão sobre todas as equipes, já que não basta apenas não ser lanterna: é preciso pontuar para escapar da comparação geral.

  • América-MG x Cruzeiro 2025Mourão Panda / América

    Mata-mata

    As semifinais do Campeonato Mineiro 2026 serão disputadas em dois jogos, no formato ida e volta. Os confrontos são definidos conforme a campanha geral das equipes classificadas.

    Caso haja empate no placar agregado após os dois jogos, não existe vantagem para nenhum dos lados. A vaga na final será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis.

    A grande decisão do Campeonato Mineiro 2026 está marcada para o dia 7 de março e será disputada em jogo único, modelo mantido pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

    O mando de campo pertence à FMF, que define o local da partida. Se o confronto terminar empatado no tempo regulamentar, o campeão estadual será conhecido novamente nas penalidades máximas.

  • Troféu Inconfidência

    Além da disputa pelo título, o regulamento mantém o Troféu Inconfidência, competição paralela que envolve os clubes que terminarem entre a quinta e a oitava colocação geral na primeira fase.

    O torneio será disputado em formato de semifinal e final, funcionando como uma oportunidade extra de calendário, visibilidade e título para equipes que não avançarem às semifinais do Estadual.

  • Atlético-MG campeão mineiro 2025Pedro Souza / Atlético

    Expectativas

    A expectativa é de um campeonato mais competitivo, com os grandes da capital pressionados por clubes do interior cada vez mais estruturados.

    Com regulamento claro, calendário curto e decisões diretas, o Campeonato Mineiro 2026 promete emoção do início ao fim e reforça sua importância como uma das principais competições estaduais do país.

Mineiro
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Uberlândia crest
Uberlândia
UBL
Mineiro
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Tombense crest
Tombense
TOM
0