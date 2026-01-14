O Campeonato Mineiro de 2026 começou no último sábado (10) e já movimenta o futebol estadual com um regulamento que prioriza competitividade, calendário curto e decisões rápidas. A edição do Módulo 1 reúne 12 clubes, entre eles os tradicionais Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, mas também equipes do interior fortalecidas por novos modelos de gestão, principalmente as SAFs, que hoje dominam o cenário do torneio.
A seguir, confira em detalhes como funciona o regulamento do Campeonato Mineiro 2026, desde a fase classificatória até a decisão do título, marcada para o dia 7 de março.
