Como funciona o regulamento do Campeonato Gaúcho 2026

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou oficialmente o Regulamento Específico e a Tabela Básica do Campeonato Gaúcho 2026, também denominado Gauchão Superbet 2026. A tradicional competição estadual teve início no dia 10 de janeiro, com a grande final marcada para o dia 8 de março. O torneio mantém um formato já conhecido dos torcedores, mas que reúne diferentes fases, decisões em jogo único, mata-matas em ida e volta e até competições paralelas que impactam vagas nacionais e o rebaixamento.
Ao todo, 12 clubes participam da edição de 2026, representando diversas regiões do Rio Grande do Sul: Avenida, Caxias, Grêmio, Guarany, Internacional, Inter-SM, Juventude, Monsoon, Novo Hamburgo, São José, São Luiz e Ypiranga.
A seguir, entenda em detalhes como funciona cada etapa do regulamento do Gauchão 2026.
