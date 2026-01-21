Como funciona o regulamento do Campeonato Gaúcho 2026

As quartas de final serão disputadas em jogo único, o que aumenta o caráter decisivo da fase. O mando de campo será do clube de melhor campanha dentro da chave, o que significa que o líder enfrenta o quarto colocado, e o segundo joga contra o terceiro, sempre respeitando o chaveamento interno do grupo.

Um ponto importante do regulamento é a forma de desempate. Por decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico, em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida diretamente nas cobranças de pênaltis, sem a realização de prorrogação.

A partir das semifinais, o Gauchão 2026 passa a ser disputado em jogos de ida e volta. Nessa etapa, o desempenho acumulado ao longo da competição ganha ainda mais importância, pois o clube de melhor campanha no somatório das fases anteriores terá o direito de decidir o confronto em casa.

O chaveamento das semifinais não é pré-definido por grupos, mas sim pela classificação geral das equipes, considerando a primeira fase e as quartas de final. Dessa forma, o melhor classificado entre os vencedores das quartas enfrentará o quarto melhor, enquanto o segundo e o terceiro colocados duelam entre si.

A mesma lógica de ida e volta será aplicada às finais, que definirão o campeão gaúcho de 2026. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição do campeão será nos pênaltis.