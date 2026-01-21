+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Internacional Gauchão 2025Ricardo Duarte
Gabriel Marin

Como funciona o regulamento do Campeonato Gaúcho 2026

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) manteve o modelo com grupos, mata-mata e torneios paralelos. Competição começou em janeiro e terminará em março

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou oficialmente o Regulamento Específico e a Tabela Básica do Campeonato Gaúcho 2026, também denominado Gauchão Superbet 2026. A tradicional competição estadual teve início no dia 10 de janeiro, com a grande final marcada para o dia 8 de março. O torneio mantém um formato já conhecido dos torcedores, mas que reúne diferentes fases, decisões em jogo único, mata-matas em ida e volta e até competições paralelas que impactam vagas nacionais e o rebaixamento.

Ao todo, 12 clubes participam da edição de 2026, representando diversas regiões do Rio Grande do Sul: Avenida, Caxias, Grêmio, Guarany, Internacional, Inter-SM, Juventude, Monsoon, Novo Hamburgo, São José, São Luiz e Ypiranga.

A seguir, entenda em detalhes como funciona cada etapa do regulamento do Gauchão 2026.

  • Grenal 2025LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

    Primeira fase: grupos e confrontos cruzados

    Conforme definido em Conselho Técnico da FGF, os 12 clubes foram divididos em dois grupos com seis equipes cada. Essa divisão é fundamental para a dinâmica da primeira fase do campeonato. Diferentemente de modelos em que todos enfrentam todos, no Gauchão 2026 os confrontos acontecem apenas entre times de grupos opostos.

    Cada equipe disputará seis partidas na fase classificatória, sempre contra adversários do outro grupo. Ou seja, clubes que estão na mesma chave não se enfrentam nesta etapa inicial. Esse formato busca equilibrar o calendário, reduzir o número de jogos e, ao mesmo tempo, promover maior variedade de confrontos.

    Ao término da primeira fase, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final do Campeonato Gaúcho 2026. Assim, oito equipes seguem vivas na disputa pelo título estadual, enquanto as demais passam a disputar outros objetivos dentro do regulamento.

  • Inter x Juventude 2025Ricardo Duarte

    O mata-mata e a grande final

    As quartas de final serão disputadas em jogo único, o que aumenta o caráter decisivo da fase. O mando de campo será do clube de melhor campanha dentro da chave, o que significa que o líder enfrenta o quarto colocado, e o segundo joga contra o terceiro, sempre respeitando o chaveamento interno do grupo.

    Um ponto importante do regulamento é a forma de desempate. Por decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico, em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida diretamente nas cobranças de pênaltis, sem a realização de prorrogação.

    A partir das semifinais, o Gauchão 2026 passa a ser disputado em jogos de ida e volta. Nessa etapa, o desempenho acumulado ao longo da competição ganha ainda mais importância, pois o clube de melhor campanha no somatório das fases anteriores terá o direito de decidir o confronto em casa.

    O chaveamento das semifinais não é pré-definido por grupos, mas sim pela classificação geral das equipes, considerando a primeira fase e as quartas de final. Dessa forma, o melhor classificado entre os vencedores das quartas enfrentará o quarto melhor, enquanto o segundo e o terceiro colocados duelam entre si.

    A mesma lógica de ida e volta será aplicada às finais, que definirão o campeão gaúcho de 2026. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição do campeão será nos pênaltis.

  • Gremio x Juventude 2025LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

    Taça Farroupilha

    O regulamento do Gauchão 2026 também contempla uma competição paralela importante: a Taça Farroupilha. Os clubes eliminados nas quartas de final do campeonato estadual disputarão esse torneio, que funciona como uma espécie de repescagem com prêmio relevante.

    A Taça Farroupilha será realizada em semifinais e finais, ambas disputadas em jogos de ida e volta. O grande atrativo é que o campeão garante uma vaga na Copa do Brasil de 2027, competição nacional que oferece visibilidade, premiações financeiras e confrontos de destaque.

  • Rebaixamento

    Enquanto alguns brigam pelo título e outros por vagas nacionais, quatro equipes terão um desafio diferente no Gauchão 2026: evitar o rebaixamento. Os clubes que terminarem a primeira fase na quinta e sexta colocação de seus respectivos grupos disputarão um quadrangular final.

    Esse quadrangular será jogado em turno e returno, com todos enfrentando todos dentro do grupo, totalizando seis partidas para cada equipe. Ao final dessa fase, os dois piores colocados na classificação geral serão rebaixados para o Campeonato Gaúcho Série A2 de 2027.

