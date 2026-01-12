+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gabriel Marin

Como funciona o regulamento do Campeonato Carioca 2026

Novo formato, calendário mais curto e mudanças importantes marcam a edição de 2026 do Estadual do Rio

O Campeonato Carioca de 2026 chega com novidades significativas para clubes e torcedores. Após mudanças promovidas pela CBF no calendário do futebol brasileiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) precisou adaptar o regulamento do Estadual, deixando a competição mais enxuta e com uma nova dinâmica de disputa. Com início no último domingo (11), apenas com a partida adiantada da 5ª rodada entre Flamengo e Portuguesa-RJ, que terminou em 1 a 1, e encerramento previsto para o começo de março, o torneio passa a ter menos datas e alterações importantes tanto na fase de grupos quanto nas fases finais.

A seguir, confira em detalhes como funciona o regulamento do Campeonato Carioca 2026, desde a formação dos grupos até a definição do campeão e do rebaixamento.

    Novo calendário influencia mudanças no Carioca

    A principal razão para as alterações no regulamento do Carioca 2026 foi a reorganização do calendário nacional feita pela CBF. Com menos espaço para os campeonatos estaduais, a solução encontrada foi reduzir o número de jogos. O Estadual do Rio passa, assim, a ser disputado em pouco menos de dois meses, com partidas concentradas entre 14 de janeiro e 8 de fevereiro na fase inicial, e mata-matas ao longo de fevereiro, culminando na final no início de março.

    Essa mudança impactou diretamente a forma de disputa da fase de grupos, que agora adota um modelo diferente do visto em edições recentes.

    O Campeonato Carioca 2026 conta com dois grupos de seis equipes cada, totalizando 12 clubes na elite do futebol estadual. A grande novidade é que, diferentemente do formato anterior, os times não enfrentam os adversários do próprio grupo. Em vez disso, há confrontos cruzados: os clubes do Grupo A jogam apenas contra os clubes do Grupo B, em turno único.

    Cada equipe, portanto, disputa seis partidas na fase de grupos. Todos os jogos dessa etapa acontecem entre os dias 14 de janeiro e 8 de fevereiro.

    Ao fim da fase de grupos, o clube que somar mais pontos, independentemente do grupo, será declarado campeão da Taça Guanabara de 2026, mantendo viva a tradição do primeiro turno do Estadual.

    Grupos do Campeonato Carioca 2026

    A divisão dos grupos ficou definida da seguinte forma:

    Grupo A

    • Fluminense
    • Vasco
    • Volta Redonda
    • Sampaio Corrêa-RJ
    • Portuguesa-RJ
    • Bangu

    Grupo B

    • Flamengo
    • Botafogo
    • Madureira
    • Maricá
    • Boavista
    • Nova Iguaçu
    Mata-Mata

    Após o encerramento da fase de grupos, os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Ao todo, oito equipes seguem vivas na briga pelo título estadual.

    As quartas de final serão disputadas em jogo único, aumentando a importância de cada confronto e diminuindo a margem para erros. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis, conforme regulamento.

    Os vencedores das quartas de final avançam para as semifinais do Campeonato Carioca. Diferentemente da fase anterior, as semifinais serão disputadas em partidas de ida e volta, dando maior equilíbrio aos confrontos e permitindo ajustes entre os jogos.

    Já a grande final do Carioca 2026 volta ao formato de jogo único, decisão que promete aumentar a emoção e o caráter decisivo da partida. A final está prevista para o dia 8 de março e deve ser realizada no Maracanã, palco tradicional das grandes decisões do futebol carioca.

    Taça Rio e rebaixamento

    Uma das mudanças mais significativas do Carioca 2026 está relacionada à Taça Rio. Tradicionalmente tratada como um torneio de consolação para os clubes que não avançavam à fase final, a competição passa a ter um novo papel.

    Agora, a Taça Rio será disputada entre os quatro clubes derrotados nas quartas de final. Ou seja, apenas equipes que chegaram ao mata-mata principal terão a chance de disputar o título, valorizando ainda mais a competição.

    O regulamento também reserva atenção especial para a parte de baixo da tabela. O pior clube na classificação geral da fase de grupos será rebaixado diretamente para a Série A2 do Campeonato Carioca.

    Já o penúltimo colocado, o chamado “vice-lanterna”, ainda terá uma chance de permanecer na elite. Esse time disputará um playoff contra o segundo colocado da Série A2, em confronto decisivo que definirá quem jogará a primeira divisão do Carioca em 2027.

    Que vença o melhor!

    Com um formato mais curto, confrontos diretos desde o início e mudanças relevantes na Taça Rio e na fase final, o Campeonato Carioca 2026 promete ser mais dinâmico e competitivo. As alterações buscam equilibrar a competição, atendendo às exigências do calendário nacional sem abrir mão da importância histórica do segundo Estadual mais antigo do Brasil.

