Como funciona o regulamento do Campeonato Carioca 2026

A principal razão para as alterações no regulamento do Carioca 2026 foi a reorganização do calendário nacional feita pela CBF. Com menos espaço para os campeonatos estaduais, a solução encontrada foi reduzir o número de jogos. O Estadual do Rio passa, assim, a ser disputado em pouco menos de dois meses, com partidas concentradas entre 14 de janeiro e 8 de fevereiro na fase inicial, e mata-matas ao longo de fevereiro, culminando na final no início de março.

Essa mudança impactou diretamente a forma de disputa da fase de grupos, que agora adota um modelo diferente do visto em edições recentes.

O Campeonato Carioca 2026 conta com dois grupos de seis equipes cada, totalizando 12 clubes na elite do futebol estadual. A grande novidade é que, diferentemente do formato anterior, os times não enfrentam os adversários do próprio grupo. Em vez disso, há confrontos cruzados: os clubes do Grupo A jogam apenas contra os clubes do Grupo B, em turno único.

Cada equipe, portanto, disputa seis partidas na fase de grupos. Todos os jogos dessa etapa acontecem entre os dias 14 de janeiro e 8 de fevereiro.

Ao fim da fase de grupos, o clube que somar mais pontos, independentemente do grupo, será declarado campeão da Taça Guanabara de 2026, mantendo viva a tradição do primeiro turno do Estadual.