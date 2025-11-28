Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 2022? Artilheiros, elenco e mais

Sob o comando de Paulo Sousa durante a fase inicial e Dorival Júnior no mata-mata, o Flamengo chegou na sua quarta final da Copa Conmebol Libertadores em 2022, apenas dois anos após ter ganho seu segundo título da competição. A campanha daquele time, que ainda tinha muitas figuras do histórico ano de 2019, entrou para o livro de recordes ao selar um tricampeonato de forma invicta para o Flamengo, o que o botou em uma lista seleta de clubes sul-americanos.
Abaixo, a GOAL destrincha toda a jornada do Rubro-Negro, da fase de grupos até a final da Libertadores de 2022.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢