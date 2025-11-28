+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-PARANAENSE
Joaquim Lira Viana

Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 2022? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a histórica campanha invicta de 2022 do Rubro-Negro na maior competição de clubes da América

Sob o comando de Paulo Sousa durante a fase inicial e Dorival Júnior no mata-mata, o Flamengo chegou na sua quarta final da Copa Conmebol Libertadores em 2022, apenas dois anos após ter ganho seu segundo título da competição. A campanha daquele time, que ainda tinha muitas figuras do histórico ano de 2019, entrou para o livro de recordes ao selar um tricampeonato de forma invicta para o Flamengo, o que o botou em uma lista seleta de clubes sul-americanos. 

Abaixo, a GOAL destrincha toda a jornada do Rubro-Negro, da fase de grupos até a final da Libertadores de 2022.

  Talleres v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2022

    Fase de grupos

    O primeiro jogo da fase de grupos tem um contexto caótico. O Flamengo havia acabado de perder a final do Campeonato Carioca para o Fluminense e chegava ao quinto vice-campeonato consecutivo. A estreia da equipe iria acontecer no Estádio Nacional do Peru, em lima, contra o Sporting Cristal, mas por causa de protestos na capital, o jogo não teve participação do público. Mesmo assim, o Rubro-Negro enfrentou as adversidades e levou a melhor por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Matheuzinho. 

    O que se seguiu foi uma campanha excelente, com 16 pontos conquistados, os quais vieram de 5 vitórias e um empate, 15 gols pró e saldo de 9. Em casa, o Flamengo ganhou todos os jogos que disputou: 3 a 1 contra o Talleres, 3 a 0 contra a Universidad Católica e 2 a 1 contra o Sporting Cristal. Fora de casa, além da partida de estreia no Peru em que saíram vitoriosos, o time ganhou de 3 a 2 da Universidad Católica e empatou com o Talleres em 2 a 2, sendo esta a única oportunidade que o Rubro-Negro perdeu pontos nesta primeira fase da competição. 

    Logo após o fim desta etapa, Paulo Sousa foi demitido e quem assumiu o comando do Flamengo foi Dorival Júnior, que vinha de uma boa passagem pelo Ceará.

  Flamengo v Deportes Tolima - Copa CONMEBOL Libertadores 2022

    Oitavas de final

    Nas oitavas de final, o Flamengo enfrentou o Tolima, time colombiano, e levou a melhor por 1 a 0, em Bogotá, com gol de Andreas Pereira — nesta que teria sido sua última partida com o manto vermelho e preto. Já na partida de volta, no Maracanã, goleada dos cariocas: 7 a 1, com Pedro marcando quatro gols.

  FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CORINTHIANS

    Quartas de final

    Já nas quartas, o Flamengo teve um adversário duro pela frente: o Corinthians. A partida de ida, em Itaquera (na época ainda não era a Neo-Química Arena), o Rubro-Negro saiu na vantagem por 2 a 0, gols de Arrascaeta e Gabigol. Já na volta, no Maracanã, um único gol de Pedro permitiu que o clube avançasse para as semifinais — com placar de 3 a 0, no agregado. E dois meses depois, o Flamengo ainda teria outro grande triunfo sobre o Corinthians, quando se encontraram na final da Copa do Brasil de 2022 e os cariocas venceram nos pênaltis, por 6 a 5, após o 1 a 1 no tempo regulamentar. 

  Flamengo v Velez - Copa CONMEBOL Libertadores 2022: Semifinals

    Semifinal

    Na semifinal, o Flamengo foi para Buenos Aires enfrentar o Vélez Sarsfield pressionado, mas garantiu um resultado histórico: 4 a 0, com direito a hat-trick de Pedro. Já no Maracanã, no jogo da volta, o Rubro-Negro começou atrás no placar, mas logo virou com mais um tento de Pedro e outro de Marinho. 

  Flamengo v Athletico Paranaense - Copa CONMEBOL Libertadores: Final

    Final

    E por fim, a grande final. O adversário do Flamengo seria o Athletico-PR, que chegava na primeira final de Libertadores em sua história, enquanto os cariocas iam para a sua quarta. Foi um jogo acirrado e tenso como toda final, mas quando o time mais precisava, a estrela de Gabigol — o herói da conquista de 2019 — brilhou mais uma vez, marcando o único gol da partida e dando ao Flamengo seu terceiro título da Copa Conmebol Libertadores.

  TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-PARANAENSE

    Os relacionados para a final de 2022

    Goleiros: Santos e Diego Alves

    Laterais: Rodinei, Felipe Luís, Ayrton Luccas e Matheuzinho

    Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Pablo e Fabrício Bruno

    Meio-campistas: Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Diego, Victor Hugo e Matheus França

    Atacantes: Gabigol, Pedro, Everton e Marinho

  Flamengo v Athletico Paranaense - Copa CONMEBOL Libertadores: Final

    O artilheiro

    Sem surpresas, o artilheiro do Flamengo na Libertadores de 2022 foi Pedro, que marcou 11 gols e igualou os feitos de Zico (1981) e Gabigol (2021) como o maior artilheiro da história do clube em uma única edição do torneio continental.

