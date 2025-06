FSG enfrenta críticas em solo americano por outra troca controversa na MLB, enquanto os Reds brilham na Inglaterra ao trazerem joia alemã

As percepções sobre o Fenway Sports Group (FSG) como grupo proprietário dificilmente poderiam ser mais distintas dos dois lados do Oceano Atlântico. Para os torcedores de futebol, trata-se do conglomerado que conduziu o Liverpool ao período mais vitorioso da era moderna. Já os fãs de beisebol permanecem céticos quanto às suas credenciais, apesar das conquistas alcançadas.

Ao longo de mais de duas décadas no comando do Boston Red Sox, a FSG liderou diversas campanhas vitoriosas nos playoffs e até títulos, mas suas decisões nos últimos sete anos vêm sendo duramente criticadas. Atualmente, a população de Massachusetts e da Nova Inglaterra está em pé de guerra.

Nos últimos dias, a comunidade online do futebol europeu ficou surpresa ao ser inundada por torcedores enfurecidos do Red Sox, que reagiram com indignação à contratação de Florian Wirtz pelo Liverpool — uma transferência que pode chegar a £116 milhões. A GOAL investiga como uma negociação recorde no futebol britânico conseguiu irritar o nordeste dos Estados Unidos...