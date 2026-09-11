Comentarista alerta: Tottenham vai se arrepender profundamente de dar a Roberto De Zerbi controle total sobre as transferências

A janela de verão viu vários investimentos pesados que ainda não deram retorno em campo. Crook questionou as taxas excessivas pagas por jogadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Savinho, argumentando que De Zerbi está repetindo erros do passado cometidos durante seu período no Brighton.

Demonstrando grande preocupação com o futuro, Crook alertou: "Acho que isso pode terminar em desastre porque o que sabemos sobre De Zerbi é que, quando as coisas não saem do jeito dele, ele é muito explosivo. É por isso que ele nunca fica muito tempo em um clube e, embora tenha recebido carta branca no Tottenham, as rachaduras estão aí e ele não é muito bom em contratar jogadores."