Getty Images Sport
Traduzido por
Comentarista alerta: Tottenham vai se arrepender profundamente de dar a Roberto De Zerbi controle total sobre as transferências
Comentarista critica gastança massiva
O Tottenham viveu quatro primeiras semanas miseráveis na temporada e ocupa a 18ª colocação. Após uma gigantesca farra de £ 314 milhões em contratações, De Zerbi não conseguiu entregar resultados imediatos. Falando no podcast Fiery Fridays, da talkSPORT, Alex Crook criticou duramente a decisão de dar ao treinador autoridade total sobre as transferências.
Crook destacou o contexto da nomeação, dizendo: "Este é um cara que, quando o Tottenham o procurou pela primeira vez para ser seu salvador na última temporada, recusou o trabalho. Ele não queria assumir no meio da temporada. Queria uma ruptura limpa e chegar no verão."
- AFP
Controle absoluto sobre a política de transferências
Crook sugeriu que o Tottenham cedeu poder demais a De Zerbi, observando que o clube não tem um diretor esportivo de fato para equilibrar as decisões.
Crook afirmou: "Eles despejaram uma quantia ridícula de dinheiro nele, um bônus ridículo por mantê-los na Premier League, mas, mais importante, aos olhos de Roberto De Zerbi, deram a ele controle total sobre as contratações. Eles não têm realmente um diretor de futebol digno do nome, então ele não é apenas o técnico, como também está no controle da política de transferências no Spurs. Na minha opinião, todas essas contratações foram feitas por valores excessivos por vontade de um único homem."
Contratações caras e um desastre em potencial
A janela de verão viu vários investimentos pesados que ainda não deram retorno em campo. Crook questionou as taxas excessivas pagas por jogadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Savinho, argumentando que De Zerbi está repetindo erros do passado cometidos durante seu período no Brighton.
Demonstrando grande preocupação com o futuro, Crook alertou: "Acho que isso pode terminar em desastre porque o que sabemos sobre De Zerbi é que, quando as coisas não saem do jeito dele, ele é muito explosivo. É por isso que ele nunca fica muito tempo em um clube e, embora tenha recebido carta branca no Tottenham, as rachaduras estão aí e ele não é muito bom em contratar jogadores."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham precisa desesperadamente de um resultado positivo quando o Everton visitar o norte de Londres no sábado. De Zerbi precisa encontrar rapidamente uma forma de integrar suas caras novas contratações e garantir uma vitória vital. Se o Tottenham não vencer e continuar sem marcar, a pressão de torcedores e comentaristas inevitavelmente se intensificará nas próximas semanas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.