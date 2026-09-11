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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Comentarista alerta: Tottenham vai se arrepender profundamente de dar a Roberto De Zerbi controle total sobre as transferências

R. De Zerbi
Tottenham
Premier League

Roberto De Zerbi está sob pressão crescente no Tottenham Hotspur após um início abismal na nova temporada. Depois de gastar somas enormes na janela de transferências de verão, o clube somou apenas um ponto em três partidas, sem marcar um gol. Agora, críticos questionam o enorme controle dado ao técnico sobre as contratações e preveem consequências graves para a equipe.

  • Comentarista critica gastança massiva

    O Tottenham viveu quatro primeiras semanas miseráveis na temporada e ocupa a 18ª colocação. Após uma gigantesca farra de £ 314 milhões em contratações, De Zerbi não conseguiu entregar resultados imediatos. Falando no podcast Fiery Fridays, da talkSPORT, Alex Crook criticou duramente a decisão de dar ao treinador autoridade total sobre as transferências.

    Crook destacou o contexto da nomeação, dizendo: "Este é um cara que, quando o Tottenham o procurou pela primeira vez para ser seu salvador na última temporada, recusou o trabalho. Ele não queria assumir no meio da temporada. Queria uma ruptura limpa e chegar no verão."

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    Controle absoluto sobre a política de transferências

    Crook sugeriu que o Tottenham cedeu poder demais a De Zerbi, observando que o clube não tem um diretor esportivo de fato para equilibrar as decisões.

    Crook afirmou: "Eles despejaram uma quantia ridícula de dinheiro nele, um bônus ridículo por mantê-los na Premier League, mas, mais importante, aos olhos de Roberto De Zerbi, deram a ele controle total sobre as contratações. Eles não têm realmente um diretor de futebol digno do nome, então ele não é apenas o técnico, como também está no controle da política de transferências no Spurs. Na minha opinião, todas essas contratações foram feitas por valores excessivos por vontade de um único homem."

  • Contratações caras e um desastre em potencial

    A janela de verão viu vários investimentos pesados que ainda não deram retorno em campo. Crook questionou as taxas excessivas pagas por jogadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Savinho, argumentando que De Zerbi está repetindo erros do passado cometidos durante seu período no Brighton.

    Demonstrando grande preocupação com o futuro, Crook alertou: "Acho que isso pode terminar em desastre porque o que sabemos sobre De Zerbi é que, quando as coisas não saem do jeito dele, ele é muito explosivo. É por isso que ele nunca fica muito tempo em um clube e, embora tenha recebido carta branca no Tottenham, as rachaduras estão aí e ele não é muito bom em contratar jogadores."

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Tottenham?

    O Tottenham precisa desesperadamente de um resultado positivo quando o Everton visitar o norte de Londres no sábado. De Zerbi precisa encontrar rapidamente uma forma de integrar suas caras novas contratações e garantir uma vitória vital. Se o Tottenham não vencer e continuar sem marcar, a pressão de torcedores e comentaristas inevitavelmente se intensificará nas próximas semanas.

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