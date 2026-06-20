“Comecem a acreditar!” – Zlatan Ibrahimovic afirma que a seleção dos EUA pode vencer a Copa do Mundo de 2026

Em entrevista à Fox Sports após a partida, Ibrahimovic elogiou o desempenho dos Estados Unidos e incentivou os torcedores a acreditarem na equipe. O ex-jogador da seleção sueca também destacou a importância do ímpeto durante um torneio.

“Se vocês não acreditavam antes, vou repetir: comecem a acreditar”, disse Ibrahimovic. “Eles têm o país inteiro torcendo por eles, e quando se tem esse apoio, é difícil derrotá-los. Eles tiveram um bom desempenho hoje. Para ser sincero, a Austrália não representou uma ameaça hoje.

“Eu já disse antes que o que quer que tenha acontecido antes da Copa do Mundo (não importa). O que importa é o que acontece agora. Agora, o ímpeto que elas têm, é disso que precisam. Elas só precisam continuar ganhando confiança a cada partida. Na terceira partida, vamos ver o que acontece agora; elas podem poupar algumas jogadoras agora que já se classificaram. As coisas estão indo bem.”

Quando a apresentadora Rebecca Lowe pediu que ele respondesse com uma única palavra se os Estados Unidos poderiam levantar o troféu, Ibrahimovic respondeu: “Sim.”