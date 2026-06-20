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“Comecem a acreditar!” – Zlatan Ibrahimovic afirma que a seleção dos EUA pode vencer a Copa do Mundo de 2026
A seleção masculina de futebol dos EUA continua com um início impressionante na Copa do Mundo
Os Estados Unidos garantiram sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle. Um gol contra de Cameron Burgess logo no início da partida e um gol de cabeça de Alex Freeman garantiram a segunda vitória consecutiva no torneio.
O resultado foi um marco significativo para a seleção masculina dos EUA, que conquistou duas vitórias consecutivas em uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930. O forte início da equipe aumentou o otimismo em torno do time de Pochettino, que se prepara para as fases finais da competição. Ibrahimovic foi um dos que ficaram impressionados, apostando que os anfitriões continuarão sua trajetória e poderão até disputar o título.
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Ibrahimovic aposta que os anfitriões vão chegar até o fim
Em entrevista à Fox Sports após a partida, Ibrahimovic elogiou o desempenho dos Estados Unidos e incentivou os torcedores a acreditarem na equipe. O ex-jogador da seleção sueca também destacou a importância do ímpeto durante um torneio.
“Se vocês não acreditavam antes, vou repetir: comecem a acreditar”, disse Ibrahimovic. “Eles têm o país inteiro torcendo por eles, e quando se tem esse apoio, é difícil derrotá-los. Eles tiveram um bom desempenho hoje. Para ser sincero, a Austrália não representou uma ameaça hoje.
“Eu já disse antes que o que quer que tenha acontecido antes da Copa do Mundo (não importa). O que importa é o que acontece agora. Agora, o ímpeto que elas têm, é disso que precisam. Elas só precisam continuar ganhando confiança a cada partida. Na terceira partida, vamos ver o que acontece agora; elas podem poupar algumas jogadoras agora que já se classificaram. As coisas estão indo bem.”
Quando a apresentadora Rebecca Lowe pediu que ele respondesse com uma única palavra se os Estados Unidos poderiam levantar o troféu, Ibrahimovic respondeu: “Sim.”
Pochettino está encantado com o apoio e o desempenho
Pochettino ecoou os elogios de Ibrahimovic após a vitória, parabenizando tanto seus jogadores quanto a atmosfera criada pela torcida em Seattle. O técnico da seleção americana também comparou o apoio que tem visto nos Estados Unidos ao de seu país natal.
“Acho que foi mais uma partida fantástica, com um primeiro tempo muito bom. Acho que dominamos o jogo contra uma equipe muito forte”, disse o argentino. “Eu dizia ontem que a Argentina tem torcedores incríveis, mas acho que estamos no mesmo nível da Argentina. Nossos torcedores... estou muito feliz por eles.”
- AFP
A atenção se volta para a liderança do grupo
Embora a classificação para as oitavas de final já esteja garantida, a seleção masculina dos Estados Unidos ainda tem um objetivo importante em sua última partida da fase de grupos contra a Turquia, em Los Angeles.
Uma vitória garantiria o primeiro lugar no grupo e poderia proporcionar um caminho mais favorável na fase eliminatória. Com a confiança em alta, o forte apoio da torcida local e o ímpeto crescente, a equipe de Pochettino buscará manter sua impressionante fase ao entrar na reta final do torneio.