Com uma mensagem inflamada... Pedri entra na novela da negociação de Álvarez

Pedri, estrela da seleção espanhola, falou sobre as semelhanças e diferenças entre a geração de 2010, que conquistou a Copa do Mundo, e o grupo atual, que busca escrever seu próprio capítulo na história do futebol espanhol.

O jornal *Marca* publicou as declarações de Pedri durante uma entrevista ao canal Teledeporte.

“Acho que o futebol mudou muito em comparação com a maneira como jogavam em 2010”, disse Pedri.

E acrescentou: “A geração de 2010 praticava um futebol espetacular, tinha uma excelente entrosação em campo e contava com jogadores de altíssima qualidade”.

Pedri não quis fazer uma comparação direta entre as duas épocas, explicando que o futebol moderno se tornou mais forte fisicamente, mais rápido no ritmo e mais direto, com menos tempo para pensar e tomar decisões.

No entanto, Pedri considerou que há um ponto em comum claro entre a seleção de 2010 e a atual: a mentalidade vencedora.

Ele destacou: “As semelhanças residem, antes de tudo, no fato de termos chegado aqui após vencer a Eurocopa, assim como eles também fizeram, e espero que possamos alcançar o que eles alcançaram”.