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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Com uma mensagem inflamada... Pedri entra na novela da negociação de Álvarez

Mercado da bola
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Atlético de Madrid
Pedri
J. Alvarez
Espanha

Pedri, estrela da seleção espanhola, falou sobre as semelhanças e diferenças entre a geração de 2010, que conquistou a Copa do Mundo, e o grupo atual, que busca escrever seu próprio capítulo na história do futebol espanhol.

O jornal *Marca* publicou as declarações de Pedri durante uma entrevista ao canal Teledeporte.

“Acho que o futebol mudou muito em comparação com a maneira como jogavam em 2010”, disse Pedri.

E acrescentou: “A geração de 2010 praticava um futebol espetacular, tinha uma excelente entrosação em campo e contava com jogadores de altíssima qualidade”.

Pedri não quis fazer uma comparação direta entre as duas épocas, explicando que o futebol moderno se tornou mais forte fisicamente, mais rápido no ritmo e mais direto, com menos tempo para pensar e tomar decisões.

No entanto, Pedri considerou que há um ponto em comum claro entre a seleção de 2010 e a atual: a mentalidade vencedora.

Ele destacou: “As semelhanças residem, antes de tudo, no fato de termos chegado aqui após vencer a Eurocopa, assim como eles também fizeram, e espero que possamos alcançar o que eles alcançaram”.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Gosto muito do Álvarez... e quero os melhores jogadores no Barcelona

    Ao mesmo tempo, Pedri não escondeu sua admiração pelo atacante argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

    Ele destacou: “Gosto muito do Álvarez e sempre disse que adoraria que ele fosse um dos melhores jogadores do Barcelona”.

    E acrescentou: “Muitas coisas precisam acontecer para que essa transferência se concretize. Não quero me intrometer nos assuntos do clube, mas espero que ela aconteça, e ele seria certamente muito bem-vindo”.

    O Barcelona vê em Álvarez um alvo principal para reforçar seu ataque, mas o Atlético de Madrid está extremamente irritado com o Barça e insiste em manter seu jogador.

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