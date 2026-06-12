Com cores latinas e uma surpresa britânica... A abertura da Copa do Mundo acende o entusiasmo da torcida e gera polêmica

O jornal britânico “The Independent” afirmou: “A espera pela Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, com Shakira e Borna Boy animando a Cidade do México antes da partida de abertura, mas o torneio ainda precisa de mais duas cerimônias de abertura devido à sua natureza sem precedentes”.
E acrescentou: “A presença de três países anfitriões significa a realização de três cerimônias de abertura separadas para cada partida de abertura, como é de costume, com os três países recorrendo a estrelas internacionais e outros artistas para conferir um clima especial a este importante evento futebolístico”.
E continuou: “O produtor italiano Marco Palich, conhecido por seu trabalho na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina deste ano, supervisionará esses três espetáculos deslumbrantes”.
E continuou: “O Canadá será o centro das atenções em sua cerimônia de abertura em Toronto, que terá início às 18h30, horário de verão britânico, na sexta-feira, 12 de junho, no estádio BMO Field, antes da partida da seleção anfitriã contra a Bósnia e Herzegovina, e o astro canadense Michael Bublé lidera a lista de artistas participantes, ao lado de Alicia Cara e Alanis Morissette”.
E acrescentou: “O torneio seguirá para Los Angeles, onde os Estados Unidos sediarão a terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo terá início às 00h30, horário de verão britânico, no sábado, 13 de junho, antes da partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, no Estádio Sofi, o mais novo dos estádios utilizados no torneio deste verão.”
E continuou: “A estrela pop mundial Katy Perry comandará o show principal em seu estado natal, com a participação do rapper Future. Além disso, Tayla se apresentará em seu segundo show após sua apresentação no México, ao lado da estrela tailandesa Lisa, da banda coreana Blackpink, do artista nigeriano Rima e da cantora brasileira Anitta.”