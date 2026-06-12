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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Com cores latinas e uma surpresa britânica... A abertura da Copa do Mundo acende o entusiasmo da torcida e gera polêmica

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Uma edição sem precedentes

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 chamou a atenção no Estádio da Cidade do México com apresentações impressionantes, antes do apito inicial da partida entre México e África do Sul.

A primeira parte da cerimônia contou com trajes inspirados no patrimônio cultural do México, além da presença de vários artistas, entre os quais se destacaram Shakira e Borna Boy, que interpretaram a música oficial do torneio, “Dai Dai”.

Na segunda parte da cerimônia, foram exibidas as bandeiras das seleções participantes da Copa do Mundo, enquanto Andrea Bocelli e Ejaí apresentaram a música “DNA”.

  • A música oficial da Copa do Mundo

    A rede "euronews" informou: "A cerimônia oficial de abertura iluminou o Estádio Azteca antes do início da partida, onde a estrela colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy encantaram o público com a apresentação de 'Day Day', a música oficial do campeonato".

    E acrescentou: “Também participaram da cerimônia de abertura o lendário tenor italiano Andrea Bocelli e a estrela do K-pop E.J.”

    A rede Deutsche Welle comentou sobre a cerimônia de abertura, dizendo: “As melodias da música latina ecoaram em torno de uma enorme réplica da Copa do Mundo no centro do estádio, antes do início de 104 partidas ao longo de 39 dias, culminando na final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em 19 de julho”.

    E acrescentou: “Nos momentos mais marcantes da cerimônia, a estrela colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy apresentaram a música ‘Dai Dai’ — uma gíria italiana que significa ‘vamos lá’ ou ‘dê tudo de si’ —, que é a música oficial do torneio, o que animou a torcida”.

    E continuou: “A polícia estava fortemente presente na capital mexicana, especialmente ao redor da área de exibição ao ar livre no centro da cidade, onde houve relatos de confrontos enquanto as pessoas tentavam se amontoar no local lotado antes do início da partida”.

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  • Críticas britânicas

    O jornal britânico “The Guardian” destacou as críticas do famoso apresentador Mark Bogatch ao evento, que afirmou: “Vamos ser sinceros... cerimônias de abertura não são do tipo que ficam na memória”.

    Pogatch voltou, poucos minutos depois, a comentar o mesmo assunto, encolhendo os ombros quando a cerimônia de abertura não começou exatamente na hora marcada, dizendo: “Não está acontecendo nada, e é por isso que essas cerimônias não ficam na memória por muito tempo”.

    O “The Guardian” observou que Bogatsch estava decepcionado com a lista de participantes, pois as estrelas internacionais foram reservadas para o show do intervalo da final — que conta com Madonna, Coldplay e BTS —, enquanto a cerimônia de abertura mexicana se limitou a talentos relativamente locais. 

    Já a rede “ESPN” descreveu a cerimônia de abertura com uma palavra simples, dizendo: “A apresentação de Shakira significa apenas uma coisa... Chegou a hora da Copa do Mundo”.

  • Concertos muito aguardados

    O jornal britânico “The Independent” afirmou: “A espera pela Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, com Shakira e Borna Boy animando a Cidade do México antes da partida de abertura, mas o torneio ainda precisa de mais duas cerimônias de abertura devido à sua natureza sem precedentes”.

    E acrescentou: “A presença de três países anfitriões significa a realização de três cerimônias de abertura separadas para cada partida de abertura, como é de costume, com os três países recorrendo a estrelas internacionais e outros artistas para conferir um clima especial a este importante evento futebolístico”.

    E continuou: “O produtor italiano Marco Palich, conhecido por seu trabalho na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina deste ano, supervisionará esses três espetáculos deslumbrantes”.

    E continuou: “O Canadá será o centro das atenções em sua cerimônia de abertura em Toronto, que terá início às 18h30, horário de verão britânico, na sexta-feira, 12 de junho, no estádio BMO Field, antes da partida da seleção anfitriã contra a Bósnia e Herzegovina, e o astro canadense Michael Bublé lidera a lista de artistas participantes, ao lado de Alicia Cara e Alanis Morissette”.

    E acrescentou: “O torneio seguirá para Los Angeles, onde os Estados Unidos sediarão a terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo terá início às 00h30, horário de verão britânico, no sábado, 13 de junho, antes da partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, no Estádio Sofi, o mais novo dos estádios utilizados no torneio deste verão.”

    E continuou: “A estrela pop mundial Katy Perry comandará o show principal em seu estado natal, com a participação do rapper Future. Além disso, Tayla se apresentará em seu segundo show após sua apresentação no México, ao lado da estrela tailandesa Lisa, da banda coreana Blackpink, do artista nigeriano Rima e da cantora brasileira Anitta.”