Com cores latinas e uma surpresa britânica... A abertura da Copa do Mundo acende o entusiasmo da torcida e gera polêmica

A rede "euronews" informou: "A cerimônia oficial de abertura iluminou o Estádio Azteca antes do início da partida, onde a estrela colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy encantaram o público com a apresentação de 'Day Day', a música oficial do campeonato".

E acrescentou: “Também participaram da cerimônia de abertura o lendário tenor italiano Andrea Bocelli e a estrela do K-pop E.J.”

A rede Deutsche Welle comentou sobre a cerimônia de abertura, dizendo: “As melodias da música latina ecoaram em torno de uma enorme réplica da Copa do Mundo no centro do estádio, antes do início de 104 partidas ao longo de 39 dias, culminando na final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em 19 de julho”.

E acrescentou: “Nos momentos mais marcantes da cerimônia, a estrela colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy apresentaram a música ‘Dai Dai’ — uma gíria italiana que significa ‘vamos lá’ ou ‘dê tudo de si’ —, que é a música oficial do torneio, o que animou a torcida”.

E continuou: “A polícia estava fortemente presente na capital mexicana, especialmente ao redor da área de exibição ao ar livre no centro da cidade, onde houve relatos de confrontos enquanto as pessoas tentavam se amontoar no local lotado antes do início da partida”.