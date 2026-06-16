Com bebidas de graça e camisetas proibidas: esses cantinhos escondidos são uma grande sorte para a atmosfera da Copa do Mundo nos EUA

Como provavelmente nenhuma outra nação do mundo, os EUA são historicamente marcados pela presença de migrantes. Como país das oportunidades supostamente ilimitadas, sempre atraiu pessoas em busca de segurança ou ascensão econômica. O presidente Donald Trump estabeleceu como meta combater esse legado, sobretudo por meio da ação da notória agência de imigração ICE. Atualmente, cerca de 15% de todos os habitantes dos EUA nasceram no exterior, o que equivale a 50 milhões de pessoas. Se somarmos os filhos de imigrantes, os números dobram.

Como o futebol — ao contrário dos EUA — é o esporte mais popular em quase todos os países do mundo, há aqui, portanto, um número considerável de pessoas socializadas no futebol desde o nascimento. Muitas delas são originárias de nações que participam da Copa do Mundo em seu país de acolhimento. Em primeiro lugar, é claro, os mexicanos, que também são co-anfitriões. Mas também há nos EUA enormes comunidades de países sul-americanos, como a Colômbia, asiáticos, como a Coreia do Sul, ou caribenhos, como o Haiti.

Especialmente nas grandes metrópoles americanas, elas costumam estar fortemente interligadas. Organizações como a “Houston Haitians United” realizam os mais diversos eventos para suas respectivas comunidades: shows, conferências, eventos esportivos e, agora, durante a Copa do Mundo, exibições públicas. Assim, as comunidades de imigrantes criam recantos escondidos com uma atmosfera autêntica de Copa do Mundo.

No geral, a presença pública do torneio nos EUA — com algumas exceções, como os escoceses em clima de festa em Boston — limita-se, no entanto, aos estádios e às zonas de torcedores. De qualquer forma, a Copa do Mundo não domina o cenário urbano de maneira geral, como aconteceu, por exemplo, com a Eurocopa há dois anos na Alemanha ou com a Copa do Mundo de 2022 no Catar (onde tudo aconteceu em apenas uma cidade).