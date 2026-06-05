Cole Palmer, Rodrygo e as maiores estrelas que não estarão na Copa do Mundo de 2026

Mas, enquanto a expectativa continua crescendo antes do pontapé inicial na Cidade do México, no dia 11 de junho, os torcedores de todo o mundo também se viram prendendo a respiração em várias ocasiões nas últimas semanas, sempre que um jogador de renome se lesionava, ou assistindo consternados à decisão de deixar um grande nome de fora da seleção de seu país.
E assim, embora alguns dos maiores nomes do planeta não venham a mostrar seu talento devido à falha de suas seleções em se classificar, já existe uma lista considerável de jogadores que ficaram de fora das seleções dos países classificados, seja por lesão ou porque não impressionaram seus respectivos treinadores o suficiente para serem convocados...