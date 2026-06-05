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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Cole Palmer, Rodrygo e as maiores estrelas que não estarão na Copa do Mundo de 2026

Análises
Copa do Mundo
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Inglaterra
Brasil
França
Espanha
Alemanha
Holanda
Estados Unidos
México
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Áustria
Japão
Especiais e Opinião

A Copa do Mundo de 2026 está quase aí. Após anos de expectativa, eliminatórias emocionantes e inúmeras notícias — boas e ruins — em torno da principal competição da FIFA, jogadores e treinadores de todo o mundo estão finalizando seus últimos preparativos enquanto se dirigem aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá para o maior torneio internacional de futebol já realizado.

Mas, enquanto a expectativa continua crescendo antes do pontapé inicial na Cidade do México, no dia 11 de junho, os torcedores de todo o mundo também se viram prendendo a respiração em várias ocasiões nas últimas semanas, sempre que um jogador de renome se lesionava, ou assistindo consternados à decisão de deixar um grande nome de fora da seleção de seu país.

E assim, embora alguns dos maiores nomes do planeta não venham a mostrar seu talento devido à falha de suas seleções em se classificar, já existe uma lista considerável de jogadores que ficaram de fora das seleções dos países classificados, seja por lesão ou porque não impressionaram seus respectivos treinadores o suficiente para serem convocados...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Inglaterra)

    Existem seleções com mais profundidade do que a Inglaterra neste momento, e Thomas Tuchel poderia facilmente ter escalado dois elencos que teriam boas chances de chegar longe no torneio deste verão. Mesmo assim, foi uma grande surpresa quando o técnico dos Três Leões optou por deixar Cole Palmer de fora da lista final de 26 convocados.

    É verdade que Palmer tem enfrentado dificuldades com a forma e a condição física na última temporada no Chelsea, mas não há dúvidas quanto à sua capacidade de mudar o jogo, seja como titular ou saindo do banco. Ele também é um experiente cobrador de pênaltis, mas o jogador que marcou o gol da Inglaterra na final da Euro 2024 não estava no avião rumo à América do Norte dois anos depois.

    Palmer está em boa companhia nesse aspecto também. Os recentes pilares de torneios Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire e Luke Shaw não conseguiram entrar na lista, enquanto foi uma verdadeira surpresa que nem Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton ou Lewis Hall tenham entrado na seleção final, considerando suas impressionantes campanhas individuais na Premier League.

    • Publicidade
  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    João Pedro (Brasil)

    Palmer também não foi a única estrela do Chelsea a ser surpreendentemente deixada de fora, já que Carlo Ancelotti optou por não convocar João Pedro para a seleção brasileira, apesar dos 20 gols marcados pelo atacante em Stamford Bridge.

    Pedro parecia estar na pole position para a cobiçada camisa nº 9 da Seleção após ter sido titular no segundo amistoso de março, uma vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, no ataque. No entanto, ele foi preterido em favor de Igor Thiago, do Brentford, o que significa que terá de esperar para aumentar o seu total de oito partidas pela seleção.

    Jogadores como Richarlison, Savinho e Joelinton também ficaram de fora da convocação, destacando a abundância de jogadores à disposição de Ancelotti antes de seu primeiro grande torneio como técnico — e isso sem contar aqueles que já estavam descartados por lesão...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    O ex-técnico do Real Madrid, Ancelotti, não pôde contar com um de seus ex-jogadores, Rodrygo, neste verão, depois que o atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no início de março.

    Recém-retornado de um período anterior fora dos gramados, Rodrygo caiu segurando o joelho direito durante a vitória do Madrid sobre o Getafe. Seus piores temores se confirmaram após exames realizados no dia seguinte, o que significa que o jogador de 25 anos perderá a chance de redenção após ter seu pênalti defendido durante a derrota da Seleção para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final do torneio de 2022.

    O Brasil parece ter sido mais atingido pela onda de lesões do que a maioria, com o companheiro de Rodrygo no Real Madrid, Éder Militão, também fora da seleção após ser forçado a passar por uma cirurgia na coxa em abril. Militão tem sido atormentado por problemas físicos nos últimos anos, principalmente a ruptura dos ligamentos cruzados anteriores (LCA) de ambos os joelhos no espaço de 15 meses, e agora deve ficar fora de ação até outubro.

    Talvez a ausência mais decepcionante de todas seja a do jovem sensação Estevão, que sofreu uma lesão no tendão da coxa enquanto jogava pelo Chelsea em abril e não conseguiu se recuperar a tempo. Considerando que o jogador de 19 anos havia marcado cinco gols em suas últimas seis partidas pela seleção, é uma pena que ele não possa mostrar seu talento no maior palco de todos neste verão.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Espanha)

    Enquanto o Brasil não conseguiu convocar dois de seus representantes do Real Madrid, a Espanha tomou a decisão histórica de não incluir nenhum jogador do elenco do Los Blancos pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo.

    A omissão mais surpreendente nesse sentido foi a de Dean Huijsen, que passou por uma primeira temporada de altos e baixos no Bernabéu após sua chegada no verão vindo do Bournemouth, mas ainda assim era esperado que não apenas fizesse parte da lista de convocados de Luis de la Fuente neste verão, mas também fosse titular dos campeões europeus, já que havia sido escalado em seis das sete ocasiões anteriores em que esteve à disposição da La Roja.

    No outro extremo de sua carreira, Dani Carvajal pode ter disputado sua última partida pela seleção, já que o experiente lateral-direito também ficou de fora.

    A Espanha também sofreu com lesões, sendo a ausência mais notável nesse aspecto a de Fermin Lopez. Ao final de uma temporada em que somou 30 gols e assistências, o meio-campista do Barcelona sofreu uma fratura no pé que exigiu cirurgia e, assim, o deixou de fora do próximo torneio. O atacante do Porto, Samu Aghehowa, por sua vez, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em fevereiro.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (França)

    Houve mais uma má notícia para outro jogador do Real Madrid vinda do técnico da França, Didier Deschamps, que decidiu deixar Eduardo Camavinga de fora daquele que será o último torneio do técnico no comando.

    Camavinga passou por um segundo semestre difícil na capital espanhola e, considerando que já estava perdendo espaço no meio-campo dos Bleus, talvez não tenha sido surpresa que ele não tenha sido convocado para a lista final de 26 jogadores.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (França)

    Deschamps já sabia, por sua vez, que teria de contar com a ausência de Hugo Ekitike, depois que o atacante sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles em abril, lesão que deve mantê-lo afastado dos gramados pelo resto de 2026.

    Ekitike estreou-se pela seleção apenas em setembro, mas já havia se consolidado no ataque da França após uma impressionante temporada de estreia no Liverpool, na qual marcou 17 gols pela equipe de Arne Slot, além de ter marcado o gol da vitória na partida amistosa dos Bleus contra o Brasil em março.

    No entanto, ele agora será forçado a assistir de longe neste verão.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Países Baixos)

    Depois de chegar às semifinais da Euro 2024, a Holanda acredita ser capaz de disputar o título neste verão. Suas esperanças, no entanto, sofreram um duro golpe após a confirmação, no final de abril, de que Xavi Simons havia rompido o ligamento cruzado anterior (LCA) durante uma partida do Tottenham contra o Wolves.

    Embora Simons tenha enfrentado dificuldades para manter a regularidade durante sua temporada de estreia na Premier League após sua chegada do RB Leipzig, ele se destacou como um dos jogadores mais confiáveis de Ronald Koeman durante o atual ciclo da Copa do Mundo, e sua capacidade de criar jogadas do nada no ataque fará muita falta para a seleção holandesa, que, de outra forma, carece de talentos capazes de mudar o rumo do jogo.

    O zagueiro do Manchester United, Matthijs de Ligt, está em situação semelhante depois de ter sido forçado a se submeter a uma cirurgia nas costas devido à lesão que o mantinha fora de ação em Old Trafford desde o final de novembro. De Ligt esperava poder adiar o procedimento até depois do torneio deste verão, mas acabou sendo forçado a admitir a derrota.

    Koeman, por sua vez, optou por deixar de fora o veloz lateral do Liverpool, Jeremie Frimpong, e o meio-campista do AZ Alkmaar, Kees Smit, que é muito cotado e disputado.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Alemanha)

    A Alemanha chega à Copa do Mundo com algumas dúvidas sobre como marcará gols na América do Norte, e Julian Nagelsmann esperava que Serge Gnabry pudesse desempenhar um papel fundamental para garantir o bom funcionamento do ataque da Die Mannschaft, já que ele havia marcado em quatro dos sete jogos anteriores à divulgação da convocação.

    No entanto, após uma excelente temporada pelo Bayern de Munique, na qual Gnabry brilhou como camisa 10 atrás da linha de ataque fluida formada por Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz, alcançando dois dígitos tanto em gols quanto em assistências, ele sofreu uma lesão no adutor durante um treino em abril, o que significou que, assim como em 2018, ele não estaria disponível para a convocação.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Japão)

    O Japão tem sido apontado como um possível azarão do torneio, já que os Samurai Blue montaram uma das seleções mais fortes já reunidas por uma nação asiática. No entanto, para conseguir passar das oitavas de final pela primeira vez na história da Copa do Mundo, o Japão terá que jogar sem aquele que é, sem dúvida, seu melhor jogador: Kaoru Mitoma.

    O ponta, que marcou o gol da vitória contra a Inglaterra no amistoso de março, sofreu uma lesão no tendão da coxa nas últimas semanas da temporada da Premier League enquanto jogava pelo Brighton e não se recuperará a tempo de desempenhar um papel significativo no torneio deste verão.

    Com Takumi Minamino já fora da competição após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro, as opções de ataque do Japão não parecem tão potentes quanto poderiam ser se não tivessem sido atingidas pela onda de lesões.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Estados Unidos)

    Embora nenhum jogador queira perder a chance de ser convocado para uma Copa do Mundo, a decepção é ainda maior para aqueles que estavam prestes a representar o país anfitrião. É difícil não sentir pena do meio-campista dos Estados Unidos Johnny Cardoso, pois ele foi obrigado a se submeter a uma cirurgia no tornozelo em maio, o que acabou com qualquer esperança de que o jogador do Atlético de Madrid fosse incluído na seleção de Mauricio Pochettino.

    Ele se junta ao atacante Patrick Agyemang, que também será obrigado a assistir de casa, depois que o atacante sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles enquanto jogava pelo Derby County em abril. Agyemang havia jogado nos dois amistosos dos EUA em março, marcando contra Portugal e elevando sua contagem de gols pela seleção para seis em apenas 14 partidas, mas agora terá que esperar para aumentar esse número.

    De forma um tanto controversa, Pochettino optou por não convocar o meia-atacante Diego Luna, apesar de o astro do Real Salt Lake ter sido um dos jogadores mais consistentes da seleção dos EUA nos últimos 12 meses.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagón (México)

    O México, co-anfitrião do torneio, também sofreu um revés devido a uma lesão antes do início da competição, depois que o goleiro titular Luis Ángel Malagón rompeu o tendão de Aquiles enquanto jogava pelo Club América na Liga dos Campeões da CONCACAF. Isso significa que a seleção mexicana não contará com o vencedor da Luva de Ouro da Copa Ouro do ano passado para esta edição do torneio.

    No entanto, enquanto o sonho de um jogador na Copa do Mundo chega ao fim, isso representa uma oportunidade para outro se destacar, e a ausência de Malagón abriu as portas para que o experiente goleiro Guillermo Ochoa participe de sua sexta Copa do Mundo às vésperas de seu 41º aniversário.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Áustria)

    Tanto os treinadores quanto os torcedores estão rezando para que não haja mais lesões nas suas equipes durante os estágios de pré-torneio e os amistosos de preparação. No entanto, alguns jogadores importantes já foram forçados a desistir do torneio nos últimos dias antes do grande pontapé inicial.

    Depois de uma temporada em que marcou 17 gols e deu oito assistências pelo RB Leipzig, Christoph Baumgartner era esperado como um jogador-chave da Áustria neste verão. No entanto, durante o aquecimento antes do amistoso de seu país contra a Tunísia, o meio-campista ofensivo sentiu uma lesão e teve que sair de campo.

    Já temendo o pior, foi confirmado no dia seguinte que Baumgartner precisaria de cirurgia devido a uma lesão muscular na coxa e, portanto, não iria para a América do Norte.

    A Escócia também está sentindo o impacto de seus jogos pré-torneio, já que o importante meio-campista Billy Gilmour sofreu uma lesão no joelho na vitória sobre Curaçao no Hampden Park, o que significa que o jogador do Napoli foi forçado a desistir da convocação de Steve Clarke.