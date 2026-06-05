Cole Palmer, Rodrygo e as maiores estrelas que não estarão na Copa do Mundo de 2026

O ex-técnico do Real Madrid, Ancelotti, não pôde contar com um de seus ex-jogadores, Rodrygo, neste verão, depois que o atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no início de março.

Recém-retornado de um período anterior fora dos gramados, Rodrygo caiu segurando o joelho direito durante a vitória do Madrid sobre o Getafe. Seus piores temores se confirmaram após exames realizados no dia seguinte, o que significa que o jogador de 25 anos perderá a chance de redenção após ter seu pênalti defendido durante a derrota da Seleção para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final do torneio de 2022.

O Brasil parece ter sido mais atingido pela onda de lesões do que a maioria, com o companheiro de Rodrygo no Real Madrid, Éder Militão, também fora da seleção após ser forçado a passar por uma cirurgia na coxa em abril. Militão tem sido atormentado por problemas físicos nos últimos anos, principalmente a ruptura dos ligamentos cruzados anteriores (LCA) de ambos os joelhos no espaço de 15 meses, e agora deve ficar fora de ação até outubro.

Talvez a ausência mais decepcionante de todas seja a do jovem sensação Estevão, que sofreu uma lesão no tendão da coxa enquanto jogava pelo Chelsea em abril e não conseguiu se recuperar a tempo. Considerando que o jogador de 19 anos havia marcado cinco gols em suas últimas seis partidas pela seleção, é uma pena que ele não possa mostrar seu talento no maior palco de todos neste verão.