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Celtic v Kilmarnock - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Clubes da Premier League disputam estrela do Celtic em meio ao interesse do AC Milan

A. Engels
Celtic
Campeonato Escocês
Milan
Campeonato Italiano
Premier League

O meio-campista do Celtic, Arne Engels, está despertando grande interesse em toda a Europa após uma temporada impressionante em Glasgow. O meia-atacante belga tornou-se um alvo prioritário para vários clubes da Premier League e da Série A depois de ajudar o Hoops a conquistar a dobradinha nacional.

  • Gigantes europeus de olho em Engels

    Engels pode estar prestes a deixar Parkhead, à medida que grandes clubes europeus começam a demonstrar interesse pelo talento belga. Depois de desempenhar um papel fundamental nos sucessos do Celtic no campeonato e na copa, o desempenho do jogador de 22 anos o colocou firmemente no radar de clubes que buscam reforçar suas opções no meio-campo neste verão.

    O meio-campista recentemente deu um passo significativo fora de campo ao mudar sua representação para a agência DWMA. Essa mudança está sendo vista como um claro sinal de intenção, com relatos sugerindo que Engels quer dar o próximo passo em sua carreira após sua passagem bem-sucedida na Premiership escocesa.

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    Interesse do AC Milan e da Premier League

    De acordo com o repórter especializado em transferências Sacha Tavolieri, o AC Milan já manifestou seu interesse aos novos representantes do jogador. Embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta formal ao Celtic, o clube italiano acompanha de perto a situação, com o objetivo de renovar seu elenco para a próxima temporada.

    A disputa não termina na Itália, no entanto, já que vários times da Premier League também estão de olho no jogador da seleção belga. O Nottingham Forest é um admirador conhecido, tendo tido até três ofertas rejeitadas durante a janela de transferências de janeiro, incluindo uma última proposta no valor aproximado de 25 milhões de libras.

    Espera-se que os clubes ingleses voltem à mesa de negociações agora que a janela de transferências de verão foi aberta.

  • O Celtic mantém uma posição de força nas negociações

    Apesar da crescente lista de interessados, o Celtic encontra-se em uma posição de vantagem em relação a quaisquer possíveis negociações. Engels está atualmente vinculado a um contrato em Parkhead válido até 2028, o que significa que os campeões escoceses não enfrentam nenhuma pressão financeira para vender um de seus principais ativos.

    Após sua chegada e subsequente ascensão à proeminência, o Hoops provavelmente exigiria uma quantia significativa para sequer considerar uma venda. A diretoria do clube já demonstrou no passado que está disposta a esperar pelo melhor valor de mercado quando seus melhores jogadores atraem o interesse das ligas mais ricas do mundo.


  • O que o futuro reserva para o meia-atacante

    O especialista em transferências Tavolieri tem se pronunciado abertamente sobre a situação do jogador, afirmando que o belga assinou recentemente com a agência de futebol DWMA e planeja continuar sua carreira no Celtic.

    À medida que a janela de transferências de verão avança, o Celtic precisa decidir se vai lucrar com a venda do jovem ou construir suas ambições na Liga dos Campeões em torno dele. Com alvos para o meio-campo já identificados pela equipe de recrutamento, as próximas semanas poderão determinar se Engels continuará sendo o coração do meio-campo do Hoops ou se se tornará a mais recente venda lucrativa do clube.