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Clubes da Premier League disputam estrela do Celtic em meio ao interesse do AC Milan
Gigantes europeus de olho em Engels
Engels pode estar prestes a deixar Parkhead, à medida que grandes clubes europeus começam a demonstrar interesse pelo talento belga. Depois de desempenhar um papel fundamental nos sucessos do Celtic no campeonato e na copa, o desempenho do jogador de 22 anos o colocou firmemente no radar de clubes que buscam reforçar suas opções no meio-campo neste verão.
O meio-campista recentemente deu um passo significativo fora de campo ao mudar sua representação para a agência DWMA. Essa mudança está sendo vista como um claro sinal de intenção, com relatos sugerindo que Engels quer dar o próximo passo em sua carreira após sua passagem bem-sucedida na Premiership escocesa.
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Interesse do AC Milan e da Premier League
De acordo com o repórter especializado em transferências Sacha Tavolieri, o AC Milan já manifestou seu interesse aos novos representantes do jogador. Embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta formal ao Celtic, o clube italiano acompanha de perto a situação, com o objetivo de renovar seu elenco para a próxima temporada.
A disputa não termina na Itália, no entanto, já que vários times da Premier League também estão de olho no jogador da seleção belga. O Nottingham Forest é um admirador conhecido, tendo tido até três ofertas rejeitadas durante a janela de transferências de janeiro, incluindo uma última proposta no valor aproximado de 25 milhões de libras.
Espera-se que os clubes ingleses voltem à mesa de negociações agora que a janela de transferências de verão foi aberta.
O Celtic mantém uma posição de força nas negociações
Apesar da crescente lista de interessados, o Celtic encontra-se em uma posição de vantagem em relação a quaisquer possíveis negociações. Engels está atualmente vinculado a um contrato em Parkhead válido até 2028, o que significa que os campeões escoceses não enfrentam nenhuma pressão financeira para vender um de seus principais ativos.
Após sua chegada e subsequente ascensão à proeminência, o Hoops provavelmente exigiria uma quantia significativa para sequer considerar uma venda. A diretoria do clube já demonstrou no passado que está disposta a esperar pelo melhor valor de mercado quando seus melhores jogadores atraem o interesse das ligas mais ricas do mundo.
O que o futuro reserva para o meia-atacante
O especialista em transferências Tavolieri tem se pronunciado abertamente sobre a situação do jogador, afirmando que o belga assinou recentemente com a agência de futebol DWMA e planeja continuar sua carreira no Celtic.
À medida que a janela de transferências de verão avança, o Celtic precisa decidir se vai lucrar com a venda do jovem ou construir suas ambições na Liga dos Campeões em torno dele. Com alvos para o meio-campo já identificados pela equipe de recrutamento, as próximas semanas poderão determinar se Engels continuará sendo o coração do meio-campo do Hoops ou se se tornará a mais recente venda lucrativa do clube.