Clubes da Premier League disputam estrela do Celtic em meio ao interesse do AC Milan

De acordo com o repórter especializado em transferências Sacha Tavolieri, o AC Milan já manifestou seu interesse aos novos representantes do jogador. Embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta formal ao Celtic, o clube italiano acompanha de perto a situação, com o objetivo de renovar seu elenco para a próxima temporada.

A disputa não termina na Itália, no entanto, já que vários times da Premier League também estão de olho no jogador da seleção belga. O Nottingham Forest é um admirador conhecido, tendo tido até três ofertas rejeitadas durante a janela de transferências de janeiro, incluindo uma última proposta no valor aproximado de 25 milhões de libras.

Espera-se que os clubes ingleses voltem à mesa de negociações agora que a janela de transferências de verão foi aberta.