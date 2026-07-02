Getty Images Sport
Traduzido por
Clube da Premier League é obrigado a vender dois jogadores para evitar uma dedução inesperada de pontos
O Hull cumpriu o prazo do PSR com duas vendas importantes
O Hull agiu rapidamente para resolver um déficit financeiro antes do prazo final do PSR, em 30 de junho, evitando o risco de iniciar seu retorno à Premier League com uma dedução de pontos. Os Tigers haviam garantido o acesso com uma vitória por 1 a 0 sobre o Middlesbrough na final dos play-offs do Championship, mas ainda precisavam resolver um déficit estimado em 6 milhões de libras do exercício contábil de 2025-26, segundo a BBC.
Os clubes do Championship estão limitados a perdas de 39 milhões de libras ao longo de um ciclo de três anos, de acordo com as regras do PSR da EFL. Apesar das recompensas financeiras do acesso, o Hull foi forçado a gerar receita com transferências antes do prazo, já que o descumprimento poderia resultar em uma dedução de até seis pontos na Premier League.
- AFP
Duas transferências proporcionaram a solução financeira
A maior saída do Hull foi a do goleiro Pandur, que assinou contrato com o Rangers por 6 milhões de libras. O jogador de 26 anos desempenhou um papel fundamental na campanha de promoção do clube, disputando 45 partidas e mantendo a baliza invicta em 11 delas. Contratado do Fortuna Sittard por 1,5 milhão de libras em janeiro de 2024, sua transferência gerou um lucro significativo para fins do PSR.
O Hull confirmou, em seguida, a venda do meio-campista Shehu, de 19 anos, ao Panathinaikos por 2,5 milhões de libras, segundo relatos. Tendo chegado do Southend United por uma taxa de compensação mínima e sem ter disputado nenhuma partida pelo time principal, sua transferência foi considerada quase inteiramente lucro puro. A negociação tornou-se crucial depois que uma proposta de venda de Kyle Joseph ao Middlesbrough, no valor de 5 milhões de libras, não deu certo.
O Hull agora pode se concentrar em reforçar seu elenco
As duas saídas permitiram ao Hull sanar o déficit antes do prazo contábil, eliminando as restrições financeiras que haviam impedido o clube de realizar novas contratações neste verão.
O clube também se beneficia da transição do PSR para o novo sistema de índice de custo do elenco (SCR). Em vez de medir as perdas ao longo de três anos, o SCR avaliará os clubes anualmente com base na proporção da receita gasta com o elenco, permitindo que a receita do Hull na Premier League tenha um impacto maior nos gastos futuros.
- AFP
A atenção se volta para as contratações da Premier League
Com o novo exercício contábil já em andamento, espera-se que o Hull acelere seus planos de contratações enquanto se prepara para o retorno à Premier League. O desafio imediato é reforçar um elenco capaz de competir na primeira divisão, agora que a incerteza financeira que marcou o final de junho ficou para trás.