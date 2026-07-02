Clube da Premier League é obrigado a vender dois jogadores para evitar uma dedução inesperada de pontos

O Hull agiu rapidamente para resolver um déficit financeiro antes do prazo final do PSR, em 30 de junho, evitando o risco de iniciar seu retorno à Premier League com uma dedução de pontos. Os Tigers haviam garantido o acesso com uma vitória por 1 a 0 sobre o Middlesbrough na final dos play-offs do Championship, mas ainda precisavam resolver um déficit estimado em 6 milhões de libras do exercício contábil de 2025-26, segundo a BBC.

Os clubes do Championship estão limitados a perdas de 39 milhões de libras ao longo de um ciclo de três anos, de acordo com as regras do PSR da EFL. Apesar das recompensas financeiras do acesso, o Hull foi forçado a gerar receita com transferências antes do prazo, já que o descumprimento poderia resultar em uma dedução de até seis pontos na Premier League.



