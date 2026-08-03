Andoni Iraola, novo treinador do Liverpool, sofreu um duro golpe depois que sua equipe desperdiçou uma vantagem de dois gols e acabou derrotada pelo Leeds United (4-2), após uma virada impressionante no segundo tempo, comandada por Dominic Calvert-Lewin, autor de dois gols.

O amistoso revelou que o Liverpool sofre bastante com a ausência de suas peças titulares, já que a equipe desabou por completo após a saída de suas estrelas, o que deixou Iraola parado na linha lateral, incapaz de conter o colapso, numa mensagem clara de que o time ainda precisa de mais profundidade e estabilidade antes do início da nova temporada.

O jornal AS destacou em sua análise os principais lances da partida, que teve um gol precoce a favor do Liverpool, aos sete minutos, marcado por Luke Chambers, após uma bola parada cobrada por Szoboszlai, desviada de calcanhar por Milos Kerkez, antes de Chambers mandá-la de cabeça para as redes, num lance que confirmou o foco de Iraola no aproveitamento das bolas paradas.

Mas o destaque do primeiro tempo foi Florian Wirtz, que seguiu apresentando atuações notáveis durante a pré-temporada.

Wirtz conduziu o jogo com inteligência e se movimentou entre as linhas para abrir espaços para Jeremie Frimpong e Rio Ngumoha, antes de marcar o segundo gol cinco minutos antes do fim do primeiro tempo, após um cruzamento de seu ex-companheiro no Bayer Leverkusen.

Lukas Nmecha quase diminuiu a diferença a favor do Leeds, mas o goleiro Giorgi Mamardashvili brilhou com duas grandes defesas, e o primeiro tempo terminou com a vantagem do Liverpool (2-0).