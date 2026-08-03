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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Choque de Iraola: Liverpool desaba com derrota dura diante do Leeds

Liverpool x Leeds
Liverpool
Leeds
Amistosos de clubes
A. Iraola
F. Wirtz
England

Andoni Iraola, novo treinador do Liverpool, sofreu um duro golpe depois que sua equipe desperdiçou uma vantagem de dois gols e acabou derrotada pelo Leeds United (4-2), após uma virada impressionante no segundo tempo, comandada por Dominic Calvert-Lewin, autor de dois gols.

O amistoso revelou que o Liverpool sofre bastante com a ausência de suas peças titulares, já que a equipe desabou por completo após a saída de suas estrelas, o que deixou Iraola parado na linha lateral, incapaz de conter o colapso, numa mensagem clara de que o time ainda precisa de mais profundidade e estabilidade antes do início da nova temporada. 

O jornal AS destacou em sua análise os principais lances da partida, que teve um gol precoce a favor do Liverpool, aos sete minutos, marcado por Luke Chambers, após uma bola parada cobrada por Szoboszlai, desviada de calcanhar por Milos Kerkez, antes de Chambers mandá-la de cabeça para as redes, num lance que confirmou o foco de Iraola no aproveitamento das bolas paradas.

Mas o destaque do primeiro tempo foi Florian Wirtz, que seguiu apresentando atuações notáveis durante a pré-temporada. 

Wirtz conduziu o jogo com inteligência e se movimentou entre as linhas para abrir espaços para Jeremie Frimpong e Rio Ngumoha, antes de marcar o segundo gol cinco minutos antes do fim do primeiro tempo, após um cruzamento de seu ex-companheiro no Bayer Leverkusen.

Lukas Nmecha quase diminuiu a diferença a favor do Leeds, mas o goleiro Giorgi Mamardashvili brilhou com duas grandes defesas, e o primeiro tempo terminou com a vantagem do Liverpool (2-0).

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Colapso total após as substituições

    E, no segundo tempo, a partida virou de cabeça para baixo. Depois de a vitória parecer ao alcance do Liverpool, Iraola decidiu fazer várias substituições de uma só vez, tirando Wirtz, Isak e Szoboszlai, o que deu ao Leeds uma vantagem clara.

    Brenden Aaronson aproveitou a situação e marcou o primeiro gol do Leeds aos 60 minutos, antes de Dominic Calvert-Lewin iniciar seu show de gols, ao marcar o gol de empate após aproveitar o rebote de uma bola dentro da área.

    Em seguida, Sean Longstaff acrescentou o terceiro gol, aproveitando-se de um novo erro defensivo, antes de Calvert-Lewin voltar a marcar seu segundo gol pessoal, o quarto de sua equipe, com uma forte cabeçada após cruzamento de Sebastiaan Bornauw, em meio a uma grande confusão defensiva do Liverpool.

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    Wirtz segue brilhando

    Apesar da derrota, Florian Wirtz saiu com um novo ganho pessoal, depois de continuar a comprovar sua grande evolução neste verão. 

    Após uma primeira temporada em que não correspondeu às expectativas, Iraola conseguiu construir a equipe em torno de suas qualidades e lhe deu liberdade para jogar entre as linhas e criar as jogadas, tornando-se o elemento mais destacado do time durante a pré-temporada.

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