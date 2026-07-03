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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Chip na bola: entenda a tecnologia que auxilia o VAR na Copa

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
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Sensor instalado na bola oficial transmite dados em tempo real e ajuda o VAR a identificar o momento exato dos toques durante as partidas

A classificação de Portugal às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contou com a ajuda de uma tecnologia que vem revolucionando a arbitragem.

No fim da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, um gol que levaria a partida para a prorrogação foi anulado após o VAR identificar, com auxílio do chip instalado na bola oficial do torneio, um toque decisivo que confirmou o impedimento.

O sistema detectou que a bola desviou em um jogador croata antes de chegar ao autor do gol, que estava em posição irregular. O toque era praticamente imperceptível pelas imagens de televisão, mas foi registrado pelo sensor da bola, permitindo a confirmação da infração.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Como funciona o chip da bola?

    A Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026, possui um sensor de movimento de alta precisão instalado em uma de suas camadas internas. Diferentemente da tecnologia utilizada na Copa de 2022, quando o sensor ficava suspenso no centro da bola, o novo modelo foi integrado à estrutura interna, aumentando a estabilidade durante as partidas.

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    O dispositivo foi desenvolvido em parceria com a empresa Kinexon e transmite informações em tempo real ao sistema do VAR. O sensor registra dados 500 vezes por segundo, permitindo identificar o exato instante em que a bola é tocada por qualquer jogador.

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  • Tecnologia trabalha em conjunto com inteligência artificial

    Os dados captados pelo chip não são utilizados de forma isolada. Eles são combinados com o sistema de rastreamento dos atletas em campo e processados por inteligência artificial, que auxilia a arbitragem em lances complexos, como impedimentos e possíveis toques de mão.

    Essa integração permite reduzir o tempo das revisões e aumentar a precisão das decisões, principalmente em jogadas nas quais as imagens de vídeo, sozinhas, não conseguem indicar com clareza o momento exato do contato com a bola.

    Por contar com um sistema eletrônico interno, a Trionda possui bateria própria e precisa ser recarregada antes das partidas. Para compensar o peso do sensor e manter o equilíbrio durante os chutes, a Adidas adicionou contrapesos específicos aos demais painéis da bola.