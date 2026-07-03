Chip na bola: entenda a tecnologia que auxilia o VAR na Copa

A classificação de Portugal às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contou com a ajuda de uma tecnologia que vem revolucionando a arbitragem.

No fim da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, um gol que levaria a partida para a prorrogação foi anulado após o VAR identificar, com auxílio do chip instalado na bola oficial do torneio, um toque decisivo que confirmou o impedimento.

O sistema detectou que a bola desviou em um jogador croata antes de chegar ao autor do gol, que estava em posição irregular. O toque era praticamente imperceptível pelas imagens de televisão, mas foi registrado pelo sensor da bola, permitindo a confirmação da infração.