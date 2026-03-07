Goal.com
Chelsea é instado a fazer transferência surpresa por lenda dos Blues em meio a dúvidas persistentes sobre Robert Sanchez

Joe Cole acredita que o Chelsea precisa melhorar suas opções de goleiros para competir com a elite da Premier League, e a lenda dos Blues identificou um jogador da seleção inglesa como o candidato ideal para substituir Robert Sanchez.

  • Trafford associado a transferência para Stamford Bridge

    O ícone do Chelsea, Cole, pediu ao seu antigo clube que contratasse o goleiro James Trafford, do Manchester City. A sugestão surge num momento em que Sanchez enfrenta uma batalha pelo seu futuro em Stamford Bridge, com o seu estatuto de indiscutível número um do clube ameaçado.

    O técnico Liam Rosenior recentemente optou por deixar o espanhol no banco após uma série de atuações inconsistentes, principalmente após uma fraca exibição na derrota por 2 a 1 para o Arsenal. A mudança tática gerou uma ampla discussão sobre se o elenco atual possui um goleiro capaz de atingir o nível exigido pelos seus potenciais rivais pelo título.

    Cole exige padrões de excelência na baliza

    Em entrevista à Paddy Power, Cole acredita que o Chelsea precisa contratar um goleiro de elite para competir pelo título com times como Liverpool, City e Arsenal. “É difícil com Robert Sanchez, porque ele tem jogado bem em alguns momentos”, observou Cole. “Ele saiu da equipe titular para dar lugar a [Filip] Jorgensen outro dia. Portanto, não parece que Liam Rosenior tenha decidido quem é o goleiro titular, tanto quanto ele diz que ‘não tem um goleiro titular’. É assim que ele age. 

    O ex-jogador da seleção inglesa sugeriu então que o Blues deveria tentar contratar Trafford, que está lutando para competir com Gianluigi Donnarumma no Etihad Stadium. Ele acrescentou: “Quando um goleiro como James Trafford fica disponível, o Chelsea pode ter que agir. Ele está melhorando em relação a Sanchez, mas ainda acho que há outro nível. Será que ele estará pronto a tempo de o Chelsea avançar e disputar a Liga dos Campeões e competir com o Arsenal e o Man City? O Liverpool tem Allison, o Man City tem Donnarumma e o Arsenal tem David Raya. Esse é o nível de goleiro que o Chelsea precisa. Sanchez pode chegar lá, mas será que ele consegue chegar lá rápido o suficiente?”

  • Rosenior adota rodízio de goleiros

    A decisão de deixar Sanchez de fora na vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa destacou a filosofia de Rosenior de “cavalos para corridas”. Embora o espanhol tenha ficado “muito desapontado” por perder sua vaga, o técnico elogiou o profissionalismo demonstrado nos bastidores.

    “Fui muito honesto com Rob”, explicou Rosenior. “Ele ficou muito desapontado por não jogar, o que é o que espero de todos os jogadores, sejam eles goleiros ou jogadores de campo. Mas a maneira como Rob reagiu nos treinos, a maneira como ele apoiou Filip — no aquecimento, no vestiário — foi magnífica.”

    Em busca de consistência

    Após uma vitória retumbante sobre o Villa, o Chelsea conseguiu reduzir a diferença para três pontos em relação ao Villans e ao Manchester United, que estão em quarto e terceiro lugar, respectivamente.

    Este resultado positivo será um capital valioso para a equipe de Rosenior quando enfrentar o Wrexham, da Championship, na quinta rodada da FA Cup, no sábado, antes de viajar para Paris para enfrentar o Paris Saint-Germain na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no meio da semana. Sanchez estará ansioso para provar ao seu técnico que merece ser o goleiro titular do Chelsea nessas partidas cruciais.

