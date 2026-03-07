Chelsea é instado a fazer transferência surpresa por lenda dos Blues em meio a dúvidas persistentes sobre Robert Sanchez

Em entrevista à Paddy Power, Cole acredita que o Chelsea precisa contratar um goleiro de elite para competir pelo título com times como Liverpool, City e Arsenal. “É difícil com Robert Sanchez, porque ele tem jogado bem em alguns momentos”, observou Cole. “Ele saiu da equipe titular para dar lugar a [Filip] Jorgensen outro dia. Portanto, não parece que Liam Rosenior tenha decidido quem é o goleiro titular, tanto quanto ele diz que ‘não tem um goleiro titular’. É assim que ele age.

O ex-jogador da seleção inglesa sugeriu então que o Blues deveria tentar contratar Trafford, que está lutando para competir com Gianluigi Donnarumma no Etihad Stadium. Ele acrescentou: “Quando um goleiro como James Trafford fica disponível, o Chelsea pode ter que agir. Ele está melhorando em relação a Sanchez, mas ainda acho que há outro nível. Será que ele estará pronto a tempo de o Chelsea avançar e disputar a Liga dos Campeões e competir com o Arsenal e o Man City? O Liverpool tem Allison, o Man City tem Donnarumma e o Arsenal tem David Raya. Esse é o nível de goleiro que o Chelsea precisa. Sanchez pode chegar lá, mas será que ele consegue chegar lá rápido o suficiente?”