A Football Association acusou oficialmente o Chelsea de violar as regras de conduta após uma partida da Premier League contra o rival local Fulham, em 24 de agosto. O incidente em questão ocorreu nos primeiros minutos do jogo, que o Chelsea acabou vencendo por 3 a 2. O departamento disciplinar da FA vinha analisando relatos de conduta imprópria por parte da torcida visitante, o que levou à notificação formal emitida ao clube de Stamford Bridge nesta semana.

Um porta-voz da FA confirmou os detalhes da acusação, afirmando: "O Chelsea FC foi acusado de violar a Regra E21 da FA no nono minuto de sua partida da Premier League contra o Fulham FC em 24 de agosto. Alega-se que o clube falhou em garantir que seus espectadores e/ou torcedores não se comportassem de maneira imprópria, ofensiva, abusiva ou insultuosa. Alega-se ainda que esse comportamento foi discriminatório, na medida em que incluiu uma referência, expressa ou implícita, à religião ou crença."