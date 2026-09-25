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Chelsea é ACUSADO pela FA por supostos cânticos sectários durante confronto da Premier League com o Fulham
Federação Inglesa abre processo formal
A Football Association acusou oficialmente o Chelsea de violar as regras de conduta após uma partida da Premier League contra o rival local Fulham, em 24 de agosto. O incidente em questão ocorreu nos primeiros minutos do jogo, que o Chelsea acabou vencendo por 3 a 2. O departamento disciplinar da FA vinha analisando relatos de conduta imprópria por parte da torcida visitante, o que levou à notificação formal emitida ao clube de Stamford Bridge nesta semana.
Um porta-voz da FA confirmou os detalhes da acusação, afirmando: "O Chelsea FC foi acusado de violar a Regra E21 da FA no nono minuto de sua partida da Premier League contra o Fulham FC em 24 de agosto. Alega-se que o clube falhou em garantir que seus espectadores e/ou torcedores não se comportassem de maneira imprópria, ofensiva, abusiva ou insultuosa. Alega-se ainda que esse comportamento foi discriminatório, na medida em que incluiu uma referência, expressa ou implícita, à religião ou crença."
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Chelsea responde às acusações de má conduta
O Chelsea já havia tomado medidas internas para lidar com a situação imediatamente após a vitória em Craven Cottage. Pouco depois do triunfo por 3 a 2 em 24 de agosto, o Chelsea escreveu aos torcedores para reconhecer que recebeu múltiplas denúncias de cânticos sectários por parte de uma pequena parte de seus torcedores visitantes.
O Chelsea deixou sua posição clara, reiterando que qualquer forma de canto discriminatório é completamente intolerável e alertando que os considerados culpados enfrentarão a mais dura ação disciplinar possível.
Um problema recorrente para o Chelsea
Esta não é a primeira vez que o Chelsea precisa lidar com questões relacionadas a abuso sectário por parte de indivíduos entre seus torcedores, depois de ter condenado um torcedor em 2021 por dirigir abuso sectário ao internacional escocês do Aston Villa, John McGinn.
Em campo, o Chelsea ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Premier League, com sete pontos em seus cinco primeiros jogos. Após um início forte, que contou com duas vitórias, incluindo o triunfo por 3 a 2 sobre o Fulham, o Chelsea depois perdeu ritmo, somando apenas um empate e sofrendo duas derrotas.
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Próximos jogos do Chelsea após a pausa
Após a atual pausa internacional, o Chelsea retomará sua campanha recebendo o Bournemouth em 10 de outubro, antes de viajar para enfrentar o Everton em 17 de outubro.
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